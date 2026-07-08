Manchester United e Chelsea fecham acordo de 50 milhões de libras pelo craque brasileiro

O United causou grande impacto no mercado de transferências ao fechar um acordo de 50 milhões de libras pelo Santos, segundo a Sky Sports. Os Red Devils pagarão um valor inicial de 48 milhões de libras ao clube rival da Premier League, com mais 2 milhões de libras a serem pagos em bônus. Trata-se de um grande investimento no jogador de 22 anos, que deve passar por exames médicos em breve. A ambiciosa contratação ocorre no momento em que o United se prepara para retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, após uma campanha impressionante sob o comando de Michael Carrick.

O acordo também inclui uma garantia para o Chelsea, já que o clube londrino incluirá uma cláusula de 10% sobre eventuais transferências futuras de Santos no contrato com o Manchester United. Tendo alternado entre o time titular e o banco de reservas durante sua passagem pelo oeste de Londres, a transferência representa um recomeço para o meio-campista, que busca um papel de maior destaque em um grande clube europeu sob as luzes do Old Trafford.



