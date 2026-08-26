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Manchester United faz investida tardia por Eduardo Camavinga! Oferta de £ 43 mi é planejada enquanto futuro da estrela do Real Madrid entra em foco
Manchester United mira ataque-surpresa ao Bernabéu
O Manchester United está pronto para testar a determinação do Real Madrid com uma investida significativa por Camavinga na reta final da janela. Segundo relatos do veículo espanhol Cadena SER, o gigante da Premier League identificou o versátil meio-campista como alvo principal para reforçar seu elenco. O jogador de 23 anos, que chegou ao Real Madrid vindo do Rennes no verão de 2021, tem contrato no Santiago Bernabeu até o verão de 2029. Apesar das contratações anteriores nesta janela, a cúpula de Old Trafford parece determinada a garantir uma contratação de impacto que transformaria o perfil técnico do meio-campo da equipe.
O interesse surge em um momento curioso para o clube espanhol, onde o ex-técnico do Manchester United Jose Mourinho assumiu recentemente o comando. Mourinho havia sugerido anteriormente que os negócios de entrada do Real Madrid para o verão estavam concluídos, mas uma oferta formal por um jogador que atualmente tem dificuldades para conseguir minutos com regularidade pode forçar uma reavaliação. Camavinga fez 43 partidas pelo Real Madrid em todas as competições na temporada passada, com dois gols e uma assistência, mas seu papel parece limitado sob o novo comando, tendo atuado por apenas 10 minutos saindo do banco na vitória por 2 a 1 na estreia da equipe na temporada contra o Espanyol.
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Dificuldades no meio-campo provocam movimentação tardia
A movimentação repentina por Camavinga está sendo vista por alguns como uma reação às recentes atuações do United em campo. O time de Carrick teve uma partida particularmente abaixo do esperado, sofrendo uma derrota por 2 a 0 para o Hull City em um jogo que levantou sérias questões sobre a profundidade e o equilíbrio das opções atuais para o meio-campo.
Carrick já vinha sendo ativo no mercado, contratando nomes como Youri Tielemans, Andrey Santos e, mais recentemente, garantindo os serviços do alvo de longa data Carlos Baleba, do Brighton. No entanto, a oportunidade de contratar um talento como Camavinga, que ostenta uma coleção de troféus no Real Madrid, incluindo dois títulos de La Liga e duas conquistas da Champions League, entre muitas outras honrarias, aparentemente é boa demais para deixar passar.
Concorrência do Chelsea e prioridades do elenco
O United não é o único clube da Premier League monitorando a situação, já que o Chelsea também estaria na disputa pelo jogador de 23 anos. Relatos da Espanha indicam que o Manchester United tem cerca de £ 80 milhões restantes em seu caixa para transferências, valor que pretende dividir entre a investida por Camavinga e o lateral-esquerdo do Barcelona, Alejandro Balde.
O clube avaliou várias opções para corrigir a lacuna defensiva, incluindo um interesse de longa data em Lewis Hall e ligações mais recentes com o jovem do Arsenal Myles Lewis-Skelly. Apesar desses numerosos alvos, o clube ainda não fechou acordo por um novo lateral-esquerdo, o que torna os últimos dias da janela incrivelmente decisivos.
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Obstáculos permanecem na reta final da campanha de recrutamento
Embora a ambição seja clara, o United enfrenta obstáculos significativos para convencer seus principais alvos a aceitar a mudança. Relatos recentes sugerem que Balde prefere permanecer no Barcelona a se transferir para Manchester, o que representa um golpe nos planos defensivos de Carrick. Ainda assim, o United continua esperançoso em garantir Camavinga, sabendo que ele atualmente está em baixa no Bernabéu, onde Mourinho parece preferir Aurelien Tchouameni, Federico Valverde e o novo contratado Bernardo Silva em sua escalação inicial.
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