AFP
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Manchester United ainda não terminou! O clube pressiona por sua última contratação tardia da janela de verão, enquanto gigantes holandeses miram acordo
Willem II pressiona por acordo de última hora
Apesar de um último dia de janela tranquilo em Old Trafford, o United ainda pode autorizar uma saída tardia. De acordo com The Athletic, o Willem II está buscando ativamente um acordo de empréstimo pelo atacante de 18 anos Chido Obi antes de a janela de transferências da Eredivisie fechar às 23h59 CEST de quarta-feira.
O Manchester United fez um investimento significativo no verão, contratando nomes como Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans. No entanto, Michael Carrick optou por não fazer mais contratações no último dia da janela, deixando alguns torcedores desapontados com a falta de reforços na defesa e no ataque.
O foco agora se voltou para os empréstimos de saída. A reportagem indica que o Willem II apresentou uma proposta formal para ficar com Obi por empréstimo na temporada, oferecendo ao internacional sub-21 da Dinamarca um caminho dedicado para atuar regularmente no futebol profissional.
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Caminho da Eredivisie se abre
Voetbal International observou que o clube da Eredivisie vê Obi como um talento enorme, capaz de causar impacto imediato em Tilburg. O veículo holandês também traçou comparações imediatas com Alexander Isak. O atacante sueco usou de forma memorável um prolífico período de empréstimo na Eredivisie, no Willem II, para lançar sua carreira profissional, estabelecendo um precedente de desenvolvimento que o estafe de Obi sem dúvida considerará atraente.
O interesse no adolescente tem sido alto ao longo de todo o verão. O também holandês Feyenoord já havia explorado um acordo pelo ex-jogador da base do Arsenal no início da janela, mas o Willem II agora surgiu como franco favorito para garantir sua contratação.
O desenvolvimento exige minutos em nível sênior
Obi já experimentou o futebol profissional em Old Trafford, fazendo oito partidas pelo time principal sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim. No entanto, o consenso geral apontou que essas atuações aconteceram um pouco cedo demais em seu desenvolvimento, o que motivou um retorno à equipe de base.
O jovem internacional dinamarquês respondeu de forma brilhante, marcando 20 gols em 37 partidas pelas equipes sub-18 e sub-21 do United na última temporada. Depois de comprovar seu faro de gol no nível de base, uma mudança temporária para atuar no profissional agora é vista como o próximo passo essencial em sua progressão na carreira.
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Corrida contra o tempo
Com o prazo final da janela de transferências na Holanda se aproximando rapidamente na noite de quarta-feira, os dois clubes enfrentam uma corrida contra o tempo para concluir a documentação final. Se o acordo for fechado, Obi buscará se integrar rapidamente ao elenco do Willem II e começar a acumular os minutos consistentes na Eredivisie necessários para, eventualmente, entrar nos planos de longo prazo de Carrick em Old Trafford.
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