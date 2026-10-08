De acordo com o The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Tottenham Hotspur foram informados do veredicto de culpa do City antes que um e-mail formal fosse enviado ao restante da elite no dia 25 de setembro. A Premier League confirmou recentemente que o City foi considerado culpado em todas, menos uma, das suas 115 acusações financeiras.

O aviso antecipado ao quarteto de elite decorre de manobras jurídicas iniciadas ainda em 2024. Esses clubes vêm preparando ativamente pedidos de indenização para garantir que tenham direito a compensações caso as sanções contra o gigante do Etihad sejam mantidas.



