O Manchester City acelera os trabalhos para redesenhar o próprio meio-campo. Com a saída de Rodri cada vez mais provável, o clube inglês já começou a agir para identificar os perfis que deverão assumir o legado da Bola de Ouro espanhola, que está destinada a se aproximar do Barcelona após uma temporada como protagonista absoluto, culminada com o reconhecimento de melhor jogador da última Copa do Mundo.





A diretoria dos Citizens não quer ser pega desprevenida e já colocou em prática uma estratégia precisa para reforçar o meio-campo. Depois de oficializar a chegada de Elliot Anderson, o Manchester City mira a contratação de pelo menos mais dois meio-campistas de alto nível para manter intacta a qualidade do elenco e garantir a Enzo Maresca novas soluções táticas.