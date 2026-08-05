Bayindir não é o único goleiro de saída, enquanto o United continua enxugando seu elenco. O jovem prospecto Radek Vitek também está perto de deixar o clube, com o Middlesbrough em conversas avançadas para contratar o goleiro tcheco em definitivo. Vitek ficou visivelmente no banco na recente partida de pré-temporada do United contra o Atlético de Madrid, um claro indício de que seu futuro está longe de Old Trafford.

O acordo por Vitek supostamente tem um valor total de £ 14 milhões, com o United mantendo controle significativo sobre o futuro do jogador por meio de uma cláusula de 35% sobre uma venda futura e uma opção de recompra. Vitek impressionou durante um produtivo período por empréstimo no Bristol City na temporada passada e tem sido vocal sobre sua necessidade de jogar toda semana.

Completando o trio de goleiros de saída está Onana, que retornou ao Trabzonspor por empréstimo de uma temporada após passar a campanha anterior com o gigante turco.



