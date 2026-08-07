O próprio jogador está claramente ansioso para começar e está confiante de que possui os atributos necessários para brilhar em Old Trafford. Ao falar sobre o desafio pela frente, Orozco destacou seu desejo de aprender e se integrar rapidamente ao elenco. "Sei que meus pontos fortes são minha força física e minha técnica", disse à imprensa. "Tenho essas qualidades e, com o dom que Deus me deu, não acho que será muito difícil. Mas tudo depende da adaptação. Sou muito jovem, e é isso que vou precisar fazer."

O meio-campista também reconheceu a importância de superar as barreiras de comunicação ao se mudar para um novo país. "Espero aprender muito inglês. Quando estive lá, percebi o quanto isso é importante", acrescentou. "Quero chegar e aprender o mais rápido possível. É isso que é necessário para que eu possa mostrar meu nível e tudo do que sou capaz. Quero me adaptar a tudo o que vier pela frente o mais rápido possível."



