O futebol europeu se uniu em luto na terça-feira após a morte de Ana Merodio Borja, mãe de Koke, capitão do Atlético de Madrid, e de Borja Resurreccion, auxiliar técnico do Juvenil A. A tragédia, ocorrida em Madri na manhã da partida, levou Koke a não disputar o jogo da Champions League contra o Manchester United.

Houve homenagens tanto na partida das categorias de base quanto na da equipe principal no estádio Metropolitano. Foi observado um minuto de silêncio antes do início do confronto da Liga Jovem da UEFA, vencido pelo Atlético de Madrid por 3 a 0, e também do jogo da Champions League. Os jogadores usaram braçadeiras pretas, enquanto a bandeira vermelha e branca do estádio foi hasteada a meio mastro em sinal de respeito.

O Manchester United apoiou as homenagens e pediu a seus torcedores que viajaram para a partida que se juntassem aos torcedores da casa no minuto de silêncio em respeito à família Resurreccion.



