Getty
Traduzido por
Manchester United e Liverpool são informados sobre o valor da transferência de Adam Wharton, pelo qual o Crystal Palace “pagaria qualquer preço”, segundo previsão do ex-atacante dos Eagles sobre o futuro da estrela inglesa
O Manchester United está em busca de reforços para o meio-campo
O Old Trafford está sendo cogitado como um possível próximo destino para Wharton, com muitas mudanças previstas em Manchester nos próximos meses. O United se prepara para se despedir do experiente jogador da seleção brasileira Casemiro, enquanto continuam as especulações sobre por quanto tempo o capitão do clube, Bruno Fernandes, permanecerá no time.
Com lacunas importantes a preencher no meio-campo, diz-se que os Red Devils têm vários jogadores de comprovada qualidade em sua mira de contratações. Wharton, vencedor da FA Cup, poderia ser uma aquisição inteligente para o presente e o futuro — dado o potencial de crescimento adicional em seu jogo.
Ele impressionou a muitos no Selhurst Park — incluindo o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que em breve terá que montar a seleção para a Copa do Mundo — e é apontado como alguém capaz de chegar ao topo do futebol desde que despontou no Ewood Park ainda adolescente.
- Getty/GOAL
Será que Wharton vai jogar pelo Crystal Palace na próxima temporada?
O Palace — tendo se desfeito de jogadores como Eberechi Eze e Marc Guehi nas duas últimas janelas de transferências — estaria relutante em vender. Será que eles poderiam ser forçados a isso? Quando questionado se Wharton será jogador do Eagles na próxima temporada, Morrison — falando através do Freebets.com, o site das ofertas de apostas na Copa do Mundo — disse ao GOAL: “Sim, acho que ele será jogador do Crystal Palace. Acho que talvez por mais um ano, mas muita coisa pode mudar se alguém aparecer e oferecer uma quantia enorme. Mas, neste momento, acho que ele com certeza será jogador do Palace na próxima temporada. Não acho que eles queiram perder muitos jogadores, porque a próxima temporada já será muito importante para eles de qualquer maneira. Mas sim, ainda acho que ele continuará no Palace.”
Quanto seria necessário para convencer o Palace a vender?
Embora demonstre confiança nos planos imediatos de Wharton, Morrison admite que todo jogador tem um preço. Se times como o United e o Liverpool realmente quisessem fechar o negócio, estariam dispostos a abrir os bolsos.
Questionado sobre os valores que poderiam levar o Palace à mesa de negociações, Morrison disse: “Sim, 60 milhões de libras, 70 milhões de libras — se alguém quisesse pagar 80 milhões de libras, acho que eles aceitariam na hora. Mas sim, definitivamente pelo menos 60 a 70 milhões de libras.
“Se você observar como ele é jovem e o talento que tem, além dos clubes que vão bater à porta dele, então o Palace está certo em pedir 60 a 70 milhões de libras. É um bom dinheiro por mais um jogador que eles formaram. Ele é um jogador de ponta. Espero que ele consiga entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, porque aí o preço dele subiria ainda mais.
“Mas sim, ele tem todas as qualidades e chegará um momento em que precisará ir para um dos quatro ou cinco melhores times, ou talvez jogar na Europa, porque é preciso continuar
se aprimorando como jogador.
“Mas, no momento, ele está indo bem no Palace e aprendendo muito. Para a próxima etapa — ele estará pronto — e isso pode acontecer no verão, mas acho que talvez mais uma temporada e então ele possa se transferir. Ele ainda é muito jovem.”
- (C)Getty Images
A busca pelo título e os sonhos da Copa do Mundo: o futuro imediato de Wharton
O Palace tem Wharton vinculado a um contrato de longo prazo até 2029, portanto não há pressão para vendê-lo. O clube o considera parte essencial dos planos futuros, tanto a curto quanto a longo prazo, com mais um verão de mudanças à vista, já que o técnico austríaco Oliver Glasner se prepara para deixar o cargo.
Os Eagles estão em busca de mais títulos nesta temporada, tendo chegado às quartas de final da Liga de Conferências, e o sucesso nessa competição — além de garantir uma vaga nos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo — poderia ajudar a convencer Wharton de que ele já está no melhor lugar para seu desenvolvimento contínuo.