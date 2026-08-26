De acordo com uma reportagem do The Sun, o Manchester United violou as regras de uniforme da Premier League durante sua derrota por 2 a 0 para o Hull City na estreia e foi forçado a fazer uma alteração.

O clube iniciou a campanha sem um patrocinador na manga esquerda após o fim de seu contrato de £ 20 milhões por ano com a DXC Technology.

No entanto, de acordo com a Regra M.15 da Premier League, clubes sem um patrocinador comercial naquele braço devem exibir o distintivo oficial da competição em ambas as mangas. A equipe não observou essa diretriz ao usar seu novo terceiro uniforme.







