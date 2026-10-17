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Manchester United entra na disputa com Arsenal e Tottenham pelo ponta do Newcastle Bazoumana Toure, enquanto rumores de interesse do Liverpool são minimizados
Gigantes da primeira divisão monitoram talento marfinense
Segundo o TEAMtalk, o Manchester United monitora o atacante do Newcastle, assim como Arsenal e Tottenham, enquanto o suposto interesse do Liverpool ainda não foi confirmado. O jogador da seleção da Costa do Marfim chegou ao St James' Park vindo do Hoffenheim apenas em julho, por cerca de 43 milhões de libras. Ainda assim, sua velocidade explosiva e capacidade de driblar defensores já chamaram a atenção de vários clubes de destaque da Inglaterra e da Alemanha.
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Impacto promissor apesar dos poucos minutos em campo
Tanto a diretoria de Old Trafford quanto o Arsenal observaram o atacante que atua pelo lado esquerdo antes de sua ida a Tyneside. Aston Villa e Tottenham também acompanham sua evolução, embora nenhum dos quatro clubes tenha feito uma proposta formal.
O jovem causou boa impressão apesar dos poucos minutos em campo, com dois gols em cinco partidas por todas as competições nesta temporada. Ele marcou seu primeiro gol na Premier League na derrota por 4 a 1 fora de casa para o Leeds United, em meados de setembro, após entrar como reserva em quatro partidas. Também balançou as redes depois de começar como titular o primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre o West Bromwich Albion, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.
Clubes de elite miram reforços para as pontas
As arrancadas em direção ao gol e a habilidade no um contra um do jogador de 20 anos correspondem exatamente ao perfil buscado pelos rivais nacionais, que querem acrescentar velocidade e juventude às pontas. Para o Manchester United, ele se encaixa na busca contínua do clube por atacantes de grande potencial capazes de se tornar titulares a longo prazo. Enquanto isso, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, segue avaliando opções para o ataque pelos lados a fim de ampliar a profundidade do elenco após uma janela de transferências de verão em que uma contratação de Vinicius Junior não se concretizou.
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Contrato de longo prazo protege investimento de Tyneside
Apesar do interesse crescente em sua contratação, o mesmo relatório aponta que nenhum dos clubes interessados deve apresentar uma proposta formal antes do verão europeu de 2027. O Newcastle vê o ponta como peça central de seu projeto de longo prazo e está em posição privilegiada para negociar, graças a um contrato válido até 2031, sem indicação de cláusula de rescisão. Por isso, é considerado muito improvável que o clube autorize sua saída em janeiro, apenas alguns meses após o alto investimento feito em sua contratação.
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