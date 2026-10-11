É compreensível que os ânimos estejam exaltados, já que os torcedores se lembram do incidente de abril de 2018, quando o ônibus do Manchester City foi seriamente danificado nos arredores de Anfield. Embora o trajeto alternativo tenha evitado confrontos físicos hoje, Jamie Carragher previu um ambiente de pressão constante dentro do estádio. "Eles terão uma recepção muito hostil, mas é sempre assim quando o Manchester City vem a Anfield", explicou Carragher. "Todos querem ver sangue, então será muito difícil para os jogadores e o técnico do City conseguirem qualquer coisa."