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Manchester United está perdendo batalha em torno do “ego” de JJ Gabriel, e promessa de 16 anos caminha para a saída, mas campeão da Premier League insiste que clube ainda tem “apelo” global
Gabriel vem aguardando sua estreia em jogos oficiais.
Gabriel, que atuou pelo Manchester United em um amistoso de pré-temporada contra o Atlético de Madrid aos 15 anos, teria se cansado de esperar pela estreia em jogos oficiais em Old Trafford. Na temporada passada, o regulamento da Premier League o impediu de fazer sua estreia.
Uma estreia no time principal em 2026-27 chegou a ser cogitada, possivelmente em uma competição de copa nacional, mas o jovem agora tenta deixar o clube. Ele já passou pelas categorias de base de Chelsea, Arsenal e West Ham.
Surgiram questionamentos pontuais sobre como ele é orientado e aconselhado pelo pai, Joe O'Cearuill, ex-jogador da seleção da República da Irlanda, com interferências externas claramente influenciando os rumos da carreira de uma das promessas mais badaladas.
O Manchester United esperava convencer Gabriel e sua família de que o “Teatro dos Sonhos” continua sendo o melhor lugar para ele se desenvolver, apoiado na tradição do clube de revelar talentos como Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes e Marcus Rashford.
Sob o comando de Sir Alex Ferguson, o clube, campeão 13 vezes da Premier League, também conseguiu atrair os melhores jovens talentos do mundo, incluindo estrelas em ascensão como Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney.
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O Manchester United ainda consegue atrair os melhores talentos de todo o mundo?
O United ainda atrai grandes jogadores ou a saga de Gabriel indica que o Manchester United está perdendo parte de sua aura? Ao ser questionado sobre isso, Parker, campeão da Premier League que falou em parceria com a FreeBets, disse à GOAL: “Acredito que esse atrativo sempre existe porque penso que, se você quer conquistar alguma coisa, ganhar um título, vai para o Manchester United. Quando você consegue isso lá, é algo enorme. Todo mundo no mundo sabe, conhece a história do clube, sabe o que ele está conquistando e passa a conhecer você. Não há lugar melhor para ir. O clube definitivamente não perdeu seu poder de atração.
“No momento, quando as pessoas falam do United, falam do que está acontecendo na diretoria, o que é constrangedor para o clube. É isso que as pessoas veem, e esse lado é um problema.
“As pessoas levam isso em conta antes de assinar? Um bom agente leva, independentemente de quanto vá ganhar com o negócio. Ele vai analisar a situação pensando no cliente e dizer: ‘Não acho que o clube esteja em sua melhor fase. Talvez seja melhor considerar outra opção’.
“Esse jogador pode estar desesperado simplesmente para ter no currículo que atuou lá. Acho que [Matheus] Cunha pensava assim. Do jeito que ele estava, não via a hora de chegar, e é por isso que a torcida vai gostar de você. Quando ele joga, dá para perceber isso. Às vezes, o que ele faz não é certo, mas você entende o que ele sente. Se você o colocasse em um time do United que estivesse competindo, contaria com ele sempre, porque sabe o que esperar dele. É disso que o United precisa.
“É preciso manter a regularidade em todos os jogos, porque cada jogo é diferente. Você precisa vencer a batalha antes de vencer a guerra, especialmente fora de casa. É com isso que eles têm de lidar, e sempre foi assim no clube. A diferença é que o clube está muito menos preparado para essas situações do que estava há alguns anos, com Sir Alex. O clube não tem conseguido lidar com isso.
“Acho que ninguém mais vai dizer isso, porque as pessoas ficaram um pouco mais sensatas. Se dispensarem Michael Carrick e alguém disser que precisam contratar um técnico de classe mundial, é preciso interromper essa pessoa e lembrar que já tiveram pelo menos dois, [Jose] Mourinho e LvG [Louis van Gaal], e até eles encontraram problemas.
“Nem sempre a questão estava no vestiário, mas no que acontecia acima dele. Então, acho que é preciso acertar as coisas, definir bem a iniciativa e o plano, o caminho que vão seguir. Eles não fizeram isso.”
Por que o Manchester United está prestes a perder uma grande promessa
Parker passou a dizer sobre Gabriel: “A situação com o garoto aconteceu. Foi um daqueles episódios isolados, porque temos um pai com um ego enorme. Hoje há um monte de pais por aí com egos enormes. É impressionante como isso cresceu.
“É impressionante como eles aparecem de repente quando há dinheiro envolvido. É impressionante a diferença que isso faz. Tive bastante sorte por não haver dinheiro envolvido na minha época. Talvez meu pai tivesse se metido, mas ele só teria feito isso se eu fosse jogador de críquete, porque tudo o que importava para ele eram as Índias Ocidentais.
“Ele nunca se envolveu com o futebol, porque era o meu brinquedo, o meu jogo, a minha vida, e ele jamais teria feito isso. É o que um bom pai faria: apenas perguntar ‘você está bem, filho?’. Só isso é necessário. Você está feliz onde está? Sim, estou. E só isso bastava.
“O pai se meteu nisso e só está enxergando a fama que ele próprio nunca teve, querendo tomá-la do filho. Em outras palavras, filho, tome cuidado!”
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Qual será o próximo destino do prodígio Gabriel?
Gabriel foi associado a clubes de ponta da Inglaterra e de outras partes da Europa, e um retorno ao Chelsea chegou a ser cogitado. O Barcelona também estava na disputa, mas os relatos mais recentes indicam que o Real Madrid está prestes a vencer a corrida pela contratação mais cobiçada.
O United ficará compreensivelmente decepcionado ao ver um jogador tão promissor sair, enquanto Kai Rooney, filho de Wayne, maior artilheiro de todos os tempos do clube, também desponta nas categorias de base. Ainda assim, o United só pode se concentrar nos jogadores totalmente comprometidos com os objetivos do grupo.
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