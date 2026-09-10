O Manchester United finalmente encerrou sua longa e dolorosa espera por um gol na Liga dos Campeões da UEFA. Antes da partida contra o Sabah, o clube estava havia 1.016 dias sem balançar as redes no principal torneio da Europa.

A última vez que o United comemorou um gol na Liga dos Campeões foi em 29 de novembro, quando Scott McTominay marcou no empate por 3 a 3 com o Galatasaray, durante a fase de grupos de 2023. Depois de não se classificar para a competição nas duas temporadas anteriores e de encerrar sua última campanha com uma derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, a pressão era imensa para ter uma atuação de impacto em seu retorno.