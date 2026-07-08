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Manchester United e Chelsea fecham acordo de 50 milhões de libras pelo craque brasileiro
O United vence a disputa pelo jovem talento brasileiro
O United causou grande impacto no mercado de transferências ao fechar um acordo de 50 milhões de libras pelo Santos, segundo a Sky Sports. Os Red Devils pagarão um valor inicial de 48 milhões de libras ao clube rival da Premier League, com mais 2 milhões de libras a serem pagos em bônus. Trata-se de um grande investimento no jogador de 22 anos, que deve passar por exames médicos em breve. A ambiciosa contratação ocorre no momento em que o United se prepara para retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, após uma campanha impressionante sob o comando de Michael Carrick.
O acordo também inclui uma garantia para o Chelsea, já que o clube londrino incluirá uma cláusula de 10% sobre eventuais transferências futuras de Santos no contrato com o Manchester United. Tendo alternado entre o time titular e o banco de reservas durante sua passagem pelo oeste de Londres, a transferência representa um recomeço para o meio-campista, que busca um papel de maior destaque em um grande clube europeu sob as luzes do Old Trafford.
- AFP
A era de Xabi Alonso começa com saídas
A saída de Santos ocorre no momento em que Xabi Alonso se prepara para assumir o comando em Stamford Bridge, com o espanhol já conduzindo uma significativa reformulação do elenco. Ao que tudo indica, o jogador da seleção brasileira informou ao Chelsea seu desejo de sair após expressar preocupações quanto ao tempo de jogo que teria na equipe titular durante a primeira temporada de Alonso no comando. A disputa por vagas continua acirrada, e o jovem meio-campista não queria arriscar mais uma temporada à margem do time.
Fundamentalmente, a decisão de Moises Caicedo de assinar um novo contrato de longo prazo com o clube teve um grande impacto nas perspectivas de Santos. Com Caicedo firmemente estabelecido como peça fundamental do meio-campo, o caminho para uma vaga de titular parecia cada vez mais bloqueado. Essas preocupações com sua posição na hierarquia do time acabaram levando o jogador de 22 anos a buscar um novo desafio em outro lugar.
Uma jornada complicada até a ponte
A carreira de Santos no Chelsea tem estado longe de ser tranquila desde que ele assinou contrato com o clube, em janeiro de 2023. Logo após sua chegada, ele voltou ao Vasco da Gama em um contrato de empréstimo que durou até o final da temporada 2023-24. Sua evolução o levou então ao Nottingham Forest para a temporada 2024-25, mas essa passagem foi interrompida devido à falta de tempo de jogo no City Ground. O Chelsea acabou decidindo chamá-lo de volta em janeiro de 2024.
Apesar de não ter sido convocado para a seleção de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo deste verão, Santos continua sendo uma grande promessa. Sua reputação cresceu significativamente durante um período produtivo de empréstimo ao Strasbourg, sob o comando de Liam Rosenior, onde provou ser capaz de lidar com os rigores do futebol europeu. Embora houvesse grandes expectativas de que ele conquistasse uma vaga no time titular do Chelsea na última temporada, ele teve dificuldades para manter a regularidade sob o comando de três técnicos diferentes.
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A saída de Santos eleva o valor da transferência de Alonso para 126 milhões de libras
Para o Chelsea, a venda representa um lucro considerável com um jogador que foi contratado por aproximadamente 18 milhões de libras do Vasco da Gama em 2023. A diretoria do clube do oeste de Londres agiu rapidamente para facilitar a saída assim que ficou claro que o jogador estava insatisfeito com o tempo de jogo previsto para a próxima temporada.
A saída de Santos o torna a terceira baixa oficial do Chelsea nesta janela de transferências de verão, após a transferência de Marc Cucurella para o Real Madrid por 52 milhões de libras e a recente transferência de Tyrique George para o Everton por 24 milhões de libras. Assim que o United finalizar a negociação por Santos, a equipe de Alonso terá gerado com sucesso cerca de 126 milhões de libras em valores totais de transferência neste verão, com os recursos provavelmente sendo reinvestidos à medida que o técnico continua sua reformulação e busca moldar o elenco à sua imagem.
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