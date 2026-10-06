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Manchester United cria novo cargo especializado para combater a crise de cambismo em Old Trafford
Manchester United enfrenta problema com cambismo de ingressos
O Manchester United lançou oficialmente uma busca por um Executivo de Escalação de Torcedores para lidar com o problema persistente dos cambistas de ingressos em Old Trafford.
O clube tem enfrentado dificuldades com infratores comprando ingressos e revendendo-os por preços altamente inflacionados. Com base no estádio, o executivo recém-nomeado será o principal ponto de contato para os torcedores e supervisionará principalmente investigações minuciosas sobre suspeitas de casos de cambismo ilegal de ingressos, garantindo que todos os casos sejam tratados de forma justa em toda a torcida, de acordo com o Manchester Evening News.
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Detalhes do novo cargo executivo
Um anúncio publicado no site oficial do clube detalhou as amplas responsabilidades do novo cargo. Nele, consta: "Esta função é fundamental para apoiar a missão do clube de combater o cambismo de ingressos, gerenciando de forma independente um alto volume de investigações complexas envolvendo torcedores, sanções, recursos e escalonamentos. Use IA, tecnologia e análise de dados baseada em planilhas para identificar padrões, tendências e riscos emergentes, ao mesmo tempo em que aplica excelente discernimento e oferece uma comunicação clara e empática."
O comunicado continuou: "Garanta que cada caso seja tratado de forma eficiente e consistente, respeitando a política do clube, seus valores, obrigações legais e a justiça em toda a base de torcedores."
Protestos de torcedores e recentes proibições do clube
Essa mudança administrativa ocorre após uma decisão controversa do United de banir 685 detentores de carnês de temporada que supostamente estavam envolvidos em atividades de cambismo.
Embora o clube tenha tentado reprimir o mercado paralelo, alguns torcedores suspensos continuam a protestar sua inocência. Essa frustração generalizada culminou em uma manifestação de torcedores durante o clássico de Manchester do mês passado. O novo executivo ficará especificamente encarregado de reconstruir a confiança, garantindo que os torcedores se sintam ouvidos, informados e respeitados durante todo o processo de recurso, independentemente do resultado final.
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O que vem a seguir para o Manchester United?
O United agora vai se concentrar em finalizar a contratação para esta posição crucial a fim de restaurar a harmonia em Old Trafford. Depois que o Executivo de Escalação de Torcedores for nomeado, o clube precisará implementar rapidamente os novos protocolos baseados em IA e dados para gerenciar recursos de forma eficaz e pôr fim de vez à exploração de torcedores genuínos que vão aos jogos.
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