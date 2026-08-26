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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Manchester United é forçado a fazer alteração no uniforme após quebrar regras da Premier League contra o Hull City

Manchester United
Premier League

O Manchester United foi obrigado a fazer uma mudança imediata em suas camisas depois de quebrar acidentalmente os regulamentos de uniforme da Premier League durante a derrota para o Hull City no fim de semana de abertura. Os jogadores entraram em campo sem um distintivo obrigatório na manga, um erro significativo que o clube agora precisa corrigir para garantir total conformidade antes de sua próxima partida.

  • Quebra de regra no dia de abertura

    De acordo com uma reportagem do The Sun, o Manchester United violou as regras de uniforme da Premier League durante sua derrota por 2 a 0 para o Hull City na estreia e foi forçado a fazer uma alteração.

    O clube iniciou a campanha sem um patrocinador na manga esquerda após o fim de seu contrato de £ 20 milhões por ano com a DXC Technology.

    No entanto, de acordo com a Regra M.15 da Premier League, clubes sem um patrocinador comercial naquele braço devem exibir o distintivo oficial da competição em ambas as mangas. A equipe não observou essa diretriz ao usar seu novo terceiro uniforme.



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    Escapando das sanções da liga

    Apesar da falha no uniforme, o Manchester United evitará qualquer sanção formal da liga. Os jogadores deixaram um dos lados completamente vazio ao lado do distintivo obrigatório no braço direito e do elemento "No Room For Racism". Enquanto Chelsea, Sunderland e Crystal Palace exibiram corretamente o icônico escudo do leão da liga em ambas as mangas na rodada de abertura, o United ainda busca um novo parceiro comercial para substituir o acordo expirado de £ 20 milhões. O clube e a liga estão cientes do erro.

  • Frustrações em campo

    Em campo, a situação foi igualmente frustrante. O capitão Bruno Fernandes refletiu sobre o desempenho ruim: "Em todo jogo fora de casa, entregamos a eles a posse de bola em excesso. Nos primeiros 20 minutos, o goleiro foi quem mais tocou na bola. Precisávamos pressionar mais, ser mais agressivos e, mais uma vez, precisamos trabalhar nas bolas paradas e não sofrer esse tipo de gol. Contra esse tipo de time, eles ficam esperando por esse momento." O técnico Michael Carrick acrescentou: "Por dentro, estamos sofrendo. Os rapazes sabem que precisamos melhorar. Perdemos um jogo, e foi um péssimo jogo para perder. Mas isso não vai mudar nada."

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    Voltando a Old Trafford

    Espera-se que o Manchester United tenha o escudo da Premier League exibido corretamente em ambas as mangas quando voltar a campo contra o Ipswich, em Old Trafford, no domingo. Carrick e seu elenco estarão desesperados para deixar o fim de semana de abertura para trás, com o objetivo de conquistar seus primeiros três pontos da nova campanha, ao mesmo tempo em que garantem total conformidade com os regulamentos da liga.

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