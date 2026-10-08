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Manchester United, Arsenal e Liverpool souberam do veredito de culpa do Manchester City SEMANAS antes do anúncio oficial, enquanto pedidos de compensação se aproximam
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Rivais recebem aviso prévio cedo
De acordo com o The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Tottenham Hotspur foram informados do veredicto de culpa do City antes que um e-mail formal fosse enviado ao restante da elite no dia 25 de setembro. A Premier League confirmou recentemente que o City foi considerado culpado em todas, menos uma, das suas 115 acusações financeiras.
O aviso antecipado ao quarteto de elite decorre de manobras jurídicas iniciadas ainda em 2024. Esses clubes vêm preparando ativamente pedidos de indenização para garantir que tenham direito a compensações caso as sanções contra o gigante do Etihad sejam mantidas.
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Sanções severas no horizonte
O impacto financeiro exato dessas potenciais ações judiciais ainda é incerto. No entanto, as consequências esportivas para o City podem alterar drasticamente o panorama do futebol inglês se a decisão inicial for mantida.
Uma ampla gama de punições sem precedentes foi cogitada após o veredito de culpa. As penalidades potenciais incluem multas pesadas, proibições de transferências e severas deduções de pontos. Nos cenários mais extremos, o City corre o risco de perder seus títulos anteriores da liga ou até mesmo de ser expulso da Premier League.
City apresenta recurso rigoroso
O City sustenta com veemência sua inocência e apresentou oficialmente um recurso antes do prazo da última sexta-feira. Em 1º de outubro, o clube divulgou um comunicado confirmando sua contestação às conclusões da Comissão da Premier League, classificando a opinião inicial como "insegura" e repleta de "erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato".
O clube de Etihad insiste que possui um "conjunto abrangente de provas irrefutáveis" para limpar seu nome de todas as acusações. O comunicado do clube concluiu: "Continuaremos a respeitar o devido processo e estamos necessariamente limitados no que podemos dizer até que todos os procedimentos sejam concluídos."
- AFP
Decisão final se aproxima
O destino do clube agora está nas mãos de um painel independente de três pessoas. Ele supervisionará o processo de recurso, com uma resolução definitiva esperada antes do fim do ano.
Até que esse veredito final seja proferido, a equipe de Enzo Maresca terá de conduzir sua atual campanha sob uma nuvem de incerteza sem precedentes. Enquanto isso, seus rivais mais ferrenhos aguardarão ansiosamente o desfecho do recurso para determinar os próximos passos em seus pedidos de compensação.
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