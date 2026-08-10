O Manchester United deveria tentar superar seus rivais na contratação de Endrick, segundo o comentarista Ale Moreno. O Real Madrid pagou notoriamente £ 50 milhões ao Palmeiras para contratar o atacante quando ele tinha apenas 16 anos, mas ele tem tido dificuldades para tirar Kylian Mbappe do time titular.

Falando à ESPN, Moreno explicou a lógica por trás de uma possível mudança para o Teatro dos Sonhos. "Eu realmente acho que o Real Madrid poderia usar Endrick nesta temporada. Então, se eu fosse Endrick, na verdade consideraria ficar no Real Madrid", disse Moreno. "Mas, se a pergunta é para onde ele iria, para onde deveria ir, onde pode acabar... falamos muito sobre o Manchester United. Quanto mais você pensa nisso, mais faz sentido ter um jogador com o perfil de Endrick.

"Ele é diferente de qualquer outra coisa que eles têm no ataque em uma posição central. Então, estou pensando que talvez esse possa ser um lugar que poderia pensar em Enrick como uma possibilidade."