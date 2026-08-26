O Manchester United está pronto para testar a determinação do Real Madrid com uma investida significativa por Camavinga na reta final da janela. Segundo relatos do veículo espanhol Cadena SER, o gigante da Premier League identificou o versátil meio-campista como alvo principal para reforçar seu elenco. O jogador de 23 anos, que chegou ao Real Madrid vindo do Rennes no verão de 2021, tem contrato no Santiago Bernabeu até o verão de 2029. Apesar das contratações anteriores nesta janela, a cúpula de Old Trafford parece determinada a garantir uma contratação de impacto que transformaria o perfil técnico do meio-campo da equipe.

O interesse surge em um momento curioso para o clube espanhol, onde o ex-técnico do Manchester United Jose Mourinho assumiu recentemente o comando. Mourinho havia sugerido anteriormente que os negócios de entrada do Real Madrid para o verão estavam concluídos, mas uma oferta formal por um jogador que atualmente tem dificuldades para conseguir minutos com regularidade pode forçar uma reavaliação. Camavinga fez 43 partidas pelo Real Madrid em todas as competições na temporada passada, com dois gols e uma assistência, mas seu papel parece limitado sob o novo comando, tendo atuado por apenas 10 minutos saindo do banco na vitória por 2 a 1 na estreia da equipe na temporada contra o Espanyol.