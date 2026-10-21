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Manchester United enfrenta grande caos no calendário da Champions League, enquanto alertas de condições meteorológicas perigosas ameaçam duelo contra o Como
Chuva extrema ameaça o gramado do Stadio Giuseppe Sinigaglia
As autoridades italianas emitiram um alerta meteorológico laranja em toda a região da Lombardia, indicando condições severas e perigosas. A chuva persistente começou na terça-feira e atinge a região sem trégua, colocando em sério risco a partida europeia programada. Segundo Simon Peach, da Press Association, a previsão é de até 64 mm de chuva antes do horário marcado para o início da partida no Stadio Giuseppe Sinigaglia.
O temporal deixou o gramado encharcado, enquanto a possibilidade de raios aumenta as preocupações com a segurança. Os torcedores que forem ao estádio enfrentarão uma noite especialmente difícil, já que apenas uma das quatro arquibancadas tem cobertura. Apesar da previsão preocupante, os dirigentes do Como seguem otimistas de que o gramado terá drenagem suficiente para evitar um cancelamento de última hora.
- (C)Getty Images
United enfrenta crise de lesões para duelo contra o Como em ascensão
Se a partida acontecer, o United terá um desafio difícil contra o Como, que vive boa fase e é comandado pelo ex-meia do Arsenal Cesc Fabregas. O clube da Serie A está em ascensão e conta em seu elenco com Willy Kambwala, ex-zagueiro do Manchester United.
Os visitantes chegaram à Itália com muitos desfalques. Seis jogadores do time principal não participaram do treino de terça-feira, deixando o elenco desfalcado antes de seu terceiro compromisso europeu. Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez e Luke Shaw estão entre os ausentes, assim como Ayden Heaven e Patrick Dorgu.
A lista crescente de lesionados agrava a péssima campanha do gigante inglês. Com apenas duas vitórias em todas as competições nesta temporada, o clube atravessa seu pior início de temporada em 40 anos.
Carrick minimiza preocupações com o clima e a pressão
Apesar das turbulências dentro e fora de campo, o técnico do United, Michael Carrick, não se abala com os temporais na Itália. Ao falar com a imprensa antes da viagem, ele minimizou o impacto da chuva na preparação do elenco. “Não, nada de imediato da minha parte. Estamos acostumados com a chuva”, afirmou Carrick. “Vamos tirar o melhor proveito disso!”
Carrick também falou sobre sua permanência no cargo em meio ao início historicamente ruim do clube. Ele afirmou que continua a ter total apoio da cúpula de Old Trafford e que entende o que se exige dele. “Não preciso que me tranquilizem. Está bem claro”, explicou. “Conheço a função, conheço minhas responsabilidades. Não preciso que ninguém me diga quando as coisas estão indo bem ou quando precisam melhorar.
“Conheço a realidade e não tenho problema com isso. Sei que precisamos vencer jogos para que tudo flua e se encaixe. Sinto que tenho apoio, sim. Por que não sentiria? Tenho uma relação muito boa com todos no clube. Não há problemas nesse sentido.”
- Getty Images Sport
Momento decisivo para o período de Carrick no cargo
O United vive um momento delicado em sua campanha na Champions League, com três pontos conquistados nas duas primeiras partidas. Conseguir um resultado na Itália, se o tempo permitir, é fundamental para manter o embalo na Europa e aliviar a pressão crescente sobre a comissão técnica.
Enfrentar essa partida com uma equipe bastante modificada exigirá enorme disciplina tática. Se o gramado do Stadio Giuseppe Sinigaglia ficar encharcado, o time desfalcado de Carrick terá de abandonar seus padrões habituais de jogo e encarar uma disputa desgastante e física para salvar a temporada.
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