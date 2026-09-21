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Manchester United aguarda resultados de exames de Benjamin Sesko após recorrência de lesão na canela forçar desconvocação da Eslovênia
Problema recorrente na canela tira atacante de ação
Sesko passará por exames médicos nesta semana após sofrer uma recorrência de uma lesão na canela, segundo o The Athletic. O problema já o havia tirado de ação durante o verão e agora o obrigou a se retirar da convocação da Eslovênia para a atual pausa internacional.
O Manchester United confirmou que está avaliando a situação com cuidado. Em uma atualização oficial divulgada na segunda-feira, o clube afirmou: "Benjamin passará por exames nesta semana antes de definir seu plano individual de recuperação." Sesko sofreu originalmente a lesão durante a primavera, mas jogou com dores por dois meses enquanto o Manchester United buscava a classificação para a Champions League.
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Técnico confirma revés físico
O atacante perdeu o treino após a derrota por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa e, depois, ficou fora do empate por 1 a 1 com o Fulham, fora de casa, pela Premier League.
Michael Carrick falou com a imprensa após o empate em Craven Cottage e admitiu que o clube segue sem saber a gravidade do problema. Carrick explicou: "Ainda não temos certeza sobre o Ben. Ele sentiu um pouco de dor depois do jogo [contra o Brighton], então estamos avaliando. No momento, ele definitivamente não estava pronto para [o jogo contra o Fulham], então realmente não tenho mais notícias para dar a vocês neste momento. Vamos ter que ver no que isso vai dar."
Início difícil de campanha
Esta lesão mais recente marca um período frustrante para Sesko, que se juntou ao United vindo do RB Leipzig no verão de 2025 em um acordo no valor de € 76,5 milhões. O acordo também incluiu € 8,5 milhões em possíveis adicionais.
Apesar de ter marcado 12 gols na temporada passada, ele só conseguiu balançar as redes duas vezes até agora nesta campanha e ainda não foi titular em uma partida da Premier League. Ele foi poupado por mais tempo do que o habitual após sua ausência na pré-temporada, mas sua saída da seleção sugere que o problema segue sem solução. Sua última partida por seu país foi em outubro de 2025.
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Pausa internacional crucial se aproxima
O United usará a atual pausa para jogos internacionais para finalizar o cronograma de reabilitação de Sesko. O departamento médico espera que um período de descanso contínuo evite qualquer dano de longo prazo. O United voltará a jogar competições domésticas quando receber o Tottenham Hotspur em Old Trafford, em 10 de outubro. Carrick estará desesperado para ter seu principal atacante disponível para esse confronto vital.
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