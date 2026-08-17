A busca do Manchester City pelo meio-campista do Chelsea Fernandez tomou um novo rumo, enquanto o clube segue monitorando o internacional argentino. O Chelsea havia estabelecido um prazo final rígido até as 17h da última sexta-feira para qualquer clube que quisesse acionar a avaliação discutida anteriormente para o jogador.

Apesar da admiração de longa data pelo jogador de 25 anos, o City optou por não apresentar uma oferta formal por escrito antes do prazo final, devolvendo o poder de negociação ao Chelsea enquanto a janela de transferências entra em sua quinzena final.

Embora a oportunidade inicial de contratar Fernandez nos termos discutidos anteriormente tenha expirado, o Manchester City segue atento à situação dele em Stamford Bridge, de acordo com a Sky Sports.

O argentino não pode mais sair pela taxa de £120 milhões supostamente acertada com seus representantes em maio, o que significa que o City agora pode enfrentar uma pedida mais alta caso decida intensificar sua investida antes do prazo de 1º de setembro.