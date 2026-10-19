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Manchester City sofre duro golpe: Antoine Semenyo ficará fora por dois meses devido a uma lesão no joelho
Baixa por lesão é duro golpe para o Manchester City
O Manchester City sofreu um duro golpe após Maresca confirmar que Semenyo pode ficar afastado por até oito semanas. O jogador da seleção de Gana sofreu uma lesão no joelho durante a suada vitória de sábado por 3 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League.
Semenyo saiu do banco de reservas nos minutos finais da partida no Etihad Stadium. No entanto, sofreu a contusão pouco depois de entrar e deixou o campo mancando pelo túnel ao apito final.
A longa ausência representa um desfalque significativo para o clube de Manchester. Maresca terá agora de enfrentar uma sequência apertada de jogos nacionais e europeus sem uma de suas opções ofensivas mais dinâmicas.
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Maresca dá atualização sobre o estado de saúde
O prognóstico inicial após a partida contra o Ipswich causou grande preocupação na equipe médica do Manchester City. Havia receio de que o ponta tivesse sofrido uma grave lesão ligamentar, com longo período de recuperação, durante sua breve participação no jogo.
No entanto, avaliações médicas posteriores deram ao clube uma perspectiva mais positiva sobre o prazo de recuperação do jogador. Maresca falou publicamente sobre a situação e expressou seu enorme alívio por a lesão não ser tão grave quanto se temia.
“Depois dos exames, estamos muito mais tranquilos porque não é tão grave quanto esperávamos”, explicou Maresca, segundo a ESPN. “Pode levar oito semanas, então agora o mais importante é que ele se recupere.”
Um fim de jogo frenético no Etihad
A lesão de Semenyo foi apenas parte de um fim caótico na vitória do City sobre o Ipswich. O time da casa passou por vários sustos nos minutos finais, e Erling Haaland também pareceu sofrer uma forte pancada no pé antes do apito final.
Enquanto o atacante norueguês logo deixou para trás o problema leve, Semenyo não conseguiu se recuperar do problema no joelho. O ganês tem jogado regularmente sob o comando de Maresca nesta temporada, e sua ausência certamente exigirá ajustes táticos. Agora, o foco será garantir que o atacante conclua seu programa de reabilitação sem novos contratempos.
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Próximo compromisso do Manchester City
Com Semenyo fora de ação, Maresca precisa encontrar imediatamente uma solução em seu elenco repleto de estrelas. O atacante certamente não participará da partida em que o Manchester City receberá o AEK Atenas pela Champions League na noite de terça-feira.
O treinador provavelmente recorrerá a seus outros jogadores de lado de campo para assumir a responsabilidade pela criação de jogadas pelas pontas. O City tentará a todo custo manter sua forma excepcional neste início de temporada, apesar da ausência frustrante do jogador.
A expectativa é que Semenyo volte a atuar pela equipe principal em algum momento de dezembro. Até lá, ele terá pela frente uma recuperação longa e desgastante enquanto acompanha seus companheiros de equipe disputarem várias competições.
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