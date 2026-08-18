Manchester City sofre duro golpe com lesão, e Jeremy Doku está fora da estreia na Premier League contra o Bournemouth

O Manchester City sofreu um revés significativo antes da nova temporada da Premier League, já que Doku foi vetado da partida de estreia do clube contra o Bournemouth.

O atacante belga sofreu a lesão durante a decepcionante derrota para o Arsenal na Community Shield, no Millennium Stadium, no domingo, quando foi substituído no intervalo por Jack Grealish.

Embora a duração exata de sua ausência ainda não esteja clara, o Nieuwsblad sugere que Doku sofreu uma lesão na panturrilha que pode deixá-lo fora de ação por várias semanas.

O momento não poderia ser pior para o novo técnico Enzo Maresca, que se prepara para seu primeiro jogo competitivo de liga no comando, no Etihad Stadium. Para aumentar a frustração, o problema parece estar ligado a questões físicas anteriores. Há uma preocupação crescente dentro do clube de que este não seja um caso isolado, mas sim uma consequência persistente da campanha de Doku na Copa do Mundo da FIFA com a Bélgica.