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Manchester City segue com início perfeito na WSL feminina com emocionante vitória de virada sobre o Arsenal em crise
City garante vitória de virada
O Manchester City garantiu uma dramática vitória por 4 a 2 sobre o Arsenal no Academy Stadium. As visitantes ficaram duas vezes à frente no placar, com gols de Lisa Baum e Alessia Russo, mas o City demonstrou enorme força de reação para buscar a virada. Lauren Hemp deu uma resposta imediata pouco antes do intervalo, e a equipe da casa acabou se impondo sobre a adversária no segundo tempo. O resultado significa que o City venceu todos os cinco primeiros jogos na liga, enquanto o Arsenal já está 10 pontos atrás do líder.
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Hemp e Shaw completam a virada
O Arsenal parecia estar no controle quando Russo recolocou a equipe em vantagem pouco depois do intervalo. No entanto, o Manchester City rapidamente virou o jogo. A substituta Kerstin Casparij causou impacto imediato, marcando um belo gol de empate aos 63 minutos, instantes depois de entrar em campo. Hemp então colocou o City na frente pela primeira vez com uma finalização precisa entre as pernas da goleira. Khadija Shaw mais tarde selou a vitória, deixando Leah Williamson para trás com um drible e desviando a finalização para o fundo da rede, completando uma impressionante atuação no segundo tempo.
Arsenal tem dificuldades apesar da intenção ofensiva
A derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o Arsenal, que se encontra em uma incomum 10ª posição na tabela da liga. Apesar de ter dominado a posse de bola em alguns momentos e finalizado 16 vezes, vulnerabilidades defensivas e a má gestão da partida acabaram custando caro.
O time de Londres não conseguiu sustentar a vantagem em duas ocasiões, o que evidenciou fragilidades significativas no sistema defensivo. Após o apito final, a técnica Renee Slegers foi vista aplaudindo os torcedores visitantes e pedindo desculpas, embora a torcida visitante tenha respondido com aplausos de incentivo, apesar do péssimo início de campanha da equipe.
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O que acontece a seguir?
Após a pausa internacional, as duas equipes voltam à ação na WSL com compromissos cruciais. O Arsenal tentará se recuperar e salvar sua campanha vacilante quando enfrentar o Birmingham City no sábado, 17 de outubro. Enquanto isso, o Manchester City buscará ampliar sua sequência perfeita no cenário doméstico quando receber o Brighton no domingo, 18 de outubro.
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