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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Manchester United encerra seu jejum de 1.016 dias sem gols na Champions League com uma vitória dominante sobre o Sabah

Manchester United x Sabah FK
Manchester United
Sabah FK
Liga dos Campeões

O Manchester United anunciou de forma enfática seu retorno à principal competição europeia, atropelando o time azeri Sabah em um duelo completamente de mão única em Old Trafford. A convincente vitória por 4 a 0 não apenas garantiu pontos cruciais na fase de liga, como também encerrou oficialmente uma espera miserável de 1.016 dias por um gol na Champions League que assombrava o clube havia anos.

  • Acabando com a maldição europeia

    O Manchester United finalmente encerrou sua longa e dolorosa espera por um gol na Liga dos Campeões da UEFA. Antes da partida contra o Sabah, o clube estava havia 1.016 dias sem balançar as redes no principal torneio da Europa.

    A última vez que o United comemorou um gol na Liga dos Campeões foi em 29 de novembro, quando Scott McTominay marcou no empate por 3 a 3 com o Galatasaray, durante a fase de grupos de 2023. Depois de não se classificar para a competição nas duas temporadas anteriores e de encerrar sua última campanha com uma derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, a pressão era imensa para ter uma atuação de impacto em seu retorno.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Cunha dá início à goleada em Old Trafford

    O momento de virada chegou pouco antes da marca de meia hora, quando Matheus Cunha abriu o placar, aliviando instantaneamente o enorme peso sobre os ombros dos jogadores. Cunha aproveitou um cruzamento preciso de Patrick Dorgu para soltar uma finalização de curta distância no canto superior esquerdo. Esse gol crucial abriu a porteira para o Manchester United, que rapidamente assumiu controle total da partida.

    Bruno Fernandes ampliou a vantagem pouco antes do intervalo, acertando uma finalização precisa no centro do gol após um passe incisivo de Youri Tielemans. Instantes depois, Benjamin Sesko marcou o terceiro já nos acréscimos do primeiro tempo, praticamente encerrando a partida como disputa competitiva antes do apito final.

  • Martinez sela uma atuação dominante

    O United manteve sua pressão implacável no segundo tempo, sem dar aos visitantes do Azerbaijão qualquer chance de respirar ou se recuperar. A defesa seguiu incrivelmente sólida, enquanto os jogadores de ataque continuaram criando inúmeras oportunidades para ampliar a vantagem.

    Lisandro Martinez marcou o quarto e último gol aos 68 minutos, aproveitando uma jogada de bola parada bem trabalhada para finalizar de pé esquerdo no canto inferior direito. Esta vitória convincente por 4 a 0 em Old Trafford levou o United ao quarto lugar na classificação geral da Champions League. Atualmente, a equipe está logo atrás de Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Barcelona, ficando atrás apenas no saldo de gols após um início verdadeiramente espetacular e muito animador.

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Clássico se aproxima

    Após esse retorno europeu espetacular, o Manchester United agora precisa mudar o foco para o crucial dérbi de Manchester de domingo contra o Manchester City, em Old Trafford. O United ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela, com quatro pontos em seus três primeiros jogos. Em nítido contraste, o City chega ostentando um retrospecto perfeito de três vitórias e na liderança. Os torcedores vão esperar que essa vitória convincente dê o embalo necessário para atrapalhar os rivais, até aqui impecáveis.

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