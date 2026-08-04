Garantir o que é apontado como o acordo de patrocínio de uniforme de treino mais lucrativo do futebol mundial foi facilitado pelo retorno do United à Champions League nesta temporada. A parceria também está alinhada com as próximas regras da Premier League, que proibirão empresas de apostas de estamparem a parte frontal das camisas de jogo a partir da próxima temporada.

Ao anunciar o acordo, o diretor comercial do United, Marc Armstrong, disse: "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas à Betway como parceira principal oficial. A dimensão da nossa empolgante nova parceria reflete nossa estratégia de crescimento, a força e o apelo globais duradouros do Manchester United e nossa capacidade de atrair marcas líderes que querem se conectar com nossa vasta base de torcedores ao redor do mundo."