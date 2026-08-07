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enzo-fernandez(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Manchester City, revolução no meio-campo: ofensiva por Enzo Fernandez, Bouaddi também aparece no radar

Manchester City
Mercado da bola
E. Fernandez
A. Bouaddi

O Manchester City, com Maresca no banco no lugar de Guardiola, quer reformular seu meio-campo

O Manchester City acelera os trabalhos para redesenhar o próprio meio-campo. Com a saída de Rodri cada vez mais provável, o clube inglês já começou a agir para identificar os perfis que deverão assumir o legado da Bola de Ouro espanhola, que está destinada a se aproximar do Barcelona após uma temporada como protagonista absoluto, culminada com o reconhecimento de melhor jogador da última Copa do Mundo.


A diretoria dos Citizens não quer ser pega desprevenida e já colocou em prática uma estratégia precisa para reforçar o meio-campo. Depois de oficializar a chegada de Elliot Anderson, o Manchester City mira a contratação de pelo menos mais dois meio-campistas de alto nível para manter intacta a qualidade do elenco e garantir a Enzo Maresca novas soluções táticas.

  • Enzo é o primeiro objetivo

    O primeiro objetivo segue sendo Enzo Fernández. Como revela Gianluca Di Marzio, o clube inglês está pronto para fazer uma tentativa concreta pelo meio-campista argentino, considerado a prioridade absoluta tanto pela diretoria quanto pelo próprio Maresca. A negociação, no entanto, promete ser particularmente complexa: o valor do jogador é muito alto e convencer seu clube a abrir mão dele exigirá um investimento importante. Apesar das dificuldades, o City pretende sondar o terreno nas próximas semanas para entender se existem condições para chegar a um acordo.

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  • Paralelamente, também ganha força a candidatura de Ayyoub Bouaddi, uma das revelações da última Copa do Mundo disputada com a camisa do Marrocos. O jovem meio-campista atraiu a atenção de vários gigantes europeus graças às suas atuações, mas o Manchester City se movimentou com rapidez. Os primeiros contatos entre as partes já foram iniciados, e o objetivo da diretoria inglesa é chegar a um acordo antes que a concorrência possa se intensificar.


    As próximas semanas, portanto, serão decisivas para o futuro do meio-campo dos Citizens. Com Rodri cada vez mais perto de sair, o Manchester City quer fechar rapidamente pelo menos um dos grandes alvos identificados, dando continuidade a uma campanha de reforços já iniciada com a chegada de Anderson e destinada a entrar em sua fase mais intensa.

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