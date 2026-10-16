O United ainda atrai grandes jogadores ou a saga de Gabriel indica que o Manchester United está perdendo parte de sua aura? Ao ser questionado sobre isso, Parker, campeão da Premier League que falou em parceria com a FreeBets, disse à GOAL: “Acredito que esse atrativo sempre existe porque penso que, se você quer conquistar alguma coisa, ganhar um título, vai para o Manchester United. Quando você consegue isso lá, é algo enorme. Todo mundo no mundo sabe, conhece a história do clube, sabe o que ele está conquistando e passa a conhecer você. Não há lugar melhor para ir. O clube definitivamente não perdeu seu poder de atração.

“No momento, quando as pessoas falam do United, falam do que está acontecendo na diretoria, o que é constrangedor para o clube. É isso que as pessoas veem, e esse lado é um problema.

“As pessoas levam isso em conta antes de assinar? Um bom agente leva, independentemente de quanto vá ganhar com o negócio. Ele vai analisar a situação pensando no cliente e dizer: ‘Não acho que o clube esteja em sua melhor fase. Talvez seja melhor considerar outra opção’.

“Esse jogador pode estar desesperado simplesmente para ter no currículo que atuou lá. Acho que [Matheus] Cunha pensava assim. Do jeito que ele estava, não via a hora de chegar, e é por isso que a torcida vai gostar de você. Quando ele joga, dá para perceber isso. Às vezes, o que ele faz não é certo, mas você entende o que ele sente. Se você o colocasse em um time do United que estivesse competindo, contaria com ele sempre, porque sabe o que esperar dele. É disso que o United precisa.

“É preciso manter a regularidade em todos os jogos, porque cada jogo é diferente. Você precisa vencer a batalha antes de vencer a guerra, especialmente fora de casa. É com isso que eles têm de lidar, e sempre foi assim no clube. A diferença é que o clube está muito menos preparado para essas situações do que estava há alguns anos, com Sir Alex. O clube não tem conseguido lidar com isso.

“Acho que ninguém mais vai dizer isso, porque as pessoas ficaram um pouco mais sensatas. Se dispensarem Michael Carrick e alguém disser que precisam contratar um técnico de classe mundial, é preciso interromper essa pessoa e lembrar que já tiveram pelo menos dois, [Jose] Mourinho e LvG [Louis van Gaal], e até eles encontraram problemas.

“Nem sempre a questão estava no vestiário, mas no que acontecia acima dele. Então, acho que é preciso acertar as coisas, definir bem a iniciativa e o plano, o caminho que vão seguir. Eles não fizeram isso.”