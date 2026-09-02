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Muhammad Zaki

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Manchester United ainda não terminou! O clube pressiona por sua última contratação tardia da janela de verão, enquanto gigantes holandeses miram acordo

Mercado da bola
C. Obi
Manchester United
Willem II
Premier League
Eredivisie

A janela de transferências do Manchester United pode ter uma saída final, com o atacante adolescente Chido Obi, segundo relatos, em conversas sobre uma transferência por empréstimo para o Willem II. O prazo da Eredivisie permanece aberto até o fim da noite de quarta-feira, dando ao clube holandês uma pequena janela para garantir a contratação do atacante muito bem avaliado pelo restante da campanha.

  • Willem II pressiona por acordo de última hora

    Apesar de um último dia de janela tranquilo em Old Trafford, o United ainda pode autorizar uma saída tardia. De acordo com The Athletic, o Willem II está buscando ativamente um acordo de empréstimo pelo atacante de 18 anos Chido Obi antes de a janela de transferências da Eredivisie fechar às 23h59 CEST de quarta-feira.

    O Manchester United fez um investimento significativo no verão, contratando nomes como Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans. No entanto, Michael Carrick optou por não fazer mais contratações no último dia da janela, deixando alguns torcedores desapontados com a falta de reforços na defesa e no ataque.

    O foco agora se voltou para os empréstimos de saída. A reportagem indica que o Willem II apresentou uma proposta formal para ficar com Obi por empréstimo na temporada, oferecendo ao internacional sub-21 da Dinamarca um caminho dedicado para atuar regularmente no futebol profissional.


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  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    Caminho da Eredivisie se abre

    Voetbal International observou que o clube da Eredivisie vê Obi como um talento enorme, capaz de causar impacto imediato em Tilburg. O veículo holandês também traçou comparações imediatas com Alexander Isak. O atacante sueco usou de forma memorável um prolífico período de empréstimo na Eredivisie, no Willem II, para lançar sua carreira profissional, estabelecendo um precedente de desenvolvimento que o estafe de Obi sem dúvida considerará atraente.

    O interesse no adolescente tem sido alto ao longo de todo o verão. O também holandês Feyenoord já havia explorado um acordo pelo ex-jogador da base do Arsenal no início da janela, mas o Willem II agora surgiu como franco favorito para garantir sua contratação.


  • O desenvolvimento exige minutos em nível sênior

    Obi já experimentou o futebol profissional em Old Trafford, fazendo oito partidas pelo time principal sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim. No entanto, o consenso geral apontou que essas atuações aconteceram um pouco cedo demais em seu desenvolvimento, o que motivou um retorno à equipe de base.

    O jovem internacional dinamarquês respondeu de forma brilhante, marcando 20 gols em 37 partidas pelas equipes sub-18 e sub-21 do United na última temporada. Depois de comprovar seu faro de gol no nível de base, uma mudança temporária para atuar no profissional agora é vista como o próximo passo essencial em sua progressão na carreira.


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  • Manchester United v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Corrida contra o tempo

    Com o prazo final da janela de transferências na Holanda se aproximando rapidamente na noite de quarta-feira, os dois clubes enfrentam uma corrida contra o tempo para concluir a documentação final. Se o acordo for fechado, Obi buscará se integrar rapidamente ao elenco do Willem II e começar a acumular os minutos consistentes na Eredivisie necessários para, eventualmente, entrar nos planos de longo prazo de Carrick em Old Trafford.

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