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Manchester United faz alerta para não tirar Bruno Fernandes, com Galatasaray e gigantes italianos de olho
Old Trafford fecha as portas para potenciais interessados
O Manchester United pretende rejeitar toda e qualquer oferta pelo meio-campista de 31 anos antes do prazo de transferências do próximo mês, independentemente do pacote financeiro proposto. Fontes de alto escalão em Old Trafford indicaram que qualquer clube que tente tirar o internacional português estaria simplesmente perdendo tempo, já que ele segue como pilar central da estrutura tática da equipe no atual projeto esportivo, segundo a BBC Sport.
Essa posição firme vem na sequência de relatos de que vários clubes de peso começaram a sondar o capitão do United. O gigante turco Galatasaray, junto com as potências da Serie A Juventus e Milan, estudava testar a determinação do United. O Galatasaray, em particular, era apontado como preparando uma proposta que poderia chegar a uma taxa final de 50 milhões de euros (£42,7 milhões). No entanto, o United agiu rapidamente para encerrar qualquer especulação, garantindo que seu capitão permaneça focado na próxima temporada da Premier League, e não em uma transferência para o exterior.
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Uma mudança de postura em relação ao interesse saudita
A posição atual e inflexível do clube representa uma mudança significativa em relação à dinâmica interna de 12 meses atrás. No verão passado, dirigentes do United informaram a Fernandes que, essencialmente, cabia a ele decidir se aceitaria uma oferta gigantesca feita pelo Al-Hilal, da Saudi Pro-League. Essa abordagem anterior não caiu bem para o jogador, já que o português admitiu posteriormente ter ficado "magoadо" com essa postura. O meio-campista entendeu que a disposição do clube em deixá-lo escolher indicava que ele não era visto como indispensável naquele momento específico.
Determinado a não repetir esse erro, o novo comando do United deixou sua posição totalmente clara desta vez. Embora fontes do clube confirmem que ainda não houve propostas formais pelo jogador de 31 anos, o clube tem se antecipado ao reforçar que ele não está à venda por preço algum. Essa comunicação proativa serve para tranquilizar tanto o jogador quanto a torcida sobre o valor que ele tem para a organização.
Situação contratual e influência dos torcedores
Fernandes tem mais um ano de contrato, com opção por uma temporada adicional. Sabe-se que ele preferiria permanecer no clube onde se tornou um nome conhecido e um dos favoritos da torcida desde sua chegada do Sporting CP. Uma cláusula de rescisão de £57 milhões no contrato do internacional português já expirou, dando ao United controle total sobre seu futuro no mercado.
Embora o United esteja em uma posição forte nas negociações, a recepção entusiasmada a Fernandes em Dublin para o amistoso de pré-temporada da semana passada contra o Leeds teria deixado o clube sem dúvidas de que os torcedores reagiriam mal se não ficasse claro que ele está fazendo tudo o que for possível para manter seu talismã. A conexão entre o jogador e a torcida de Old Trafford segue sendo uma das mais fortes da Premier League.
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Impacto recorde em Old Trafford
Fernandes registrou o recorde da Premier League de 21 assistências na última temporada e é o favorito para ser coroado Jogador do Ano da PFA de 2025-26 em Manchester na próxima semana. Sua produção estatística segue entre as melhores do futebol mundial, e substituir sua criatividade e liderança seria uma tarefa quase impossível no mercado atual. Ao retirá-lo da lista de transferências, o United está priorizando estabilidade e desempenho em vez de ganho financeiro. À medida que a temporada da Premier League se aproxima, o United está concentrando todos os seus esforços em reforçar o elenco ao redor de Fernandes, em vez de procurar seu substituto.
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