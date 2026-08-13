O Manchester United mantém forte interesse no meio-campista do Real Madrid Camavinga à medida que a atual janela de transferências de verão se aproxima rapidamente do fim. O internacional francês de 23 anos segue como um dos principais alvos de Carrick para reforçar seu meio-campo.

No entanto, o gigante da Premier League encontrou um obstáculo significativo e frustrante em sua investida. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o United entrou formalmente em contato com os representantes do jogador em julho para avaliar sua disponibilidade imediata.

Infelizmente para o time inglês, a resposta foi uma rejeição firme. Camavinga segue totalmente focado em sua carreira na Espanha, apesar de o clube de Madri supostamente avaliar uma possível venda nesta janela de verão em cerca de € 40 milhões.