AFP
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Manchester United considera aproveitar saída de Eddie Howe para fazer proposta por lateral do Newcastle
Expanda o texto de chamada
O United está explorando uma movimentação de impacto por Hall em meio à turbulência contínua no comando em St James' Park. O defensor de 21 anos surgiu como o substituto ideal a longo prazo para Shaw, cujo contrato atual em Old Trafford expira no ano que vem.
Hall estaria disposto a deixar Tyneside após a repentina saída do técnico Howe, de acordo com The Sun. O treinador do Newcastle renunciou recentemente na sequência de uma pesada derrota por 4 a 1 para o Bristol City na pré-temporada, deixando os preparativos do clube para a nova campanha em completa desordem.
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Corte na Copa do Mundo aumenta desejo de transferência
O jovem defensor ficou incrivelmente frustrado no fim da última temporada depois que uma mudança de posição lhe custou uma vaga muito cobiçada no grupo de 26 jogadores da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de Thomas Tuchel. Hall foi obrigado a atuar improvisado na lateral direita para cobrir a ausência do lesionado Tino Livramento. Ironicamente, Livramento conseguiu entrar na convocação da Inglaterra, enquanto Hall, que soma quatro partidas pela seleção principal, ficou em casa. O ex-jogador da base do Chelsea acredita firmemente que essa breve mudança tática contribuiu diretamente para sua dolorosa ausência internacional.
Hall também ficou profundamente insatisfeito depois de ser substituído no intervalo durante uma derrota para o Bournemouth em abril. Na sequência, começou no banco os dois jogos seguintes da liga, o que azedou ainda mais sua relação com a comissão técnica.
Newcastle pode enfrentar um êxodo massivo de jogadores no verão
O Newcastle vive atualmente uma enorme reformulação do elenco em uma caótica janela de transferências de verão. O clube já sancionou as vendas de Anthony Gordon e Sandro Tonali por um total de £170 milhões, enquanto o Arsenal persegue ativamente o meio-campista Bruno Guimaraes.
Uma transferência para Old Trafford também teria um peso histórico significativo na Premier League. De forma notável, o Newcastle não vendeu um único jogador diretamente ao Manchester United desde a transferência recorde britânica de £7 milhões de Andy Cole, em janeiro de 1995.
Enquanto isso, o técnico do United, Michael Carrick, precisa urgentemente de mais opções, já que não tem um concorrente direto para Shaw, de 31 anos. Patrick Dorgu tem sido muito utilizado como ponta, e o Manchester United agora está totalmente preparado para negociar o lateral adolescente Harry Amass para equilibrar as contas.
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Novo técnico pode mudar posição sobre Hall
Embora Hall esteja atualmente buscando uma saída em definitivo, o versátil defensor segue sob contrato com o Newcastle até 2029. A iminente nomeação do sucessor permanente de Howe ainda pode convencer o lateral, muito bem avaliado, a repensar seu futuro e permanecer em Tyneside.
Enquanto o Newcastle corre contra o tempo para nomear um novo técnico, o United acompanhará de perto o desenrolar da situação. O Manchester United está em posição ideal para testar a determinação de seu rival doméstico caso surja uma oportunidade oficial de contratar Hall.
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