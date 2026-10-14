Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

Manchester City x Paris Saint-Germain: Análise tática de como a máquina de transições de Luis Enrique desmonta a linha defensiva alta do City

The tactics board
Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain deu uma aula de eficiência nas transições e venceu por 4 a 2 no Etihad. Apesar da reação de Erling Haaland no segundo tempo, as fragilidades defensivas do Manchester City nos primeiros 45 minutos foram decisivas.

O confronto no Etihad foi um duelo de ideias entre Enzo Maresca e Luis Enrique. O Manchester City buscou impor seu domínio habitual com posse de bola prolongada e uma formação 4-2-3-1 de pressão alta, tentando sufocar os visitantes no próprio campo de defesa. O plano de Maresca se concentrava em usar Enzo Fernandez e Elliot Anderson como dupla de volantes para controlar o ritmo, enquanto apostava no talento individual de Jeremy Doku e Rayan Cherki para superar a defesa parisiense.

Já Luis Enrique chegou com uma estratégia clara para explorar o posicionamento agressivo do City. O Paris Saint-Germain se organizou em um 4-3-3 flexível que priorizava a verticalidade em vez da circulação horizontal da bola. Ao atrair o City para o ataque, o PSG criou grandes espaços às costas da linha defensiva dos mandantes. O objetivo principal era superar rapidamente a primeira linha de pressão do City e aproveitar a velocidade explosiva de Ousmane Dembele e Desire Doue para deixar os zagueiros do City em situações de um contra um nas transições rápidas.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    O esquema tático do Manchester City

    Enzo Maresca escalou a equipe no 4-2-3-1, que frequentemente se transformava em um 3-2-5 na saída de bola, com Josko Gvardiol fechando por dentro para dar segurança defensiva. Os gatilhos de pressão eram agressivos: sempre que Safonov tocava curto para Marquinhos ou Willian Pacho, o quarteto de ataque do City avançava para forçar lançamentos longos. Essa intensidade, porém, trazia riscos significativos. A distância entre a linha de meio-campo e a defesa muitas vezes era grande demais, deixando Ruben Dias e Marc Guehi expostos a arrancadas diretas.

    Com a bola, o City teve dificuldades para encontrar o ritmo necessário no primeiro tempo. Embora Enzo Fernandez tentasse ditar o jogo mais recuado, o bloco médio do PSG fechava bem as linhas de passe para Cherki, que atuava como camisa 10. Jeremy Doku tinha a missão de dar amplitude pela esquerda, mas frequentemente era marcado por Achraf Hakimi e Warren Zaire-Emery ao mesmo tempo. A falta de infiltrações pelo centro deixou Erling Haaland praticamente isolado antes do intervalo. O City teve mais posse de bola (54%), mas não conseguiu jogar com a verticalidade necessária para ameaçar os visitantes. A organização defensiva era particularmente frágil nas transições, já que a linha alta foi surpreendida repetidas vezes por passes de primeira do PSG nos corredores.

  • imago-sport-1084532348.jpgNews Images

    A formação tática do Paris Saint-Germain

    O 4-3-3 de Luis Enrique foi uma aula de disciplina tática e eficiência nas finalizações. Na defesa, o PSG se organizava em um compacto 4-5-1 quando o City chegava ao terço central do campo, com Vitinha e Fabian Ruiz protegendo muito bem a linha de quatro. A chave foi a paciência: o PSG deixava o City ficar com a bola em áreas pouco perigosas antes de aproveitar qualquer domínio ruim. Vitinha comandava essa estratégia, recuperando a bola e buscando imediatamente a corrida diagonal de Dembele ou a arrancada em direção ao gol de Doue.

