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Manchester está virando vermelha? Prevê-se uma “grande mudança” após a saída de Pep Guardiola - com o United pronto para começar a perseguir o barulhento vizinho, o City
O United conquistou o título da Premier League pela última vez em 2013
O United conquistou sua última supremacia nacional em 2013, quando o lendário ex-técnico Sir Alex Ferguson se aposentou com o 13º título da primeira divisão em seu currículo. Os “vizinhos barulhentos” tiveram uma ascensão meteórica à proeminência desde então, com o City dominando a rivalidade geográfica em Manchester.
Guardiola contribuiu significativamente para essa troca de guarda, com o exigente técnico catalão comandando a conquista de 20 títulos durante um brilhante mandato de 10 anos. Esse impressionante palmarés incluiu um histórico triplo em 2022-23 — repetindo as façanhas do United de 1999.
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O City inicia uma nova era após a saída de Guardiola
Os Red Devils ficaram na sombra do City por tempo demais, e a intenção agora é voltar com tudo aos holofotes. Carrick conseguiu o retorno à Liga dos Campeões, enquanto as contratações inteligentes realizadas na última janela de transferências podem deixar sua equipe pronta para disputar várias frentes na próxima temporada.
O City, por sua vez, está iniciando uma nova era sob o comando de Enzo Maresca. É difícil prever o que acontecerá por lá — com a ameaça de sanções do FFP ainda pairando sobre Eastlands — e o United precisa estar pronto para aproveitar qualquer sinal de fraqueza dos antigos adversários que pintaram Manchester de azul-celeste.
Será que Manchester está prestes a ficar vermelha de novo?
Questionado sobre se uma renovação no elenco poderia ocorrer em breve, na era pós-Guardiola, o ex-zagueiro dos Red Devils, Pallister — em entrevista concedida à NetBet Sport — disse ao GOAL: “Venho dizendo há algum tempo que, quando o Pep for embora, acho que haverá uma grande mudança em Manchester. Ele vem provando, há vários anos, que é o melhor técnico do momento. Acho que o clube está perdendo um pouco dessa magia, assim como o United perdeu quando o Fergie saiu.
“Eles fizeram algumas boas contratações, como a de Elliot Anderson. Acho que vai ser uma temporada intrigante. Estou um pouco preocupado com o United no momento. Não sei se é a questão do fair play que está impedindo o clube de fazer ofertas por alguns desses jogadores, se é a estrutura salarial ou o que seja. Mas, neste momento, não parece que estejamos sendo associados a jogadores que, na minha opinião, vão fazer a grande diferença de que o United precisa para disputar o título.
“Espero que o Michael consiga contratar os jogadores que ele quer. Acho que a saída do Pep Guardiola vai diminuir a diferença entre nós e o Manchester City, além das outras equipes da Premier League. Acho que a disputa vai ficar mais aberta este ano.”
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Gastos dos Red Devils durante a janela de transferências de verão
O United foi fortemente associado a vários jogadores que foram alvo de transferências milionárias neste verão. Diz-se que o clube demonstrou interesse no jogador da seleção inglesa Anderson antes de sua transferência recorde de 116 milhões de libras (156 milhões de dólares) para o City. Sandro Tonali e Mateus Fernandes também estavam na mira do Old Trafford antes de seguirem para o Tottenham por 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) e 85 milhões de libras (114 milhões de dólares), respectivamente.
Em vez de se deixarem arrastar para disputas acirradas por esses jogadores, os Red Devils mantiveram a calma e a compostura coletiva. Eles parecem ter feito bons negócios nas contratações de Andrey Santos e Youri Tielemans, com a chegada de dois meio-campistas com experiência na Premier League, vindos do Chelsea e do Aston Villa.
Há a promessa de mais negociações a serem feitas — já que se buscam reforços de zaga ao ataque —, com muitas movimentações esperadas antes do próximo prazo final, em 1º de setembro. O United também espera chegar a um acordo para a renovação do contrato com o capitão do clube, Bruno Fernandes, depois de vê-lo conquistar os prêmios de Jogador do Ano da FWA e Jogador da Temporada da Premier League na última temporada.
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