O confronto no Etihad foi um duelo fascinante de ideias entre Enzo Maresca e Luis Enrique. O Manchester City buscou impor seu domínio habitual com posse de bola prolongada e um esquema 4-2-3-1 de pressão alta, tentando sufocar os visitantes no próprio terço defensivo. O plano de Maresca se concentrava em usar Enzo Fernandez e Elliot Anderson como dupla de volantes para controlar o ritmo, além de contar com o talento individual de Jeremy Doku e Rayan Cherki para superar a defesa parisiense.

Já Luis Enrique chegou com uma estratégia clara para explorar o posicionamento agressivo do City. O Paris Saint-Germain se organizou em um 4-3-3 flexível que priorizava a verticalidade em vez da circulação horizontal da bola. Ao atrair o City para o ataque, o PSG criou grandes espaços atrás da linha defensiva dos donos da casa. O principal objetivo era superar rapidamente a pressão inicial do City e aproveitar a velocidade explosiva de Ousmane Dembele e Desire Doue para deixar os zagueiros do City em situações de um contra um nas transições rápidas.