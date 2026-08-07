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Manchester United confirma oficialmente a SEXTA contratação da janela de verão com a chegada de sensação sul-americana a Old Trafford
Manchester United garante prodígio colombiano
O Manchester United concluiu formalmente a contratação de Orozco, com o clube divulgando um comunicado oficial para confirmar a chegada do adolescente a Old Trafford. O jogador de 18 anos se junta ao gigante da Premier League vindo do Fortaleza, da Colômbia, colocando fim a uma longa novela de transferência que já havia sido acertada em princípio desde o fim do ano passado.
No anúncio, o United confirmou o histórico do jogador, afirmando: "O Manchester United concluiu a contratação do promissor jovem meio-campista Cristian Orozco. O jogador de 18 anos chega do Fortaleza CEIF, equipe colombiana da Categoria Primera A. Orozco, que foi desenvolvido na base do Rojo FC, disputou cinco partidas pelo time principal do Fortaleza na última temporada e representou a Colômbia até o nível sub-17."
Orozco fala sobre ambições em Old Trafford
O próprio jogador está claramente ansioso para começar e está confiante de que possui os atributos necessários para brilhar em Old Trafford. Ao falar sobre o desafio pela frente, Orozco destacou seu desejo de aprender e se integrar rapidamente ao elenco. "Sei que meus pontos fortes são minha força física e minha técnica", disse à imprensa. "Tenho essas qualidades e, com o dom que Deus me deu, não acho que será muito difícil. Mas tudo depende da adaptação. Sou muito jovem, e é isso que vou precisar fazer."
O meio-campista também reconheceu a importância de superar as barreiras de comunicação ao se mudar para um novo país. "Espero aprender muito inglês. Quando estive lá, percebi o quanto isso é importante", acrescentou. "Quero chegar e aprender o mais rápido possível. É isso que é necessário para que eu possa mostrar meu nível e tudo do que sou capaz. Quero me adaptar a tudo o que vier pela frente o mais rápido possível."
Construindo para o futuro a longo prazo
Orozco chega a Manchester com uma reputação crescente de volante tecnicamente talentoso. Conhecido por sua presença física e pela excepcional distribuição de bola, ele já demonstrou qualidades de liderança ao capitanear sua seleção na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA. Sua contratação faz parte de uma estratégia mais ampla liderada pela INEOS, que se concentra em identificar e garantir talentos de elite de mercados emergentes antes que seu valor de mercado aumente exponencialmente.
Apesar da empolgação em torno de sua chegada, o United pretende conduzir sua transição com cuidado. O clube observou que o jovem prospecto não será apressado para atuar imediatamente em jogos de alta pressão no time principal. Em vez disso, ele receberá apoio da Academia do Manchester United enquanto se adapta ao novo ambiente, aprende a cultura local e se ajusta às exigências físicas específicas do futebol inglês.
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Seguindo os passos da Colômbia
Ao se transferir para Manchester, Orozco se torna o terceiro jogador colombiano a defender o United, seguindo o caminho traçado por Radamel Falcao e Mateo Mejia. Embora a passagem de Falcao por empréstimo pelo clube em 2014-15 tenha sido prejudicada por problemas de lesão, a chegada de Orozco representa um novo começo para o talento colombiano em Old Trafford.
A contratação encerra um período impressionante de reforços para o clube, que agiu de forma decisiva para fortalecer tanto o elenco principal quanto a estrutura de desenvolvimento. Como a sexta chegada do verão, Orozco simboliza o compromisso do clube com uma rede global de observação que se estende por toda a América do Sul.
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