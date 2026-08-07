AFP
Traduzido por
Manchester City reage após o Chelsea fixar um preço impressionante de £ 75 milhões por Malo Gusto, enquanto Enzo Maresca mira reencontro
City cogita reencontro, mas recua diante da avaliação
O City teria interesse em levar Gusto para o Etihad Stadium, mas o clube de Manchester ficou surpreso com as exigências financeiras do Chelsea, segundo a RMC Sport. O Chelsea fixou um preço alto para o jogador de 23 anos, com relatos sugerindo que está exigindo £ 75 milhões pela ex-estrela do Lyon. No momento, o City não está disposto a atender a essas exigências.
O interesse se deve em grande parte ao novo técnico do City, Enzo Maresca, que está desesperado para reforçar suas opções defensivas com um lateral-direito de origem. Durante sua passagem por Stamford Bridge, Maresca confiou fortemente no atletismo e na capacidade tática de Gusto, e acredita que o francês seria o encaixe perfeito para seu esquema em Manchester.
- Getty
Alonso remodela o projeto do Chelsea
Enquanto a novela Gusto se desenrola, Xabi Alonso não perde tempo para deixar sua própria marca no elenco do Chelsea. O espanhol comandou uma reformulação drástica da equipe que ficou fora das competições europeias na temporada passada, com o objetivo de voltar à elite da Champions League. A chegada de Morgan Rogers em um acordo de £117 milhões vindo do Aston Villa já destacou a ambição do clube e sua disposição de investir pesado em talentos domésticos de primeira linha. No entanto, equilibrar o elenco para acomodar essas mudanças profundas significa que saídas importantes são inevitáveis.
Gusto não é o único nome de peso que pode estar de saída como parte dessa transição. Alonso também está disposto a deixar outros titulares saírem para abrir espaço para seus alvos preferidos.
Neto e Fernandez também no radar do City
A investida de Maresca sobre seu ex-clube pode não parar em Gusto. O técnico italiano também está fortemente ligado a uma investida pelo ponta português Pedro Neto, que o Chelsea avalia em uma faixa de preço semelhante à de Gusto. Com Savinho podendo se transferir para o Tottenham, Neto surgiu como um candidato principal para acrescentar criatividade e velocidade ao ataque do City.
Além disso, o City estaria monitorando de perto Enzo Fernandez como um sucessor "dos sonhos" para Rodri, caso o espanhol decida retornar à La Liga com o Barcelona. Acredita-se que o Chelsea queira mais de £120 milhões pelo campeão mundial argentino.
- Getty Images Sport
Mudança nas laterais em Stamford Bridge
A possível saída de Gusto coincide com uma reformulação total das posições de lateral sob o comando de Alonso. Pelo lado esquerdo, Marc Cucurella já acertou sua transferência para o Real Madrid, com Pep Chavarria chegando como seu substituto direto. Pela direita, o Chelsea investiu pesado no futuro ao contratar o Defensor do Ano da Serie A, Marco Palestra, vindo do Bologna.
Esse enorme investimento em Palestra é um indicativo claro de que Gusto se tornou negociável caso o preço certo seja atingido. Com o capitão Reece James seguindo como líder absoluto quando está em forma, Gusto enfrenta a perspectiva de ter menos tempo de jogo se permanecer no oeste de Londres.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.