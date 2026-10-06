O Manchester United lançou oficialmente uma busca por um Executivo de Escalação de Torcedores para lidar com o problema persistente dos cambistas de ingressos em Old Trafford.

O clube tem enfrentado dificuldades com infratores comprando ingressos e revendendo-os por preços altamente inflacionados. Com base no estádio, o executivo recém-nomeado será o principal ponto de contato para os torcedores e supervisionará principalmente investigações minuciosas sobre suspeitas de casos de cambismo ilegal de ingressos, garantindo que todos os casos sejam tratados de forma justa em toda a torcida, de acordo com o Manchester Evening News.