Ex-Manchester United, Anderson diz que Neymar merece estar na Copa do Mundo: "Tem sido o principal jogador do país"

Ex-jogador do Manchester United e da seleção brasileira, Anderson não tem dúvidas de que Neymar merece estar na próxima Copa do Mundo.

Em entrevista ao podcast Rio Ferdinand Presents, no YouTube, o ex-meio-campista foi direto ao comentar o momento do craque, que luta contra o tempo para atingir sua melhor forma física a pouco mais de 40 dias do início do Mundial.

"Sim, ele tem que ir. Neymar é importante. Não só porque ele é o melhor jogador do Brasil nos últimos 10 anos, mas ele esteve sozinho por todo esse tempo. Ele é o maior artilheiro da seleção, mas só falta a Copa do Mundo. E eu não entendo porque algumas pessoas no Brasil falam mal dele".