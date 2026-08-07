O City teria interesse em levar Gusto para o Etihad Stadium, mas o clube de Manchester ficou surpreso com as exigências financeiras do Chelsea, segundo a RMC Sport. O Chelsea fixou um preço alto para o jogador de 23 anos, com relatos sugerindo que está exigindo £ 75 milhões pela ex-estrela do Lyon. No momento, o City não está disposto a atender a essas exigências.

O interesse se deve em grande parte ao novo técnico do City, Enzo Maresca, que está desesperado para reforçar suas opções defensivas com um lateral-direito de origem. Durante sua passagem por Stamford Bridge, Maresca confiou fortemente no atletismo e na capacidade tática de Gusto, e acredita que o francês seria o encaixe perfeito para seu esquema em Manchester.



