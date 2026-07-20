Manchester está virando vermelha? Prevê-se uma “grande mudança” após a saída de Pep Guardiola - com o United pronto para começar a perseguir o barulhento vizinho, o City

Questionado sobre se uma renovação no elenco poderia ocorrer em breve, na era pós-Guardiola, o ex-zagueiro dos Red Devils, Pallister — em entrevista concedida à NetBet Sport — disse ao GOAL: “Venho dizendo há algum tempo que, quando o Pep for embora, acho que haverá uma grande mudança em Manchester. Ele vem provando, há vários anos, que é o melhor técnico do momento. Acho que o clube está perdendo um pouco dessa magia, assim como o United perdeu quando o Fergie saiu.

“Eles fizeram algumas boas contratações, como a de Elliot Anderson. Acho que vai ser uma temporada intrigante. Estou um pouco preocupado com o United no momento. Não sei se é a questão do fair play que está impedindo o clube de fazer ofertas por alguns desses jogadores, se é a estrutura salarial ou o que seja. Mas, neste momento, não parece que estejamos sendo associados a jogadores que, na minha opinião, vão fazer a grande diferença de que o United precisa para disputar o título.

“Espero que o Michael consiga contratar os jogadores que ele quer. Acho que a saída do Pep Guardiola vai diminuir a diferença entre nós e o Manchester City, além das outras equipes da Premier League. Acho que a disputa vai ficar mais aberta este ano.”