Tanto a diretoria de Old Trafford quanto o Arsenal observaram o atacante que atua pelo lado esquerdo antes de sua ida a Tyneside. Aston Villa e Tottenham também acompanham sua evolução, embora nenhum dos quatro clubes tenha feito uma proposta formal.

O jovem causou boa impressão apesar dos poucos minutos em campo, com dois gols em cinco partidas por todas as competições nesta temporada. Ele marcou seu primeiro gol na Premier League na derrota por 4 a 1 fora de casa para o Leeds United, em meados de setembro, após entrar como reserva em quatro partidas. Também balançou as redes depois de começar como titular o primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre o West Bromwich Albion, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa.