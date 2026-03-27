Manchester United e Liverpool são informados sobre o valor da transferência de Adam Wharton, pelo qual o Crystal Palace “pagaria qualquer preço”, segundo previsão do ex-atacante dos Eagles sobre o futuro da estrela inglesa

Embora demonstre confiança nos planos imediatos de Wharton, Morrison admite que todo jogador tem um preço. Se times como o United e o Liverpool realmente quisessem fechar o negócio, estariam dispostos a abrir os bolsos.

Questionado sobre os valores que poderiam levar o Palace à mesa de negociações, Morrison disse: “Sim, 60 milhões de libras, 70 milhões de libras — se alguém quisesse pagar 80 milhões de libras, acho que eles aceitariam na hora. Mas sim, definitivamente pelo menos 60 a 70 milhões de libras.

“Se você observar como ele é jovem e o talento que tem, além dos clubes que vão bater à porta dele, então o Palace está certo em pedir 60 a 70 milhões de libras. É um bom dinheiro por mais um jogador que eles formaram. Ele é um jogador de ponta. Espero que ele consiga entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, porque aí o preço dele subiria ainda mais.

“Mas sim, ele tem todas as qualidades e chegará um momento em que precisará ir para um dos quatro ou cinco melhores times, ou talvez jogar na Europa, porque é preciso continuar

se aprimorando como jogador.

“Mas, no momento, ele está indo bem no Palace e aprendendo muito. Para a próxima etapa — ele estará pronto — e isso pode acontecer no verão, mas acho que talvez mais uma temporada e então ele possa se transferir. Ele ainda é muito jovem.”