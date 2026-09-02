Apesar de um último dia de janela tranquilo em Old Trafford, o United ainda pode autorizar uma saída tardia. De acordo com The Athletic, o Willem II está buscando ativamente um acordo de empréstimo pelo atacante de 18 anos Chido Obi antes de a janela de transferências da Eredivisie fechar às 23h59 CEST de quarta-feira.

O Manchester United fez um investimento significativo no verão, contratando nomes como Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans. No entanto, Michael Carrick optou por não fazer mais contratações no último dia da janela, deixando alguns torcedores desapontados com a falta de reforços na defesa e no ataque.

O foco agora se voltou para os empréstimos de saída. A reportagem indica que o Willem II apresentou uma proposta formal para ficar com Obi por empréstimo na temporada, oferecendo ao internacional sub-21 da Dinamarca um caminho dedicado para atuar regularmente no futebol profissional.



