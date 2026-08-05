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Altay Bayindir Manchester United 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Manchester United está prestes a liberar um TERCEIRO goleiro, já que Altay Bayindir concorda com empréstimo ao Celta de Vigo com opção de compra de € 4 milhões

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A. Bayindir
Manchester United
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As opções de goleiro do Manchester United estão ficando ainda mais reduzidas, com Altay Bayindir se tornando o terceiro arqueiro prestes a deixar Old Trafford. Depois de ter tido dificuldades para ganhar minutos sob o comando de Michael Carrick, o internacional turco teria acertado sua ida para o Celta de Vigo e agora está a caminho da Espanha para realizar exames médicos e tentar relançar a carreira.

  • Bayindir vai para La Liga em busca de um recomeço

    A passagem frustrante de Bayindir pelo United está perto do fim, já que o jogador de 28 anos se prepara para uma transferência por empréstimo de uma temporada ao Celta de Vigo. O acordo representa uma mudança significativa na hierarquia de goleiros do clube, com a equipe espanhola pronta para cobrir integralmente os salários do jogador, além de incluir bônus relacionados a desempenho.

    O especialista em transferências Fabrizio Romano já deu ao negócio sua famosa confirmação de "here we go", observando que o Manchester United autorizou o jogador a viajar para realizar exames médicos e assinar contrato. A mudança acontece depois de uma campanha difícil para o ex-jogador do Fenerbahce, que inicialmente se juntou ao Manchester United por £ 4,3 milhões há três anos, como a primeira contratação turca da história do clube.


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  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Carrick reorganiza a hierarquia dos goleiros do United

    A saída de Bayindir parecia inevitável depois que ele perdeu seu lugar no time titular para Senne Lammens. Embora Bayindir tenha servido brevemente como primeira opção quando o ex-técnico Ruben Amorim tirou Andre Onana de seus planos, uma série de atuações inconsistentes fez com que ele fosse barrado após uma derrota para o Arsenal.

    Agora sob o comando de Michael Carrick, o United tem sido ativo na reformulação de suas opções no gol neste verão, contratando Karl Darlow em uma transferência sem custos vinda do Leeds United para oferecer concorrência experiente. Essa contratação, somada à permanência de Tom Heaton como uma confiável terceira opção, tornou inevitável a saída de Bayindir.


  • Saída tripla enquanto Vitek se aproxima de transferência para o Boro

    Bayindir não é o único goleiro de saída, enquanto o United continua enxugando seu elenco. O jovem prospecto Radek Vitek também está perto de deixar o clube, com o Middlesbrough em conversas avançadas para contratar o goleiro tcheco em definitivo. Vitek ficou visivelmente no banco na recente partida de pré-temporada do United contra o Atlético de Madrid, um claro indício de que seu futuro está longe de Old Trafford.

    O acordo por Vitek supostamente tem um valor total de £ 14 milhões, com o United mantendo controle significativo sobre o futuro do jogador por meio de uma cláusula de 35% sobre uma venda futura e uma opção de recompra. Vitek impressionou durante um produtivo período por empréstimo no Bristol City na temporada passada e tem sido vocal sobre sua necessidade de jogar toda semana.

    Completando o trio de goleiros de saída está Onana, que retornou ao Trabzonspor por empréstimo de uma temporada após passar a campanha anterior com o gigante turco.


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  • Michael Carrick Getty

    Detalhes financeiros e a estratégia de transferências do United

    A estrutura financeira da saída de Bayindir inclui uma opção de compra de €4 milhões para o Celta de Vigo, que segue sujeita a alterações com base em suas partidas na Espanha. Ao se livrar de seus salários e garantir uma possível taxa, o United está abrindo espaço para mais reforços em outras áreas prioritárias. O clube segue interessado em contratar um terceiro meio-campista, um lateral-esquerdo e um ponta esquerda antes de a janela de transferências se fechar no fim de agosto.

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