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Manchester United encerra seu jejum de 1.016 dias sem gols na Champions League com uma vitória dominante sobre o Sabah
Acabando com a maldição europeia
O Manchester United finalmente encerrou sua longa e dolorosa espera por um gol na Liga dos Campeões da UEFA. Antes da partida contra o Sabah, o clube estava havia 1.016 dias sem balançar as redes no principal torneio da Europa.
A última vez que o United comemorou um gol na Liga dos Campeões foi em 29 de novembro, quando Scott McTominay marcou no empate por 3 a 3 com o Galatasaray, durante a fase de grupos de 2023. Depois de não se classificar para a competição nas duas temporadas anteriores e de encerrar sua última campanha com uma derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, a pressão era imensa para ter uma atuação de impacto em seu retorno.
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Cunha dá início à goleada em Old Trafford
O momento de virada chegou pouco antes da marca de meia hora, quando Matheus Cunha abriu o placar, aliviando instantaneamente o enorme peso sobre os ombros dos jogadores. Cunha aproveitou um cruzamento preciso de Patrick Dorgu para soltar uma finalização de curta distância no canto superior esquerdo. Esse gol crucial abriu a porteira para o Manchester United, que rapidamente assumiu controle total da partida.
Bruno Fernandes ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, acertando uma finalização precisa no centro do gol após um passe incisivo de Youri Tielemans. Instantes depois, Benjamin Sesko marcou o terceiro já nos acréscimos do primeiro tempo, praticamente encerrando a partida como disputa competitiva antes do apito final.
Martinez sela uma atuação dominante
O United manteve sua pressão implacável no segundo tempo, sem dar aos visitantes do Azerbaijão qualquer chance de respirar ou se recuperar. A defesa seguiu incrivelmente sólida, enquanto os jogadores de ataque continuaram criando inúmeras oportunidades para ampliar a vantagem.
Lisandro Martinez marcou o quarto e último gol aos 68 minutos, aproveitando uma jogada de bola parada bem trabalhada para finalizar de pé esquerdo no canto inferior direito. Esta vitória convincente por 4 a 0 em Old Trafford levou o United ao quarto lugar na classificação geral da Champions League. Atualmente, a equipe está logo atrás de Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Barcelona, ficando atrás apenas no saldo de gols após um início verdadeiramente espetacular e muito animador.
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Clássico se aproxima
Após esse retorno europeu espetacular, o Manchester United agora precisa mudar o foco para o crucial dérbi de Manchester de domingo contra o Manchester City, em Old Trafford. O United ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela, com quatro pontos em seus três primeiros jogos. Em nítido contraste, o City chega ostentando um retrospecto perfeito de três vitórias e na liderança. Os torcedores vão esperar que essa vitória convincente dê o embalo necessário para atrapalhar os rivais, até aqui impecáveis.
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