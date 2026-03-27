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Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

Manchester United e Liverpool são informados sobre o valor da transferência de Adam Wharton, pelo qual o Crystal Palace “pagaria qualquer preço”, segundo previsão do ex-atacante dos Eagles sobre o futuro da estrela inglesa

A. Wharton
Crystal Palace
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O Manchester United é apontado como um dos muitos interessados em Adam Wharton, com o ex-atacante do Crystal Palace, Clinton Morrison, tendo declarado ao GOAL que os Eagles “aceitariam de braços abertos” uma proposta por ele. Aos 22 anos, Wharton, formado na base do Blackburn, está longe de ser um jogador pronto. No entanto, ele está despertando bastante interesse antes da janela de transferências de verão.

  • O Manchester United está em busca de reforços para o meio-campo

    O Old Trafford está sendo cogitado como um possível próximo destino para Wharton, com muitas mudanças previstas em Manchester nos próximos meses. O United se prepara para se despedir do experiente jogador da seleção brasileira Casemiro, enquanto continuam as especulações sobre por quanto tempo o capitão do clube, Bruno Fernandes, permanecerá no time.

    Com lacunas importantes a preencher no meio-campo, diz-se que os Red Devils têm vários jogadores de comprovada qualidade em sua mira de contratações. Wharton, vencedor da FA Cup, poderia ser uma aquisição inteligente para o presente e o futuro — dado o potencial de crescimento adicional em seu jogo.

    Ele impressionou a muitos no Selhurst Park — incluindo o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, que em breve terá que montar a seleção para a Copa do Mundo — e é apontado como alguém capaz de chegar ao topo do futebol desde que despontou no Ewood Park ainda adolescente.

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  • Adam Wharton Manchester United LiverpoolGetty/GOAL

    Será que Wharton vai jogar pelo Crystal Palace na próxima temporada?

    O Palace — tendo se desfeito de jogadores como Eberechi Eze e Marc Guehi nas duas últimas janelas de transferências — estaria relutante em vender. Será que eles poderiam ser forçados a isso? Quando questionado se Wharton será jogador do Eagles na próxima temporada, Morrison — falando através do Freebets.com, o site das ofertas de apostas na Copa do Mundo — disse ao GOAL: “Sim, acho que ele será jogador do Crystal Palace. Acho que talvez por mais um ano, mas muita coisa pode mudar se alguém aparecer e oferecer uma quantia enorme. Mas, neste momento, acho que ele com certeza será jogador do Palace na próxima temporada. Não acho que eles queiram perder muitos jogadores, porque a próxima temporada já será muito importante para eles de qualquer maneira. Mas sim, ainda acho que ele continuará no Palace.”

  • Quanto seria necessário para convencer o Palace a vender?

    Embora demonstre confiança nos planos imediatos de Wharton, Morrison admite que todo jogador tem um preço. Se times como o United e o Liverpool realmente quisessem fechar o negócio, estariam dispostos a abrir os bolsos.

    Questionado sobre os valores que poderiam levar o Palace à mesa de negociações, Morrison disse: “Sim, 60 milhões de libras, 70 milhões de libras — se alguém quisesse pagar 80 milhões de libras, acho que eles aceitariam na hora. Mas sim, definitivamente pelo menos 60 a 70 milhões de libras. 

    “Se você observar como ele é jovem e o talento que tem, além dos clubes que vão bater à porta dele, então o Palace está certo em pedir 60 a 70 milhões de libras. É um bom dinheiro por mais um jogador que eles formaram. Ele é um jogador de ponta. Espero que ele consiga entrar na seleção inglesa para a Copa do Mundo, porque aí o preço dele subiria ainda mais. 

    “Mas sim, ele tem todas as qualidades e chegará um momento em que precisará ir para um dos quatro ou cinco melhores times, ou talvez jogar na Europa, porque é preciso continuar

    se aprimorando como jogador. 

    “Mas, no momento, ele está indo bem no Palace e aprendendo muito. Para a próxima etapa — ele estará pronto — e isso pode acontecer no verão, mas acho que talvez mais uma temporada e então ele possa se transferir. Ele ainda é muito jovem.”

  • Adam WHARTON-england-202511(C)Getty Images

    A busca pelo título e os sonhos da Copa do Mundo: o futuro imediato de Wharton

    O Palace tem Wharton vinculado a um contrato de longo prazo até 2029, portanto não há pressão para vendê-lo. O clube o considera parte essencial dos planos futuros, tanto a curto quanto a longo prazo, com mais um verão de mudanças à vista, já que o técnico austríaco Oliver Glasner se prepara para deixar o cargo.

    Os Eagles estão em busca de mais títulos nesta temporada, tendo chegado às quartas de final da Liga de Conferências, e o sucesso nessa competição — além de garantir uma vaga nos planos da Inglaterra para a Copa do Mundo — poderia ajudar a convencer Wharton de que ele já está no melhor lugar para seu desenvolvimento contínuo.