Manchester United bane 685 contas de torcedores e pune centenas de outras após ampla investigação sobre cambismo de ingressos

De acordo com a BBC, o Manchester United baniu oficialmente 685 contas e aplicou sanções ou advertências a 464 torcedores após uma investigação minuciosa sobre cambismo de ingressos.

O clube iniciou sua apuração em julho, o que inicialmente provocou protestos generalizados de torcedores que temiam ter seus carnês de temporada confiscados sem a devida explicação.

Após a repercussão negativa, o clube admitiu que subestimou quantos torcedores compartilham detalhes de contas e reconheceu que suas ações iniciais causaram angústia. Dos casos analisados, 468 foram encerrados sem novas medidas após os torcedores fornecerem explicações satisfatórias, enquanto 499 suspensões foram mantidas por um painel independente de recursos.