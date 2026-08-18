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Manchester City sofre duro golpe com lesão, e Jeremy Doku está fora da estreia na Premier League contra o Bournemouth
Lesão na panturrilha abala os planos de Maresca
O Manchester City sofreu um revés significativo antes da nova temporada da Premier League, já que Doku foi vetado da partida de estreia do clube contra o Bournemouth.
O atacante belga sofreu a lesão durante a decepcionante derrota para o Arsenal na Community Shield, no Millennium Stadium, no domingo, quando foi substituído no intervalo por Jack Grealish.
Embora a duração exata de sua ausência ainda não esteja clara, o Nieuwsblad sugere que Doku sofreu uma lesão na panturrilha que pode deixá-lo fora de ação por várias semanas.
O momento não poderia ser pior para o novo técnico Enzo Maresca, que se prepara para seu primeiro jogo competitivo de liga no comando, no Etihad Stadium. Para aumentar a frustração, o problema parece estar ligado a questões físicas anteriores. Há uma preocupação crescente dentro do clube de que este não seja um caso isolado, mas sim uma consequência persistente da campanha de Doku na Copa do Mundo da FIFA com a Bélgica.
- Getty Images
A pressão do mercado de transferências se intensifica
A ausência de Doku chega em um momento de transição significativa e de percebida vulnerabilidade para o Manchester City. O elenco já foi enfraquecido pela saída de destaque de Rodri para o Barcelona, enquanto Tijjani Reijnders se transferiu para a Saudi Pro League com o Al Qadsiah.
Sem reposições imediatas chegando, a lesão de uma peça-chave do ataque limita ainda mais as opções táticas de Maresca. A situação é complicada pela esperada saída de Savinho, que tem sido fortemente ligado a uma transferência de £ 85 milhões para o Tottenham Hotspur. Sem Doku e, possivelmente, Savinho, o peso sobre os pontas restantes do City será imenso.
Mudança tática para o confronto com o Bournemouth
Com Doku definitivamente fora para a visita dos Cherries, Maresca precisa identificar rapidamente a melhor forma de manter a força ofensiva do City. Uma solução potencial envolve Antoine Semenyo, que teve dificuldades pela ponta direita contra o Arsenal, mas mostrou lampejos de brilho em outras funções.
Durante a pré-temporada do clube, Semenyo pareceu muito perigoso atuando pelo lado esquerdo, função que Doku normalmente ocupa. Recolocar o internacional ganês em sua posição mais eficaz pode dar a objetividade e a ameaça de finalização que o City sentirá falta na ausência do belga.
Semenyo demonstrou seu valor durante o verão com uma atuação particularmente impressionante contra o Atlético de Madrid, quando deu uma assistência de alta qualidade para Omar Marmoush. Embora Jack Grealish siga como opção para começar pela esquerda, sua entrada apagada na Supercopa da Inglaterra levou a pedidos para que Maresca confie no bom momento de Semenyo.
- AFP
Uma temporada de grandes enjeux
A perda de um especialista primário no um contra um é um golpe para qualquer equipe, mas as expectativas no Etihad continuam tão altas como sempre. Os torcedores estão divididos sobre se o atual grupo consegue absorver esses golpes, especialmente com uma nova era de comando começando sob Maresca.
No fim, a equipe médica estará trabalhando sem parar para garantir que o problema na panturrilha de Doku não se torne um tema recorrente ao longo da temporada. O estilo de jogo explosivo do belga o torna suscetível a lesões musculares, e o City terá cautela para não apressar seu retorno prematuramente.
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