O jovem defensor ficou incrivelmente frustrado no fim da última temporada depois que uma mudança de posição lhe custou uma vaga muito cobiçada no grupo de 26 jogadores da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de Thomas Tuchel. Hall foi obrigado a atuar improvisado na lateral direita para cobrir a ausência do lesionado Tino Livramento. Ironicamente, Livramento conseguiu entrar na convocação da Inglaterra, enquanto Hall, que soma quatro partidas pela seleção principal, ficou em casa. O ex-jogador da base do Chelsea acredita firmemente que essa breve mudança tática contribuiu diretamente para sua dolorosa ausência internacional.

Hall também ficou profundamente insatisfeito depois de ser substituído no intervalo durante uma derrota para o Bournemouth em abril. Na sequência, começou no banco os dois jogos seguintes da liga, o que azedou ainda mais sua relação com a comissão técnica.