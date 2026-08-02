Embora Lewis-Skelly tenha sido uma peça-chave nas semanas finais da temporada, ajudando o Arsenal a conquistar seu primeiro título da Premier League desde 2004, ele teve dificuldade para conseguir minutos de forma consistente no início do ano. Arteta já havia abordado a situação, afirmando: "Fui duro com ele. Ele teve uma temporada espetacular no ano passado, quando subiu para o time principal. Depois disso, passou por alguns momentos difíceis, mas seguiu muito humilde, muito focado, muito alinhado com o que queríamos fazer, e eu sabia que ele estava pronto. Ele vem mostrando nos treinos todos os dias as oportunidades que teve para jogar."

Ao refletir sobre sua hesitação em escalar o jogador de 19 anos em uma função no meio-campo após uma atuação espetacular na vitória por 3 a 0 contra o Fulham na temporada passada, Arteta acrescentou: "Provavelmente eu não fazia ideia e talvez devesse ter feito isso antes, não sei. Mas eu tenho que fazer as coisas quando acredito que o jogador está pronto, o time está pronto e o adversário é o certo para jogar com ele naquela posição. Fizemos isso hoje, foi a primeira vez.

"Foi um grande risco porque eu sabia o que ia acontecer. Se desse certo, seria ótimo; se tivéssemos perdido o jogo: 'Como você coloca um garoto dessa idade nesse cenário em uma posição em que ele não jogou?' Eu sabia disso, mas tive a sensação de que era o jogo certo para ele."



