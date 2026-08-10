Branislav Racko
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Manchester United é aconselhado a atravessar a negociação do Aston Villa por Endrick, joia do Real Madrid, enquanto o clube busca reforços para o ataque
Manchester United é aconselhado a entrar na disputa por Endrick
O Manchester United deveria tentar superar seus rivais na contratação de Endrick, segundo o comentarista Ale Moreno. O Real Madrid pagou notoriamente £ 50 milhões ao Palmeiras para contratar o atacante quando ele tinha apenas 16 anos, mas ele tem tido dificuldades para tirar Kylian Mbappe do time titular.
Falando à ESPN, Moreno explicou a lógica por trás de uma possível mudança para o Teatro dos Sonhos. "Eu realmente acho que o Real Madrid poderia usar Endrick nesta temporada. Então, se eu fosse Endrick, na verdade consideraria ficar no Real Madrid", disse Moreno. "Mas, se a pergunta é para onde ele iria, para onde deveria ir, onde pode acabar... falamos muito sobre o Manchester United. Quanto mais você pensa nisso, mais faz sentido ter um jogador com o perfil de Endrick.
"Ele é diferente de qualquer outra coisa que eles têm no ataque em uma posição central. Então, estou pensando que talvez esse possa ser um lugar que poderia pensar em Enrick como uma possibilidade."
- Getty
Aston Villa lidera disputa da Premier League
Enquanto dizem ao United para contratar Endrick, o Aston Villa estaria avaliando uma investida ambiciosa por empréstimo para levar o internacional brasileiro para o Villa Park. Unai Emery está interessado em dar mais profundidade ao elenco após a classificação para a Champions League e a saída recorde de Morgan Rogers para o Chelsea.
Moreno sugere que uma ida para Old Trafford traria um certo prestígio que combina com as ambições do jogador. O comentarista acrescentou: "Não pareceria um rebaixamento tão grande, por assim dizer. E, depois da temporada que ele teve no ano passado, saindo por empréstimo e indo tão bem, ele deve estar pensando: 'Certo, vamos manter isso. Isso vai acontecer no Real Madrid? Bem, provavelmente não. Deixe-me ir para outro lugar onde eu possa fazer isso'. Não sei onde esse lugar pode ser. Só estou pensando que o Manchester United poderia usar um jogador como Endrick."
Fator Mourinho complica saída do Madrid
No entanto, qualquer ida para a Premier League primeiro precisa ser aprovada por Mourinho. O lendário técnico português assumiu o comando no Bernabéu, e os relatos sugerem que ele ficou profundamente impressionado com o jovem atacante durante a pré-temporada. Esse desdobramento pode fazer com que o centroavante permaneça na Espanha para brigar por seu espaço ao lado de nomes como Mbappe e o novo reforço Carlos Espi, bloqueando potencialmente o caminho tanto para o United quanto para o Villa.
Endrick passou a segunda metade da campanha anterior emprestado ao Lyon, onde mostrou seu enorme potencial ao registrar oito gols e oito assistências em apenas 21 partidas.
- Getty Images Sport
Visões alternativas sobre o caminho de desenvolvimento
Enquanto as potências da Premier League rondam, alguns comentaristas acreditam que um clube menor pode ser mais benéfico para o desenvolvimento dele. Steve Nicol argumenta que o brasileiro precisa, acima de tudo, de minutos garantidos. O ex-zagueiro do Liverpool declarou: "Eu estava pensando mais em algo como o Fulham, onde ele vai jogar 100 por cento. O Fulham vai praticar um futebol ofensivo. Não vai vencer o tempo todo, [mas] vai vencer uma boa parte dos jogos e vai criar chances."
Nicol concluiu enfatizando a necessidade de tempo de jogo para um jogador da idade e do nível de talento de Endrick, observando: "Alguém como Endrick tem que ir para algum lugar onde vá jogar o tempo todo, caso contrário, qual é o sentido de sair do Real Madrid?"
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