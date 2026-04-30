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Gabriel Marin

Ex-Manchester United, Anderson diz que Neymar merece estar na Copa do Mundo: "Tem sido o principal jogador do país"

Neymar
Copa do Mundo

Ex-meio-campista da seleção brasileira destaca importância do camisa 10 e relembra superação de Ronaldo em 2002 como exemplo

Ex-jogador do Manchester United e da seleção brasileira, Anderson não tem dúvidas de que Neymar merece estar na próxima Copa do Mundo.

Em entrevista ao podcast Rio Ferdinand Presents, no YouTube, o ex-meio-campista foi direto ao comentar o momento do craque, que luta contra o tempo para atingir sua melhor forma física a pouco mais de 40 dias do início do Mundial.

"Sim, ele tem que ir. Neymar é importante. Não só porque ele é o melhor jogador do Brasil nos últimos 10 anos, mas ele esteve sozinho por todo esse tempo. Ele é o maior artilheiro da seleção, mas só falta a Copa do Mundo. E eu não entendo porque algumas pessoas no Brasil falam mal dele".

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  • WC2002-BRA-TRAINING-RONALDO-RONALDINHOAFP

    Comparações e esperança para o hexa

    Para reforçar sua opinião, Anderson traçou um paralelo com a trajetória de Ronaldo Fenômeno antes da conquista do pentacampeonato em 2002. Na visão do ex-volante, a história pode se repetir.

    "Ele tem sido o principal jogador do país, mas ainda não venceu a Copa. Se o Neymar for para a Copa, o Brasil tem uma grande chance, porque em 2002, Ronaldo teve o mesmo problema que Neymar. Ele passou 30 dias dentro da concentração e o Brasil venceu a Copa".

    A comparação reforça a confiança de Anderson na capacidade de superação do camisa 10, que corre contra o tempo em busca de uma vaga entre os 26 escolhidos de Ancelotti para a Copa do Mundo.

    Durante a entrevista, Anderson também elevou o status de Neymar ao colocá-lo no mesmo patamar de Ronaldinho Gaúcho: "Neymar, para mim, está no mesmo nível que o Ronaldinho. A qualidade com os pés. Cristiano Ronaldo e Messi são diferentes".

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    Longo período fora da seleção e expectativa para a convocação

    Neymar não veste a camisa da seleção brasileira desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Na ocasião, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco.

    O retorno aos gramados aconteceu apenas em 24 de outubro do ano seguinte, já pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. Desde então, o atacante não voltou a ser convocado.

    A expectativa agora gira em torno da lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 18 de maio pelo técnico Carlo Ancelotti. Ao todo, 26 jogadores serão chamados para representar o Brasil na busca pelo hexacampeonato.