Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP
Muhammad Zaki

Traduzido por

Manchester City reage após o Chelsea fixar um preço impressionante de £ 75 milhões por Malo Gusto, enquanto Enzo Maresca mira reencontro

Mercado da bola
Manchester City
Chelsea
M. Gusto
Premier League
E. Maresca

Manchester City deu seu veredito sobre a alta avaliação do Chelsea por Malo Gusto, enquanto Enzo Maresca busca recorrer ao seu ex-clube. O Chelsea exige uma taxa elevada pelo lateral francês para ajudar a equilibrar as contas após um verão de muitos gastos sob o comando do novo técnico Xabi Alonso.

  • City cogita reencontro, mas recua diante da avaliação

    O City teria interesse em levar Gusto para o Etihad Stadium, mas o clube de Manchester ficou surpreso com as exigências financeiras do Chelsea, segundo a RMC Sport. O Chelsea fixou um preço alto para o jogador de 23 anos, com relatos sugerindo que está exigindo £ 75 milhões pela ex-estrela do Lyon. No momento, o City não está disposto a atender a essas exigências.

    O interesse se deve em grande parte ao novo técnico do City, Enzo Maresca, que está desesperado para reforçar suas opções defensivas com um lateral-direito de origem. Durante sua passagem por Stamford Bridge, Maresca confiou fortemente no atletismo e na capacidade tática de Gusto, e acredita que o francês seria o encaixe perfeito para seu esquema em Manchester.


    • Publicidade
  • Rogers-AlonsoGetty

    Alonso remodela o projeto do Chelsea

    Enquanto a novela Gusto se desenrola, Xabi Alonso não perde tempo para deixar sua própria marca no elenco do Chelsea. O espanhol comandou uma reformulação drástica da equipe que ficou fora das competições europeias na temporada passada, com o objetivo de voltar à elite da Champions League. A chegada de Morgan Rogers em um acordo de £117 milhões vindo do Aston Villa já destacou a ambição do clube e sua disposição de investir pesado em talentos domésticos de primeira linha. No entanto, equilibrar o elenco para acomodar essas mudanças profundas significa que saídas importantes são inevitáveis.

    Gusto não é o único nome de peso que pode estar de saída como parte dessa transição. Alonso também está disposto a deixar outros titulares saírem para abrir espaço para seus alvos preferidos.


  • Neto e Fernandez também no radar do City

    A investida de Maresca sobre seu ex-clube pode não parar em Gusto. O técnico italiano também está fortemente ligado a uma investida pelo ponta português Pedro Neto, que o Chelsea avalia em uma faixa de preço semelhante à de Gusto. Com Savinho podendo se transferir para o Tottenham, Neto surgiu como um candidato principal para acrescentar criatividade e velocidade ao ataque do City.

    Além disso, o City estaria monitorando de perto Enzo Fernandez como um sucessor "dos sonhos" para Rodri, caso o espanhol decida retornar à La Liga com o Barcelona. Acredita-se que o Chelsea queira mais de £120 milhões pelo campeão mundial argentino.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport

    Mudança nas laterais em Stamford Bridge

    A possível saída de Gusto coincide com uma reformulação total das posições de lateral sob o comando de Alonso. Pelo lado esquerdo, Marc Cucurella já acertou sua transferência para o Real Madrid, com Pep Chavarria chegando como seu substituto direto. Pela direita, o Chelsea investiu pesado no futuro ao contratar o Defensor do Ano da Serie A, Marco Palestra, vindo do Bologna.

    Esse enorme investimento em Palestra é um indicativo claro de que Gusto se tornou negociável caso o preço certo seja atingido. Com o capitão Reece James seguindo como líder absoluto quando está em forma, Gusto enfrenta a perspectiva de ter menos tempo de jogo se permanecer no oeste de Londres.

Amistosos de clubes
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Milan crest
Milan
MIL
Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM