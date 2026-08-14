AFP
Traduzido por
Manchester City se prepara para a saída chocante de estrela de £ 51 milhões após apenas UM ano!
Reijnders vai para a Arábia Saudita
O City chegou a um acordo de £51 milhões para vender Reijnders ao clube saudita Al Qadsiah, segundo o The Independent. O meio-campista holandês deixará o Etihad Stadium depois de passar apenas uma temporada no futebol inglês.
Reijnders já aceitou os termos pessoais com o clube do Oriente Médio para concluir a lucrativa transferência. O City garantirá um lucro considerável com o internacional, que inicialmente custou £46,5 milhões quando chegou vindo do AC Milan no verão passado. O acordo eleva o total de vendas em transferências do clube para cerca de £100 milhões nesta janela.
- Getty
Uma passagem breve por Manchester
Reijnders conseguiu marcar sete gols em 47 partidas em todas as competições durante sua breve passagem pelo City. Ele também despertou interesse doméstico do Forest antes de acabar optando pela Saudi Pro League. Apesar de um início promissor, o meio-campista gradualmente perdeu seu lugar entre os titulares na última temporada.
O ex-técnico Pep Guardiola preferia fortemente escalar o capitão Bernardo Silva ao lado do pilar espanhol Rodri no meio-campo. Com Silva agora fora e Rodri supostamente sendo um alvo principal do Barcelona, o meio-campo do clube parece completamente diferente. Os £100 milhões arrecadados com vendas, que também incluem Nathan Ake e James Trafford, dão ao City enorme flexibilidade financeira.
Grande investimento em Anderson
Para compensar as saídas significativas no meio-campo, o City concluiu recentemente uma impressionante transferência de £116 milhões por Elliot Anderson, talento do Nottingham Forest. Esse gasto enorme reforça o compromisso do clube em aumentar sua força na busca pelo sucesso.
A venda de Ake para o Fenerbahce e a transferência definitiva de Trafford para o Leeds United também destacam a estratégia do clube de garantir fundos significativos para reforçar a profundidade do elenco neste verão. A diretoria do clube está determinada a reformular a equipe depois de ter dependido fortemente de veteranos consagrados nas últimas campanhas.
Reijnders acabou se tornando uma vítima dessa transição implacável. Sua saída rápida permite ao clube arrecadar fundos significativos enquanto traz novos jogadores para se alinhar à sua nova visão tática.
- Getty Images
De olho em mais reforços para o meio-campo
A quantia enorme obtida com Reijnders será imediatamente destinada à busca por um substituto adequado. O City já tem grande interesse em várias opções de meio-campo de destaque pela Europa.
O astro do Chelsea Enzo Fernandez surgiu como um alvo potencial surpreendente para o clube de Manchester. O internacional marroquino Ayyoub Bouaddi também está firmemente no radar da equipe, enquanto o clube avalia diligentemente o mercado de transferências atual. Enquanto Reijnders se prepara para embarcar em um novo capítulo na Arábia Saudita, o City buscará concluir seus negócios restantes nesta janela de verão.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.