AFP
Traduzido por
Manchester United disputa com Tottenham e Everton por Dion Beljo, atacante do Dínamo de Zagreb em grande fase, antes da janela de transferências de janeiro
Trio inglês monitora artilheiro croata
Segundo o TEAMtalk, o Manchester United disputa o atacante com o Tottenham e o Everton. Os três clubes da Premier League acompanham de perto o jogador de 24 anos antes da janela de transferências de janeiro. O interesse do trio inglês foi despertado pela sequência de 12 gols do atacante de 195 cm nos últimos 14 jogos, incluindo 10 em apenas sete partidas do campeonato nacional. A boa fase também se estendeu recentemente à seleção: ele marcou seu primeiro gol pela Croácia em sua terceira partida, durante a derrota por 4 a 1 para a Espanha na Liga das Nações da Uefa.
- Pixsell
Regularidade na marcação de gols desperta amplo interesse
A excelente fase de Beljo nesta temporada não é fogo de palha: na temporada passada, ele marcou impressionantes 38 gols em 48 jogos em todas as competições. A mesma reportagem do TEAMtalk revela que o Brentford, assim como o City Football Group e a BlueCo, proprietária do Chelsea, também acompanha de perto sua evolução. A disputa fica ainda mais interessante porque o atacante já foi associado ao Newcastle United e ao Leeds United, dois clubes que ele citou entre seus favoritos na Premier League.
Clubes da primeira divisão buscam mais opções para o ataque
Cada um dos principais interessados precisa urgentemente de reforços para o ataque, a começar pelo Old Trafford, onde os dirigentes querem ampliar a concorrência para Benjamin Sesko e Matheus Cunha em meio à persistente incerteza sobre o futuro de Joshua Zirkzee. No norte de Londres, a exclusão de Richarlison do elenco de Roberto De Zerbi deixa o Tottenham dependente de Dominic Solanke e Omar Marmoush. O Everton, porém, talvez seja quem mais precise de reforços: após um fim frenético da janela de transferências de verão e a saída de Beto para a Fiorentina, David Moyes ficou com Thierno Barry como seu único centroavante de ofício do elenco principal.
- AFP
Contrato de longo prazo dificulta investida no inverno
Embora o interesse ainda esteja na fase de observação e coleta de dados, propostas concretas podem surgir quando a janela de transferências de inverno abrir. Contratá-lo não será barato nem fácil, já que o atacante tem contrato de longo prazo com o Zagreb até junho de 2030. Por enquanto, seu foco é manter o ritmo de gols na Croácia, enquanto os clubes da Premier League interessados nele se preparam para agir no ano novo.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.