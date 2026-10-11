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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Manchester City usa ônibus de despiste em manobra engenhosa para evitar recepção hostil de torcedores furiosos do Liverpool em Anfield

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League

O Manchester City conseguiu evitar uma recepção potencialmente hostil de milhares de torcedores furiosos do Liverpool ao chegar a Anfield na tarde de domingo. Com um ônibus usado como isca e uma entrada alternativa, o atual campeão despistou os torcedores que se reuniram para surpreender a equipe antes do aguardado confronto pela Premier League.

  • Táticas engenhosas de distração em Anfield

    O Manchester City conseguiu escapar de uma emboscada hostil de torcedores do Liverpool antes da partida decisiva de domingo. Em vez de usar a entrada principal, como de costume, Enzo Maresca e seu elenco seguiram pela Anfield Road e entraram no estádio por um acesso nos fundos, na Arkles Lane. Policiais em motocicletas escoltaram os ônibus da equipe, enquanto um veículo usado como isca despistou milhares de torcedores da casa. A maior parte da multidão havia se reunido perto da esquina da Anfield Road e não viu a chegada dos jogadores do Manchester City.



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    Jogando sob enorme pressão

    Esta partida marca a primeira vez que o Manchester City entra em campo desde que uma comissão independente o considerou culpado de violar regras financeiras ao longo de nove temporadas. O clube negou veementemente as acusações e recorreu imediatamente da decisão. Apesar da tensão em torno do clube, Marc Guehi minimizou o clima hostil antes da partida. Guehi afirmou: “A atmosfera [em Anfield] é sempre intensa, então não é diferente de qualquer outro jogo. Todos exercem liderança. Todos têm um papel importante a desempenhar, e a união da equipe vai aparecer.”

  • Rivalidade intensa e clima eletrizante

    É compreensível que os ânimos estejam exaltados, já que os torcedores se lembram do incidente de abril de 2018, quando o ônibus do Manchester City foi seriamente danificado nos arredores de Anfield. Embora o trajeto alternativo tenha evitado confrontos físicos hoje, Jamie Carragher previu um ambiente de pressão constante dentro do estádio. "Eles terão uma recepção muito hostil, mas é sempre assim quando o Manchester City vem a Anfield", explicou Carragher. "Todos querem ver sangue, então será muito difícil para os jogadores e o técnico do City conseguirem qualquer coisa."

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    Os campeões têm muito em jogo

    O que está em jogo dentro de campo também é importante na hora em que a partida começa. O Manchester City lidera a tabela com 15 pontos em 15 possíveis, enquanto o Liverpool ocupa a oitava posição, com nove pontos após duas vitórias e três empates, sem nenhuma derrota. Os comandados de Maresca precisam deixar rapidamente a hostilidade para trás e se concentrar inteiramente em prolongar sua campanha perfeita para manter o domínio na Premier League.

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