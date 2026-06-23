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Manchester United e Arsenal “estão de olho” em um meio-campista da Premier League avaliado em 60 milhões de libras que não foi convocado para a Copa do Mundo
A disputa pela joia da coroa de Bournemouth
Scott se destacou como um dos jovens talentos ingleses mais cobiçados da primeira divisão, com o Manchester United e o Arsenal acompanhando de perto sua evolução. A impressionante regularidade do meio-campista pelo Bournemouth chamou a atenção dos grandes clubes, especialmente depois que ele consolidou sua reputação como uma força criativa no meio-campo.
O Daily Mail informa que qualquer clube interessado terá que abrir bem os bolsos para garantir seus serviços. Acredita-se que o Bournemouth exigirá uma quantia em torno de 60 milhões de libras (79 milhões de dólares) pelo jogador de 22 anos, que marcou o gol da vitória contra o Arsenal no Emirates Stadium no início desta temporada. Apesar do grande interesse, o Bournemouth continua esperançoso de conseguir mantê-lo no clube com um novo contrato de longo prazo.
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A reformulação do meio-campo do United continua
Espera-se que o Manchester United esteja bastante ativo no mercado, já que busca reformular seu meio-campo após a saída do veterano Casemiro. Os Red Devils já tomaram medidas para garantir a contratação de Ederson, do Atalanta, uma transferência que provavelmente será finalizada assim que a Copa do Mundo terminar, mas Michael Carrick estaria de olho em reforços adicionais para a campanha na Liga dos Campeões.
Scott está no topo da lista de prioridades em Old Trafford, embora não seja o único nome em discussão. O clube também está de olho em Mateus Fernandes, do West Ham, após o rebaixamento dos Hammers. No entanto, o United precisará administrar seu elenco com cuidado, já que o meio-campista Manuel Ugarte pode deixar o clube caso receba uma oferta adequada neste verão.
Grande confronto londrino para os Gunners
O interesse do Arsenal em Scott decorre do desejo de Mikel Arteta de trazer mais juventude e qualidade técnica para o meio-campo. Tendo visto de perto o talento de Scott quando ele derrotou os Gunners no norte de Londres, a diretoria do Arsenal está bem ciente do seu potencial. No entanto, a disputa pelo jogador de 22 anos está ficando cada vez mais acirrada à medida que os clubes de elite da Premier League entram na briga.
Acredita-se que o Tottenham Hotspur também esteja na disputa, adotando o que tem sido descrito como uma estratégia agressiva para esta janela de transferências. Os Spurs estão dispostos a colocar quantias significativas na mesa.
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A decepção na Copa do Mundo e as perspectivas para o futuro
Os reconhecimentos individuais e os rumores de transferência trouxeram algum consolo para Scott depois que ele ficou de fora por pouco da seleção final da Inglaterra para o torneio na América do Norte. O meio-campista participou da pré-concentração dos Três Leões na Flórida, mas acabou sendo deixado de fora da seleção final de 26 jogadores de Thomas Tuchel, já que o técnico optou por opções mais experientes.
Com um contrato válido até 2028, o Bournemouth não enfrenta pressão imediata para vender seu principal ativo. No entanto, a atração de disputar a Liga dos Campeões e o prestígio de jogar por um dos tradicionais “Seis Grandes” podem ser difíceis de ignorar para Scott.