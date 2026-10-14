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Manchester United divulga comunicado comovente após a morte da mãe de Koke, capitão do Atlético de Madrid, antes de confronto pela Champions League
Manchester United se junta ao Atlético de Madrid para homenagear a mãe de Koke
O futebol europeu se uniu em luto na terça-feira após a morte de Ana Merodio Borja, mãe de Koke, capitão do Atlético de Madrid, e de Borja Resurreccion, auxiliar técnico do Juvenil A. A tragédia, ocorrida em Madri na manhã da partida, levou Koke a não disputar o jogo da Champions League contra o Manchester United.
Houve homenagens tanto na partida das categorias de base quanto na da equipe principal no estádio Metropolitano. Foi observado um minuto de silêncio antes do início do confronto da Liga Jovem da UEFA, vencido pelo Atlético de Madrid por 3 a 0, e também do jogo da Champions League. Os jogadores usaram braçadeiras pretas, enquanto a bandeira vermelha e branca do estádio foi hasteada a meio mastro em sinal de respeito.
O Manchester United apoiou as homenagens e pediu a seus torcedores que viajaram para a partida que se juntassem aos torcedores da casa no minuto de silêncio em respeito à família Resurreccion.
- Alterphotos
Clubes prestam condolências em comunicados comoventes
Em um comunicado publicado nas redes sociais antes do início da partida, o Manchester United manifestou solidariedade: “O Manchester United lamenta a morte de Ana Merodio Borja, querida mãe de Koke, capitão do Atlético de Madrid, e de Borja Resurreccion, auxiliar técnico da equipe sub-19. Oferecemos nossas condolências à família neste momento difícil e convidamos os torcedores a se juntarem às duas equipes em um minuto de silêncio antes do início da partida desta noite.”
O Atlético de Madrid também divulgou um comunicado oficial confirmando que a UEFA autorizou as homenagens. “Nesta noite, antes do início da nossa partida pela Champions League contra o Manchester United, será observado um minuto de silêncio em memória de Ana Merodio Borja, mãe do nosso capitão, Koke, que morreu nesta manhã em Madri”, afirmou o clube. “Nosso clube solicitou autorização à UEFA para observar um minuto de silêncio tanto na partida da equipe principal quanto no jogo da UEFA Youth League, além de permitir que os jogadores usem braçadeiras pretas.”
O clube espanhol acrescentou: “Além disso, em sinal de respeito à sua memória, a bandeira vermelha e branca no Riyadh Air Metropolitano está a meio mastro. O Atlético de Madrid gostaria de expressar suas mais profundas condolências a todos os familiares e amigos dele, especialmente a Koke, capitão da equipe principal, e a Borja Resurrección, auxiliar técnico da equipe Juvenil A. Descanse em paz.”
Noite desastrosa em campo para o time de Carrick
Em campo, a noite foi difícil para a equipe de Carrick, já que o Manchester United, com dez jogadores, perdeu por 2 a 0 no estádio Metropolitano. Pablo Barrios abriu o placar para o Atlético de Madrid aos 50 segundos de jogo, antes de Ademola Lookman ampliar a vantagem no segundo tempo.
A noite do United piorou ainda mais quando Leny Yoro recebeu o cartão vermelho. A derrota ampliou para cinco jogos a sequência do Manchester United sem vitórias em todas as competições, agravando uma campanha que já vinha sendo difícil.
- Getty Images Sport
Pressão aumenta sobre o Manchester United em meio à sequência sem vitórias
A derrota aumenta a pressão sobre Carrick para melhorar os resultados. Com apenas seis pontos nas seis primeiras partidas da Premier League, o United teve seu pior início de temporada na primeira divisão em 40 anos. Embora tenha vencido o Sabah por 4 a 0 em uma competição europeia e derrotado o Atletico por 2 a 1 na pré-temporada, a má fase atual representa um sério desafio para o treinador e seu elenco daqui para frente.
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