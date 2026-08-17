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Manchester City se recusa a desistir do astro do Chelsea, Enzo Fernandez, apesar de perder prazo-chave da transferência sem fazer uma proposta
City perde prazo crucial do Chelsea
A busca do Manchester City pelo meio-campista do Chelsea Fernandez tomou um novo rumo, enquanto o clube segue monitorando o internacional argentino. O Chelsea havia estabelecido um prazo final rígido até as 17h da última sexta-feira para qualquer clube que quisesse acionar a avaliação discutida anteriormente para o jogador.
Apesar da admiração de longa data pelo jogador de 25 anos, o City optou por não apresentar uma oferta formal por escrito antes do prazo final, devolvendo o poder de negociação ao Chelsea enquanto a janela de transferências entra em sua quinzena final.
Embora a oportunidade inicial de contratar Fernandez nos termos discutidos anteriormente tenha expirado, o Manchester City segue atento à situação dele em Stamford Bridge, de acordo com a Sky Sports.
O argentino não pode mais sair pela taxa de £120 milhões supostamente acertada com seus representantes em maio, o que significa que o City agora pode enfrentar uma pedida mais alta caso decida intensificar sua investida antes do prazo de 1º de setembro.
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Recepção em Stamford Bridge aumenta a incerteza
O ambiente em torno de Fernandez ficou cada vez mais complicado após sua recente aparição em um amistoso de pré-temporada. Durante a vitória do Chelsea por 3 a 1 sobre a Real Sociedad no sábado, o meio-campista entrou no segundo tempo, saindo do banco, mas foi recebido com vaias audíveis de parte da torcida da casa.
Apesar da reação da torcida, entende-se que o novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, é um grande admirador das qualidades técnicas e da versatilidade tática do jogador. Segundo informações, o clube planeja manter o campeão da Copa do Mundo, a menos que chegue uma oferta realmente astronômica que permita reinvestir pesado no elenco.
Saída de Rodri deixa meio-campo do City exposto
O interesse contínuo do Manchester City em Fernandez é impulsionado por um vácuo significativo em seu próprio setor de meio-campo. O clube está se preparando para a vida sem várias figuras importantes, principalmente Rodri. O internacional espanhol, quatro vezes campeão da Premier League e ex-vencedor da Bola de Ouro, deve passar por exames médicos no Barcelona antes de uma transferência de £ 65,4 milhões.
A terceira oferta dos gigantes catalães foi considerada boa demais para ser recusada por um jogador com apenas um ano restante em seu contrato no Etihad Stadium. Essa saída representa uma perda enorme para Maresca, que valorizava o espanhol como o coração de seu sistema tático.
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City mira Bouaddi em meio a reformulação no meio-campo
A reformulação não para em Rodri, já que Tijjani Reijnders também está prestes a deixar o futebol europeu. O meio-campista se aproxima de uma transferência para o Al Qadsiah, da Arábia Saudita, em um acordo no valor de aproximadamente £51 milhões.
Com várias saídas no elenco, o Manchester City também negocia ativamente com o Lille por Ayyoub Bouaddi, jogador da seleção de Marrocos. Acredita-se que o Lille esteja pedindo uma taxa na casa de £85 milhões, e seu técnico Davide Ancelotti confirmou que as conversas entre os dois clubes estão avançando.
No entanto, a busca por Bouaddi ainda não diminuiu o desejo do Manchester City de possivelmente contratar um nome de peso como Fernandez, de acordo com Ben Jacobs.
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