    A saída de bola era intencionalmente arriscada para atrair o City. Ao envolver Safonov na troca de passes, o PSG atraía a pressão adversária. Depois de superar a primeira linha, Zaire-Emery e Ruiz davam a verticalidade necessária para explorar os espaços. Isso ficou evidente na primeira meia hora, quando Doue e Dembele puniram com precisão os erros defensivos do City. A movimentação de Maghnes Akliouche também foi fundamental: ao ocupar os espaços entre a lateral e o centro, ele tirava Guehi de posição e abria caminhos para os pontas. A eficiência do PSG foi impressionante: marcou três gols com apenas 46% de posse de bola no primeiro tempo, mostrando por que é uma das principais equipes da Europa nos contra-ataques.

  • imago-sport-1084530749.jpgAPL

    O xadrez tático

    O confronto tático decisivo aconteceu pelos lados do campo e nas transições. Luis Enrique percebeu que os laterais do City, especialmente Gvardiol, que avançava bastante, deixariam espaço às suas costas. Ao orientar Ousmane Dembele a permanecer aberto e adiantado, o PSG impediu que o City se lançasse por completo às movimentações ofensivas sem temer um lançamento longo. Isso limitou a capacidade do City de criar superioridade numérica no terço final e obrigou seus meio-campistas a cobrir lateralmente mais terreno do que gostariam.

    Luis Enrique venceu a disputa tática ao adotar uma abordagem mais pragmática do que a de Maresca. Enquanto Maresca manteve um jogo posicional rígido que favoreceu o PSG, Enrique adaptou seu sistema para funcionar como uma “máquina de transições”. O contraste entre o trio de ataque móvel do PSG e os zagueiros pouco móveis do City no primeiro tempo foi o fator decisivo. Quando o City se ajustou, a desvantagem de três gols sofridos nos primeiros 32 minutos, marcados por Doue, Dembele e Vitinha, já havia inclinado o equilíbrio psicológico e tático da partida a favor do PSG.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • imago-sport-1084540419.jpgAction Plus

    Ajustes durante a partida

    Maresca reconheceu o desastre do primeiro tempo e fez três substituições no intervalo, colocando Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi e Iliman Ndiaye nos lugares de Ruben Dias, Rayan Cherki e Jeremy Doku. As mudanças exigiram uma formação mais dinâmica, com mais jogadores entrando na área para apoiar Haaland. A alteração funcionou de início: as jogadas diretas de Ndiaye ajudaram a abrir espaço para o primeiro gol de Haaland, aos 53 minutos. O City passou a atacar de forma mais vertical, deixando de lado parte da construção lenta em favor de cruzamentos e de uma circulação de bola mais rápida.

    Luis Enrique respondeu à pressão do City no segundo tempo renovando o ataque e reforçando o meio-campo. A entrada de Khvicha Kvaratskhelia no lugar de Doue, aos 66 minutos, trouxe uma nova ameaça nos contra-ataques, enquanto Joao Neves ajudou a recuperar o controle da região central. Quando Haaland marcou seu segundo gol, aos 75 minutos, deixando o placar em 2-4, o PSG recuou ainda mais e passou a defender em um bloco de 5-4-1 após as entradas de Lucas Hernandez e Lucas Beraldo na reta final. Os reforços defensivos conseguiram conter a pressão aérea do City nos minutos finais. Assim, apesar das 27 finalizações do adversário, o time parisiense manteve a vantagem graças a uma melhor gestão da partida.

  • imago-sport-1084533752.jpgEvery Second Media

    Conclusão

    No fim, a partida foi decidida pela diferença tática no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain atraiu o Manchester City para uma falsa sensação de segurança antes de castigá-lo nos contra-ataques. Embora os dois gols de Erling Haaland tenham mostrado a qualidade individual do City e a maior intensidade da equipe no segundo tempo, a desorganização estrutural causada por Doue, Dembele, Vitinha e Akliouche foi grande demais. A ênfase de Luis Enrique em ataques verticais precisos prevaleceu sobre a abordagem de Enzo Maresca, baseada na posse de bola, mostrando que, na elite do futebol europeu, controlar os espaços muitas vezes é mais importante do que controlar a bola.

Próximas partidas
MCI

MCI

Premier League

17 de out. de 2026

IPS

IPS

STR

STR

Campeonato Francês

17 de out. de 2026

PSG

PSG