Manchester City sofre duro golpe: Antoine Semenyo ficará fora por dois meses devido a uma lesão no joelho

O Manchester City sofreu um duro golpe após Maresca confirmar que Semenyo pode ficar afastado por até oito semanas. O jogador da seleção de Gana sofreu uma lesão no joelho durante a suada vitória de sábado por 3 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League.

Semenyo saiu do banco de reservas nos minutos finais da partida no Etihad Stadium. No entanto, sofreu a contusão pouco depois de entrar e deixou o campo mancando pelo túnel ao apito final.

A longa ausência representa um desfalque significativo para o clube de Manchester. Maresca terá agora de enfrentar uma sequência apertada de jogos nacionais e europeus sem uma de suas opções ofensivas mais dinâmicas.