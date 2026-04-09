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Manchester United, Arsenal e Chelsea devem disputar Morgan Rogers, enquanto o Aston Villa define o preço de venda
O Villa estabeleceu uma avaliação astronômica para a estrela da Inglaterra
De acordo com o jornal The Times, o Aston Villa fixou um preço superior a 80 milhões de libras (108 milhões de dólares) por Rogers, enquanto se prepara para uma enxurrada de ofertas. O jogador de 23 anos marcou 24 gols e deu 23 assistências pelo Villa em todas as competições desde o início da última temporada, consolidando seu status como um dos melhores meio-campistas da Premier League. Espera-se que seu valor suba ainda mais, já que ele se prepara para representar a Inglaterra na próxima Copa do Mundo sob o comando de Thomas Tuchel.
A alta avaliação é em parte impulsionada por uma cláusula de revenda negociada quando Rogers chegou do Middlesbrough por £ 15 milhões em fevereiro de 2024. O time da Championship tem direito a 20% do lucro de qualquer venda futura, o que significa que o Villa deve insistir em um valor elevado para garantir o máximo retorno. Tendo renovado o contrato do jogador até 2031 sem cláusula de rescisão, o clube de Midlands está em uma posição de força nas negociações.
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As pressões financeiras podem forçar uma venda
Apesar do desejo de manter Rogers, o Villa pode ter dificuldade em recusar uma oferta milionária devido às contínuas preocupações com a sustentabilidade financeira. O clube registrou prejuízos significativos de £ 120,3 milhões e £ 85,9 milhões em temporadas consecutivas e, embora tenha obtido lucro na última temporada, isso deveu-se em grande parte à venda pontual da equipe feminina e do espaço de entretenimento “Warehouse”. Um relatório recente da UEFA destacou os desafios financeiros subjacentes do clube, sugerindo que a venda de um ativo de alto valor poderia ser a “maneira mais direta” de evitar futuras violações das regras.
O próprio Rogers parece estar aberto a uma transferência para um clube de elite. Embora tenha se destacado no Villa Park, a perspectiva de se juntar a um time que disputa consistentemente o título da Premier League e compete na Liga dos Campeões é um grande atrativo para o versátil atacante, que está entrando no auge de sua carreira.
Arsenal e Manchester United buscam reforços para a lateral esquerda
Tanto o Arsenal quanto o United identificaram a lateral esquerda como uma área prioritária a ser reforçada neste verão. Para o Arsenal, a possível chegada de Rogers poderia significar o início do fim para Leandro Trossard ou Gabriel Martinelli. Trossard, agora com 31 anos, tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade na segunda metade da temporada e tem apenas mais um ano de contrato. Enquanto isso, o futuro de Martinelli continua sendo alvo de especulações, com o clube avaliando se deve oferecer a ele um contrato de longo prazo ou utilizá-lo como reserva.
O United também está interessado em reforçar suas opções de ataque e vê a capacidade de Rogers de atuar pelas pontas ou no meio-campo central como um grande trunfo. Os Red Devils planejam uma reformulação significativa do meio-campo, e Rogers se encaixa no perfil de talento jovem, dinâmico e formado nas categorias de base que o departamento de recrutamento liderado pela INEOS está priorizando.
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Possível novela do verão
O Chelsea continua firmemente na disputa, já que acompanha Rogers há mais de um ano. Com três dos “Seis Grandes” agora oficialmente na corrida, a disputa pelo jogador do Villa promete ser um dos destaques da janela de transferências de verão.