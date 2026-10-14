Segundo o TEAMtalk, o Manchester United disputa o atacante com o Tottenham e o Everton. Os três clubes da Premier League acompanham de perto o jogador de 24 anos antes da janela de transferências de janeiro. O interesse do trio inglês foi despertado pela sequência de 12 gols do atacante de 195 cm nos últimos 14 jogos, incluindo 10 em apenas sete partidas do campeonato nacional. A boa fase também se estendeu recentemente à seleção: ele marcou seu primeiro gol pela Croácia em sua terceira partida, durante a derrota por 4 a 1 para a Espanha na Liga das Nações da Uefa.