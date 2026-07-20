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Manchester United goal 2025-26Getty
Chris Burton

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Manchester está virando vermelha? Prevê-se uma “grande mudança” após a saída de Pep Guardiola - com o United pronto para começar a perseguir o barulhento vizinho, o City

Manchester United
Premier League
Manchester City
M. Carrick

Manchester pode estar prestes a voltar a ficar vermelha, após a saída de Pep Guardiola do Etihad Stadium, com o ex-jogador do United Gary Pallister explicando ao GOAL por que uma “grande mudança” pode estar por vir. Os gigantes adormecidos de Old Trafford foram despertados de seu sono por Michael Carrick, e os sonhos com o título da Premier League começam a renascer antes da temporada 2026-27.

  • O United conquistou o título da Premier League pela última vez em 2013

    O United conquistou sua última supremacia nacional em 2013, quando o lendário ex-técnico Sir Alex Ferguson se aposentou com o 13º título da primeira divisão em seu currículo. Os “vizinhos barulhentos” tiveram uma ascensão meteórica à proeminência desde então, com o City dominando a rivalidade geográfica em Manchester.

    Guardiola contribuiu significativamente para essa troca de guarda, com o exigente técnico catalão comandando a conquista de 20 títulos durante um brilhante mandato de 10 anos. Esse impressionante palmarés incluiu um histórico triplo em 2022-23 — repetindo as façanhas do United de 1999.

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  • Pep Guardiola Premier League trophy Manchester CityGetty

    O City inicia uma nova era após a saída de Guardiola

    Os Red Devils ficaram na sombra do City por tempo demais, e a intenção agora é voltar com tudo aos holofotes. Carrick conseguiu o retorno à Liga dos Campeões, enquanto as contratações inteligentes realizadas na última janela de transferências podem deixar sua equipe pronta para disputar várias frentes na próxima temporada.

    O City, por sua vez, está iniciando uma nova era sob o comando de Enzo Maresca. É difícil prever o que acontecerá por lá — com a ameaça de sanções do FFP ainda pairando sobre Eastlands — e o United precisa estar pronto para aproveitar qualquer sinal de fraqueza dos antigos adversários que pintaram Manchester de azul-celeste.

  • Será que Manchester está prestes a ficar vermelha de novo?

    Questionado sobre se uma renovação no elenco poderia ocorrer em breve, na era pós-Guardiola, o ex-zagueiro dos Red Devils, Pallister — em entrevista concedida à NetBet Sport — disse ao GOAL: “Venho dizendo há algum tempo que, quando o Pep for embora, acho que haverá uma grande mudança em Manchester. Ele vem provando, há vários anos, que é o melhor técnico do momento. Acho que o clube está perdendo um pouco dessa magia, assim como o United perdeu quando o Fergie saiu.

    “Eles fizeram algumas boas contratações, como a de Elliot Anderson. Acho que vai ser uma temporada intrigante. Estou um pouco preocupado com o United no momento. Não sei se é a questão do fair play que está impedindo o clube de fazer ofertas por alguns desses jogadores, se é a estrutura salarial ou o que seja. Mas, neste momento, não parece que estejamos sendo associados a jogadores que, na minha opinião, vão fazer a grande diferença de que o United precisa para disputar o título.

    “Espero que o Michael consiga contratar os jogadores que ele quer. Acho que a saída do Pep Guardiola vai diminuir a diferença entre nós e o Manchester City, além das outras equipes da Premier League. Acho que a disputa vai ficar mais aberta este ano.”

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  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    Gastos dos Red Devils durante a janela de transferências de verão

    O United foi fortemente associado a vários jogadores que foram alvo de transferências milionárias neste verão. Diz-se que o clube demonstrou interesse no jogador da seleção inglesa Anderson antes de sua transferência recorde de 116 milhões de libras (156 milhões de dólares) para o City. Sandro Tonali e Mateus Fernandes também estavam na mira do Old Trafford antes de seguirem para o Tottenham por 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) e 85 milhões de libras (114 milhões de dólares), respectivamente.

    Em vez de se deixarem arrastar para disputas acirradas por esses jogadores, os Red Devils mantiveram a calma e a compostura coletiva. Eles parecem ter feito bons negócios nas contratações de Andrey Santos e Youri Tielemans, com a chegada de dois meio-campistas com experiência na Premier League, vindos do Chelsea e do Aston Villa.

    Há a promessa de mais negociações a serem feitas — já que se buscam reforços de zaga ao ataque —, com muitas movimentações esperadas antes do próximo prazo final, em 1º de setembro. O United também espera chegar a um acordo para a renovação do contrato com o capitão do clube, Bruno Fernandes, depois de vê-lo conquistar os prêmios de Jogador do Ano da FWA e Jogador da Temporada da Premier League na última temporada.

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