AFP
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Manchester United faz investida SURPREENDENTE por defensor do Arsenal enquanto Mikel Arteta enfrenta dilema de transferência
Manchester United mira ousada investida por Lewis-Skelly
Lewis-Skelly, que pode atuar como lateral-esquerdo ou no meio-campo central, tornou-se um alvo surpresa da cúpula de Old Trafford enquanto ela busca resolver seus problemas de longa data no lado esquerdo da linha defensiva. Embora Lewis Hall, do Newcastle, continue sendo uma prioridade, uma reportagem do The Independent sugere que o United está "investigando" se um acordo pelo formado na base do Arsenal é possível.
A cúpula de Old Trafford tem interesse de longa data em Lewis-Skelly e busca saber se o Arsenal faria negócio, diante do plano dos campeões ingleses de gastar pesado nas próximas semanas.
- Getty Images Sport
A investida dupla brasileira de Arteta
O interesse do United surge em meio à ambiciosa busca do Arsenal por dois talentos brasileiros de classe mundial. Os Gunners já chegaram a um acordo com o Newcastle pela transferência de Bruno Guimaraes depois de aumentar sua oferta para £77 milhões, mais adicionais. A expectativa é que esse acordo seja finalizado de forma iminente, dando a Arteta a presença dominante no meio-campo que ele tanto desejava para sustentar o domínio do Arsenal no cenário nacional e europeu.
No entanto, os gastos não param por aí. O Arsenal também está fortemente ligado a uma investida pelo astro do Real Madrid Vinicius Junior, que entrou no último ano de seu contrato no Bernabéu. Segundo informações, os Gunners estão preparados para quebrar completamente sua atual estrutura salarial por um jogador do calibre de Vinicius.
Arteta admite arrependimento na gestão de Lewis-Skelly
Embora Lewis-Skelly tenha sido uma peça-chave nas semanas finais da temporada, ajudando o Arsenal a conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2004, ele teve dificuldade para conseguir minutos de forma consistente no início do ano. Arteta já havia abordado a situação, afirmando: "Fui duro com ele. Ele teve uma temporada espetacular no ano passado, quando subiu para o time principal. Depois disso, passou por alguns momentos difíceis, mas seguiu muito humilde, muito focado, muito alinhado com o que queríamos fazer, e eu sabia que ele estava pronto. Ele vem mostrando nos treinos todos os dias as oportunidades que teve para jogar."
Ao refletir sobre sua hesitação em escalar o jogador de 19 anos em uma função no meio-campo após uma atuação espetacular na vitória por 3 a 0 contra o Fulham na temporada passada, Arteta acrescentou: "Provavelmente eu não fazia ideia e talvez devesse ter feito isso antes, não sei. Mas eu tenho que fazer as coisas quando acredito que o jogador está pronto, o time está pronto e o adversário é o certo para jogar com ele naquela posição. Fizemos isso hoje, foi a primeira vez.
"Foi um grande risco porque eu sabia o que ia acontecer. Se desse certo, seria ótimo; se tivéssemos perdido o jogo: 'Como você coloca um garoto dessa idade nesse cenário em uma posição em que ele não jogou?' Eu sabia disso, mas tive a sensação de que era o jogo certo para ele."
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Carrick busca dar sequência ao embalo
Michael Carrick está determinado a dar continuidade à sua investida no mercado após já fechar acordos por jogadores como Andrey Santos e Youri Tielemans. O técnico do United vê Lewis-Skelly como um jogador que se encaixa no perfil moderno de um defensor versátil e tecnicamente talentoso, capaz de avançar para o meio-campo.
Arteta continua sendo um grande admirador do adolescente, mas enfrenta um dilema real. Manter Lewis-Skelly garante profundidade ao elenco e um talento formado em casa, mas vendê-lo pode fornecer os recursos finais necessários para assegurar alvos de classe mundial como Vinicius ou Guimaraes. Para Lewis-Skelly, a possibilidade de ter mais futebol garantido no time principal em Old Trafford pode ser tentadora, especialmente após sua surpreendente ausência da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de Thomas Tuchel, depois de seus minutos limitados em 2025-26.
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