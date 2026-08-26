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Manchester City prepara oferta inicial por Enzo Fernandez, meio-campista do Chelsea avaliado em £ 120 milhões
Gigantes do Etihad planejam investida
O City está pronto para fazer uma proposta inicial pelo meio-campista do Chelsea Fernandez antes do fechamento da janela de transferências, informa a BBC Sport. O Chelsea avalia o internacional argentino de 25 anos em no mínimo £120 milhões, o que faria dele a segunda contratação mais cara da história da Premier League, atrás apenas da transferência de £125 milhões de Alexander Isak para o Liverpool. O novo técnico do City, Maresca, vê Fernandez como a peça vital para reconstruir seu meio-campo.
- AFP
Reformulação do meio-campo ganha impulso
Maresca manteve uma relação próxima com Fernandez após sua própria controversa saída do Chelsea no Dia de Ano-Novo, antes de assumir no Etihad Stadium em junho. A contratação faria o City bater seu recorde de transferência pela segunda vez neste verão, depois de já ter pago £ 116 milhões por Elliot Anderson, do Nottingham Forest.
A investida agressiva acontece após quatro saídas importantes no meio-campo: Tijjani Reijnders para o Al-Qadsiah (£ 52 milhões), Rodri para o Barcelona (£ 65 milhões), Nico Gonzalez para o Newcastle (£ 52 milhões), e Bernardo Silva para o Real Madrid.
Passagem turbulenta por Stamford Bridge
As tensões entre Fernandez e o Chelsea aumentaram após a eliminação na Liga dos Campeões para o PSG em março, o meio-campista chegou a expressar publicamente sua frustração. O argentino, contratado junto ao Benfica por £ 107 milhões em 2023, explorou uma transferência para o Real Madrid ao lado do agente Javier Pastore antes de o clube espanhol descartar publicamente a especulação. O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, teve conversas privadas com Fernandez em julho, mas se recusou a revelar o que foi dito.
- Getty Images Sport
Negociações no último dia ganham destaque
O City enfrenta uma corrida contra o tempo para formalizar uma oferta antes do prazo final da janela de transferências da próxima semana. Vender Fernandez representaria a saída de maior destaque do Chelsea desde que Eden Hazard se transferiu para o Madrid em 2019. Alonso precisa manter seu elenco focado em meio a compromissos cruciais pela liga, enquanto Maresca precisa da contratação de peso para restaurar a dominância do City em casa e na Europa.
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