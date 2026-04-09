Manchester United, Arsenal e Chelsea devem disputar Morgan Rogers, enquanto o Aston Villa define o preço de venda

De acordo com o jornal The Times, o Aston Villa fixou um preço superior a 80 milhões de libras (108 milhões de dólares) por Rogers, enquanto se prepara para uma enxurrada de ofertas. O jogador de 23 anos marcou 24 gols e deu 23 assistências pelo Villa em todas as competições desde o início da última temporada, consolidando seu status como um dos melhores meio-campistas da Premier League. Espera-se que seu valor suba ainda mais, já que ele se prepara para representar a Inglaterra na próxima Copa do Mundo sob o comando de Thomas Tuchel.

A alta avaliação é em parte impulsionada por uma cláusula de revenda negociada quando Rogers chegou do Middlesbrough por £ 15 milhões em fevereiro de 2024. O time da Championship tem direito a 20% do lucro de qualquer venda futura, o que significa que o Villa deve insistir em um valor elevado para garantir o máximo retorno. Tendo renovado o contrato do jogador até 2031 sem cláusula de rescisão, o clube de Midlands está em uma posição de força nas negociações.



