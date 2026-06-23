Manchester United e Arsenal “estão de olho” em um meio-campista da Premier League avaliado em 60 milhões de libras que não foi convocado para a Copa do Mundo

Scott se destacou como um dos jovens talentos ingleses mais cobiçados da primeira divisão, com o Manchester United e o Arsenal acompanhando de perto sua evolução. A impressionante regularidade do meio-campista pelo Bournemouth chamou a atenção dos grandes clubes, especialmente depois que ele consolidou sua reputação como uma força criativa no meio-campo.

O Daily Mail informa que qualquer clube interessado terá que abrir bem os bolsos para garantir seus serviços. Acredita-se que o Bournemouth exigirá uma quantia em torno de 60 milhões de libras (79 milhões de dólares) pelo jogador de 22 anos, que marcou o gol da vitória contra o Arsenal no Emirates Stadium no início desta temporada. Apesar do grande interesse, o Bournemouth continua esperançoso de conseguir mantê-lo no clube com um novo contrato de longo prazo.



