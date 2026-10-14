Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-PLAYOFFS-DINAMO-VIKINGAFP
Adhe Makayasa
Traduzido por

Manchester United disputa com Tottenham e Everton por Dion Beljo, atacante do Dínamo de Zagreb em grande fase, antes da janela de transferências de janeiro

Mercado da bola
D. Beljo
Manchester United
Premier League
Tottenham
Everton
Dínamo de Zagreb
HNL

O Manchester United se prepara para disputar com Tottenham Hotspur e Everton, rivais na primeira divisão, a contratação de Dion Beljo, prolífico atacante do Dinamo Zagreb. Os três clubes da Premier League vêm acompanhando de perto o alto centroavante croata de olho em uma possível investida quando a janela de transferências de inverno abrir.

  • Trio inglês monitora artilheiro croata

    Segundo o TEAMtalk, o Manchester United disputa o atacante com o Tottenham e o Everton. Os três clubes da Premier League acompanham de perto o jogador de 24 anos antes da janela de transferências de janeiro. O interesse do trio inglês foi despertado pela sequência de 12 gols do atacante de 195 cm nos últimos 14 jogos, incluindo 10 em apenas sete partidas do campeonato nacional. A boa fase também se estendeu recentemente à seleção: ele marcou seu primeiro gol pela Croácia em sua terceira partida, durante a derrota por 4 a 1 para a Espanha na Liga das Nações da Uefa.

  • imago-sport-1076274028.jpgPixsell

    Regularidade na marcação de gols desperta amplo interesse

    A excelente fase de Beljo nesta temporada não é fogo de palha: na temporada passada, ele marcou impressionantes 38 gols em 48 jogos em todas as competições. A mesma reportagem do TEAMtalk revela que o Brentford, assim como o City Football Group e a BlueCo, proprietária do Chelsea, também acompanha de perto sua evolução. A disputa fica ainda mais interessante porque o atacante já foi associado ao Newcastle United e ao Leeds United, dois clubes que ele citou entre seus favoritos na Premier League.

  • Clubes da primeira divisão buscam mais opções para o ataque

    Cada um dos principais interessados precisa urgentemente de reforços para o ataque, a começar pelo Old Trafford, onde os dirigentes querem ampliar a concorrência para Benjamin Sesko e Matheus Cunha em meio à persistente incerteza sobre o futuro de Joshua Zirkzee. No norte de Londres, a exclusão de Richarlison do elenco de Roberto De Zerbi deixa o Tottenham dependente de Dominic Solanke e Omar Marmoush. O Everton, porém, talvez seja quem mais precise de reforços: após um fim frenético da janela de transferências de verão e a saída de Beto para a Fiorentina, David Moyes ficou com Thierno Barry como seu único centroavante de ofício do elenco principal.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-EUR-C3-DINAMO ZAGREB-FCSB BUCHARESTAFP

    Contrato de longo prazo dificulta investida no inverno

    Embora o interesse ainda esteja na fase de observação e coleta de dados, propostas concretas podem surgir quando a janela de transferências de inverno abrir. Contratá-lo não será barato nem fácil, já que o atacante tem contrato de longo prazo com o Zagreb até junho de 2030. Por enquanto, seu foco é manter o ritmo de gols na Croácia, enquanto os clubes da Premier League interessados nele se preparam para agir no ano novo.