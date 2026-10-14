O confronto no Etihad foi um duelo de ideias entre Enzo Maresca e Luis Enrique. O Manchester City buscou impor seu domínio habitual com posse de bola prolongada e uma formação 4-2-3-1 de pressão alta, tentando sufocar os visitantes no próprio campo de defesa. O plano de Maresca se concentrava em usar Enzo Fernandez e Elliot Anderson como dupla de volantes para controlar o ritmo, enquanto apostava no talento individual de Jeremy Doku e Rayan Cherki para superar a defesa parisiense.

Já Luis Enrique chegou com uma estratégia clara para explorar o posicionamento agressivo do City. O Paris Saint-Germain se organizou em um 4-3-3 flexível que priorizava a verticalidade em vez da circulação horizontal da bola. Ao atrair o City para o ataque, o PSG criou grandes espaços às costas da linha defensiva dos mandantes. O objetivo principal era superar rapidamente a primeira linha de pressão do City e aproveitar a velocidade explosiva de Ousmane Dembele e Desire Doue para deixar os zagueiros do City em situações de um contra um nas transições rápidas.