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Manchester United bane 685 contas de torcedores e pune centenas de outras após ampla investigação sobre cambismo de ingressos
Manchester United conclui investigação sobre cambismo de ingressos
De acordo com a BBC, o Manchester United baniu oficialmente 685 contas e aplicou sanções ou advertências a 464 torcedores após uma investigação minuciosa sobre cambismo de ingressos.
O clube iniciou sua apuração em julho, o que inicialmente provocou protestos generalizados de torcedores que temiam ter seus carnês de temporada confiscados sem a devida explicação.
Após a repercussão negativa, o clube admitiu que subestimou quantos torcedores compartilham detalhes de contas e reconheceu que suas ações iniciais causaram angústia. Dos casos analisados, 468 foram encerrados sem novas medidas após os torcedores fornecerem explicações satisfatórias, enquanto 499 suspensões foram mantidas por um painel independente de recursos.
- AFP
Combatendo redes organizadas de cambismo
Apesar da reação negativa inicial, o Manchester United defendeu com firmeza seu direito de combater o problema generalizado do cambismo de ingressos. O clube ressaltou que torcedores inocentes não foram punidos, ao mesmo tempo em que desmantelou com sucesso redes organizadas de grande escala.
Ao explicar o motivo das punições severas, o clube afirmou: "Seiscentas e oitenta e cinco contas foram alvo de banimento, enquanto 464 torcedores receberam uma sanção reduzida ou uma advertência final. Os banimentos foram aplicados quando houve uso indevido significativo do sistema de ingressos para ganho financeiro. Isso incluiu a operação de redes organizadas de ingressos, que controlavam, vendiam e distribuíam ingressos a partir de centenas de contas."
Problemas generalizados com ingressos em toda a Premier League
O Manchester United delineou sua filosofia central em relação à presença nos dias de jogo. O clube explicou: "O princípio orientador do clube em relação aos ingressos é simples: manter nossos torcedores seguros e protegidos, preservar o acesso justo aos ingressos para os verdadeiros torcedores do Manchester United e combater o cambismo, o uso indevido e atividades com fins financeiros." Para provar que não está lucrando, os ingressos sancionados serão vendidos jogo a jogo pelos preços de season ticket. Vale destacar que outras grandes equipes da Premier League enfrentaram problemas semelhantes recentemente. O Manchester City baniu 165 torcedores, enquanto o Liverpool aplicou 432 banimentos vitalícios e apreendeu bens no valor de mais de £ 1,2 milhão durante sua própria repressão agressiva.
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Qual é o próximo passo do Manchester United?
Resta saber nos próximos dias se as explicações do clube serão suficientes para apaziguar os torcedores revoltados. O grupo de torcedores The 1958 convocou um grande protesto contra os proprietários do clube antes do clássico de Manchester de domingo, citando amplamente esses recentes problemas com ingressos como um dos principais motivos para o descontentamento. O Manchester United espera que a tensão diminua antes do início do confronto crucial.
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