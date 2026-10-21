As autoridades italianas emitiram um alerta meteorológico laranja em toda a região da Lombardia, indicando condições severas e perigosas. A chuva persistente começou na terça-feira e atinge a região sem trégua, colocando em sério risco a partida europeia programada. Segundo Simon Peach, da Press Association, a previsão é de até 64 mm de chuva antes do horário marcado para o início da partida no Stadio Giuseppe Sinigaglia.

O temporal deixou o gramado encharcado, enquanto a possibilidade de raios aumenta as preocupações com a segurança. Os torcedores que forem ao estádio enfrentarão uma noite especialmente difícil, já que apenas uma das quatro arquibancadas tem cobertura. Apesar da previsão preocupante, os dirigentes do Como seguem otimistas de que o gramado terá drenagem suficiente para evitar um cancelamento de última hora.