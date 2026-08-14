Para compensar as saídas significativas no meio-campo, o City concluiu recentemente uma impressionante transferência de £116 milhões por Elliot Anderson, talento do Nottingham Forest. Esse gasto enorme reforça o compromisso do clube em aumentar sua força na busca pelo sucesso.

A venda de Ake para o Fenerbahce e a transferência definitiva de Trafford para o Leeds United também destacam a estratégia do clube de garantir fundos significativos para reforçar a profundidade do elenco neste verão. A diretoria do clube está determinada a reformular a equipe depois de ter dependido fortemente de veteranos consagrados nas últimas campanhas.

Reijnders acabou se tornando uma vítima dessa transição implacável. Sua saída rápida permite ao clube arrecadar fundos significativos enquanto traz novos jogadores para se alinhar à sua nova visão tática.