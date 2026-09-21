Sesko passará por exames médicos nesta semana após sofrer uma recorrência de uma lesão na canela, segundo o The Athletic. O problema já o havia tirado de ação durante o verão e agora o obrigou a se retirar da convocação da Eslovênia para a atual pausa internacional.

O Manchester United confirmou que está avaliando a situação com cuidado. Em uma atualização oficial divulgada na segunda-feira, o clube afirmou: "Benjamin passará por exames nesta semana antes de definir seu plano individual de recuperação." Sesko sofreu originalmente a lesão durante a primavera, mas jogou com dores por dois meses enquanto o Manchester United buscava a classificação para a Champions League.