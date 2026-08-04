Manchester United e Chelsea estão considerando uma investida no verão europeu pelo zagueiro Lucumi, do Bologna, de acordo com o QuotidianoSportivo. O internacional colombiano de 28 anos surgiu como um alvo atraente para os dois clubes da Premier League, que buscam reforçar seus respectivos elencos.

O Bologna está sob pressão crescente para vender o zagueiro nesta janela de transferências. Lucumi ficará sem contrato no próximo verão europeu, e o clube italiano está determinado a evitar perdê-lo de graça no ano que vem. Com seu preço fixado em razoáveis € 25 milhões, os dois times ingleses certamente têm os recursos financeiros necessários para fechar um acordo rapidamente.



