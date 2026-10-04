Manchester City segue com início perfeito na WSL feminina com emocionante vitória de virada sobre o Arsenal em crise

A derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o Arsenal, que se encontra em uma incomum 10ª posição na tabela da liga. Apesar de ter dominado a posse de bola em alguns momentos e finalizado 16 vezes, vulnerabilidades defensivas e a má gestão da partida acabaram custando caro.

O time de Londres não conseguiu sustentar a vantagem em duas ocasiões, o que evidenciou fragilidades significativas no sistema defensivo. Após o apito final, a técnica Renee Slegers foi vista aplaudindo os torcedores visitantes e pedindo desculpas, embora a torcida visitante tenha respondido com aplausos de incentivo, apesar do péssimo início de campanha da equipe.