A posição atual e inflexível do clube representa uma mudança significativa em relação à dinâmica interna de 12 meses atrás. No verão passado, dirigentes do United informaram a Fernandes que, essencialmente, cabia a ele decidir se aceitaria uma oferta gigantesca feita pelo Al-Hilal, da Saudi Pro-League. Essa abordagem anterior não caiu bem para o jogador, já que o português admitiu posteriormente ter ficado "magoadо" com essa postura. O meio-campista entendeu que a disposição do clube em deixá-lo escolher indicava que ele não era visto como indispensável naquele momento específico.

Determinado a não repetir esse erro, o novo comando do United deixou sua posição totalmente clara desta vez. Embora fontes do clube confirmem que ainda não houve propostas formais pelo jogador de 31 anos, o clube tem se antecipado ao reforçar que ele não está à venda por preço algum. Essa comunicação proativa serve para tranquilizar tanto o jogador quanto a torcida sobre o valor que ele tem para a organização.