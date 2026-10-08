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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Manchester United, Arsenal e Liverpool souberam do veredito de culpa do Manchester City SEMANAS antes do anúncio oficial, enquanto pedidos de compensação se aproximam

Manchester City
Manchester United
Arsenal
Liverpool
Tottenham
Premier League

As consequências do histórico caso de fair play financeiro do Manchester City continuam a provocar ondas de choque no futebol inglês após alegações sensacionais surgirem sobre o momento do veredito. Foi noticiado que um grupo seleto dos maiores rivais do clube recebeu uma enorme vantagem antecipada com a notícia de que o gigante do Etihad havia sido considerado culpado por mais de 100 infrações.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Rivais recebem aviso prévio cedo

    De acordo com o The Telegraph, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Tottenham Hotspur foram informados do veredicto de culpa do City antes que um e-mail formal fosse enviado ao restante da elite no dia 25 de setembro. A Premier League confirmou recentemente que o City foi considerado culpado em todas, menos uma, das suas 115 acusações financeiras.

    O aviso antecipado ao quarteto de elite decorre de manobras jurídicas iniciadas ainda em 2024. Esses clubes vêm preparando ativamente pedidos de indenização para garantir que tenham direito a compensações caso as sanções contra o gigante do Etihad sejam mantidas.


  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images

    Sanções severas no horizonte

    O impacto financeiro exato dessas potenciais ações judiciais ainda é incerto. No entanto, as consequências esportivas para o City podem alterar drasticamente o panorama do futebol inglês se a decisão inicial for mantida.

    Uma ampla gama de punições sem precedentes foi cogitada após o veredito de culpa. As penalidades potenciais incluem multas pesadas, proibições de transferências e severas deduções de pontos. Nos cenários mais extremos, o City corre o risco de perder seus títulos anteriores da liga ou até mesmo de ser expulso da Premier League.


  • City apresenta recurso rigoroso

    O City sustenta com veemência sua inocência e apresentou oficialmente um recurso antes do prazo da última sexta-feira. Em 1º de outubro, o clube divulgou um comunicado confirmando sua contestação às conclusões da Comissão da Premier League, classificando a opinião inicial como "insegura" e repleta de "erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato".

    O clube de Etihad insiste que possui um "conjunto abrangente de provas irrefutáveis" para limpar seu nome de todas as acusações. O comunicado do clube concluiu: "Continuaremos a respeitar o devido processo e estamos necessariamente limitados no que podemos dizer até que todos os procedimentos sejam concluídos."


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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    Decisão final se aproxima

    O destino do clube agora está nas mãos de um painel independente de três pessoas. Ele supervisionará o processo de recurso, com uma resolução definitiva esperada antes do fim do ano.

    Até que esse veredito final seja proferido, a equipe de Enzo Maresca terá de conduzir sua atual campanha sob uma nuvem de incerteza sem precedentes. Enquanto isso, seus rivais mais ferrenhos aguardarão ansiosamente o desfecho do recurso para determinar os próximos passos em seus pedidos de compensação.