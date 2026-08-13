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Yosua Arya

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Manchester United considera alternativas após o astro do Real Madrid Eduardo Camavinga rejeitar transferência de € 40 milhões para Old Trafford

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E. Camavinga
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O Manchester United sofreu um grande revés na janela de transferências de verão depois que Eduardo Camavinga rejeitou de forma categórica uma mudança para Old Trafford. O internacional francês está determinado a permanecer no Real Madrid sob o comando de Jose Mourinho, obrigando Michael Carrick a avaliar rapidamente alvos alternativos.

  • United sofre duro golpe por Camavinga

    O Manchester United mantém forte interesse no meio-campista do Real Madrid Camavinga à medida que a atual janela de transferências de verão se aproxima rapidamente do fim. O internacional francês de 23 anos segue como um dos principais alvos de Carrick para reforçar seu meio-campo.

    No entanto, o gigante da Premier League encontrou um obstáculo significativo e frustrante em sua investida. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o United entrou formalmente em contato com os representantes do jogador em julho para avaliar sua disponibilidade imediata.

    Infelizmente para o time inglês, a resposta foi uma rejeição firme. Camavinga segue totalmente focado em sua carreira na Espanha, apesar de o clube de Madri supostamente avaliar uma possível venda nesta janela de verão em cerca de € 40 milhões.

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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    Francês está determinado a permanecer na Espanha

    Camavinga deixou sua posição abundantemente clara no último mês, comunicando com firmeza a todos os possíveis interessados seu desejo absoluto de permanecer no Real Madrid. Segundo relatos, o meio-campista insistiu pessoalmente à cúpula de Old Trafford que seguirá vestindo a famosa camisa branca na temporada 2026-27.

    Sua motivação pessoal para ter sucesso na capital espanhola só aumentou após o recente fracasso do Real Madrid em garantir a contratação da estrela do Manchester City, Rodri. Essa transferência frustrada deu a Camavinga uma confiança renovada e um caminho claro para minutos regulares no time principal. Ele espera plenamente assegurar um papel de destaque sob o comando do técnico Mourinho nesta temporada.

  • Madri está disposto a autorizar saída por € 40 milhões

    A recusa absoluta do jogador em sair apresenta um cenário profundamente frustrante para o United, especialmente diante da postura surpreendentemente flexível do Madrid no mercado de transferências. Segundo informações, o gigante espanhol avaliaria uma saída em definitivo se uma oferta oficial que igualasse sua pedida de € 40 milhões fosse apresentada.

    Apesar do caminho óbvio para um acordo financeiro rápido entre os dois clubes, a lealdade inabalável do jogador de 23 anos ao projeto em andamento de Mourinho tornou inútil qualquer proposta oficial. Sem o sinal verde crucial do próprio jogador, as negociações entre as partes envolvidas ficaram completamente paralisadas. Não houve nenhum avanço significativo em relação a um acordo nas últimas semanas.

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  • michael-carrick(C)Getty Images

    Carrick é forçado a avaliar alternativas

    A cúpula do United agora se prepara para reavaliar drasticamente sua estratégia de transferências. Dirigentes do clube passarão a terceira semana de agosto avaliando com urgência possíveis alternativas tanto na Premier League quanto no mercado continental.

    Se o clube inglês não conseguir, de alguma forma milagrosa, convencer Camavinga a mudar de ideia antes do prazo interno de 20 de agosto, será forçado a abandonar completamente a ambiciosa investida. O departamento de futebol do Manchester United então iniciará imediatamente negociações ativas por um jogador versátil que atue pelo lado esquerdo como alternativa. Carrick está determinado a concluir as adições ao seu elenco antes de o fechamento da janela de transferências ser oficializado.

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