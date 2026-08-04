AFP
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Manchester United e Chelsea miram o zagueiro do Bologna Jhon Lucumi em transferência de € 25 milhões
Dupla da Premier League mira contratação barata de Lucumi
Manchester United e Chelsea estão considerando uma investida no verão europeu pelo zagueiro Lucumi, do Bologna, de acordo com o QuotidianoSportivo. O internacional colombiano de 28 anos surgiu como um alvo atraente para os dois clubes da Premier League, que buscam reforçar seus respectivos elencos.
O Bologna está sob pressão crescente para vender o zagueiro nesta janela de transferências. Lucumi ficará sem contrato no próximo verão europeu, e o clube italiano está determinado a evitar perdê-lo de graça no ano que vem. Com seu preço fixado em razoáveis € 25 milhões, os dois times ingleses certamente têm os recursos financeiros necessários para fechar um acordo rapidamente.
- Getty Images Sport
United avança na busca por defensor
De acordo com a mesma reportagem, o Manchester United já fez sua investida pelo sul-americano. O United quer ganhar mais profundidade no setor defensivo antes da nova temporada. Lucumi está atualmente no auge da carreira e buscará causar impacto imediato no futebol inglês se a transferência se concretizar. Caso consiga se adaptar rapidamente à Premier League, o defensor pode acabar sendo uma grande pechincha para o United.
Chelsea busca estabilidade defensiva após dificuldades recentes
O Chelsea também está igualmente interessado em garantir os serviços do defensor para reforçar a própria linha defensiva. O Chelsea foi bastante vulnerável na defesa na temporada passada e precisa urgentemente se ajustar defensivamente. Melhorar sua solidez defensiva será crucial para que o Chelsea lute por títulos na próxima temporada e assegure um retorno à Liga dos Campeões.
- Getty Images
Tempo regular em campo é crucial para zagueiro no auge
Embora ambos os interessados possam pagar a taxa de transferência sem dificuldade, as ambições pessoais do jogador vão determinar seu destino. Lucumi precisará considerar com cuidado onde terá a melhor chance de jogar com regularidade no time principal. Aos 28 anos, ele não vai querer ficar no banco em um grande clube neste momento crucial de sua carreira. Resta saber se Manchester United ou Chelsea conseguirão convencer o colombiano, enquanto o Bologna se prepara para vendê-lo.
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