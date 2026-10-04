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Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Manchester City segue com início perfeito na WSL feminina com emocionante vitória de virada sobre o Arsenal em crise

Match report
Manchester City Women x Arsenal Women
Manchester City Women
Arsenal Women
WSL

O Manchester City manteve seu início impecável na temporada da Women's Super League ao garantir uma vitória de virada sensacional contra o Arsenal no domingo. Apesar de ter ficado duas vezes atrás no placar durante a partida, o líder do campeonato reagiu e conquistou os três pontos. A derrota deixa o time do norte de Londres na 10ª colocação da tabela e bem atrás na corrida inicial pelo título.

  • City garante vitória de virada

    O Manchester City garantiu uma dramática vitória por 4 a 2 sobre o Arsenal no Academy Stadium. As visitantes ficaram duas vezes à frente no placar, com gols de Lisa Baum e Alessia Russo, mas o City demonstrou enorme força de reação para buscar a virada. Lauren Hemp deu uma resposta imediata pouco antes do intervalo, e a equipe da casa acabou se impondo sobre a adversária no segundo tempo. O resultado significa que o City venceu todos os cinco primeiros jogos na liga, enquanto o Arsenal já está 10 pontos atrás do líder.

  • Manchester City v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Hemp e Shaw completam a virada

    O Arsenal parecia estar no controle quando Russo recolocou a equipe em vantagem pouco depois do intervalo. No entanto, o Manchester City rapidamente virou o jogo. A substituta Kerstin Casparij causou impacto imediato, marcando um belo gol de empate aos 63 minutos, instantes depois de entrar em campo. Hemp então colocou o City na frente pela primeira vez com uma finalização precisa entre as pernas da goleira. Khadija Shaw mais tarde selou a vitória, deixando Leah Williamson para trás com um drible e desviando a finalização para o fundo da rede, completando uma impressionante atuação no segundo tempo.

  • Arsenal tem dificuldades apesar da intenção ofensiva

    A derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o Arsenal, que se encontra em uma incomum 10ª posição na tabela da liga. Apesar de ter dominado a posse de bola em alguns momentos e finalizado 16 vezes, vulnerabilidades defensivas e a má gestão da partida acabaram custando caro.

    O time de Londres não conseguiu sustentar a vantagem em duas ocasiões, o que evidenciou fragilidades significativas no sistema defensivo. Após o apito final, a técnica Renee Slegers foi vista aplaudindo os torcedores visitantes e pedindo desculpas, embora a torcida visitante tenha respondido com aplausos de incentivo, apesar do péssimo início de campanha da equipe.

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    O que acontece a seguir?

    Após a pausa internacional, as duas equipes voltam à ação na WSL com compromissos cruciais. O Arsenal tentará se recuperar e salvar sua campanha vacilante quando enfrentar o Birmingham City no sábado, 17 de outubro. Enquanto isso, o Manchester City buscará ampliar sua sequência perfeita no cenário doméstico quando receber o Brighton no domingo, 18 de outubro.

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