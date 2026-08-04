NTB
Traduzido por
Manchester United confirma acordo recorde de patrocínio de £ 20 milhões para uniforme de treino antes da nova temporada
United fecha acordo recorde com a Betway
O United oficializou um acordo de patrocínio máster de material de treino por vários anos com a Betway, gerando uma receita recorde de £ 20 milhões (US$ 26 milhões) por temporada, segundo relatos. A marca da subsidiária do Super Group terá destaque nas roupas de treino das equipes masculina e feminina, além de presença em dias de jogo em Old Trafford e no Progress with Unity Stadium. O acordo comercial preenche uma lacuna de um ano criada pelo fim do contrato do clube com a Tezos em junho de 2025.
- Getty
Acordo com a Betway está em conformidade com os regulamentos
Garantir o que é apontado como o acordo de patrocínio de uniforme de treino mais lucrativo do futebol mundial foi facilitado pelo retorno do United à Champions League nesta temporada. A parceria também está alinhada com as próximas regras da Premier League, que proibirão empresas de apostas de estamparem a parte frontal das camisas de jogo a partir da próxima temporada.
Ao anunciar o acordo, o diretor comercial do United, Marc Armstrong, disse: "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à Betway como parceira principal oficial. A dimensão da nossa empolgante nova parceria reflete nossa estratégia de crescimento, a força e o apelo globais duradouros do Manchester United e nossa capacidade de atrair marcas líderes que querem se conectar com nossa vasta base de torcedores ao redor do mundo."
Carrick reforça o elenco para a campanha
Tanto comercialmente quanto dentro de campo, o clube segue mostrando um momento positivo sob o comando permanente de Michael Carrick, após terminar a última temporada da Premier League em terceiro lugar. O Manchester United já reforçou suas opções para o meio-campo com as contratações de Andrey Santos, do Chelsea, e Youri Tielemans, do Aston Villa.
Outros reforços para o elenco são esperados antes do fechamento da janela de transferências, enquanto a diretoria busca dar profundidade suficiente ao grupo para um calendário de jogos significativamente mais cheio do que os 40 jogos totais da temporada passada.
- NTB
Teste de pré-temporada antecede estreia na liga
O gigante inglês enfrenta um duro teste contra o campeão europeu Paris Saint-Germain em um amistoso de pré-temporada neste sábado. Este confronto servirá como um parâmetro crucial para o elenco de Carrick antes de uma intensa campanha nacional e europeia. O United abrirá oficialmente sua temporada na Premier League quando viajar para enfrentar o recém-promovido Hull City em 22 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.