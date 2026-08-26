Maresca manteve uma relação próxima com Fernandez após sua própria controversa saída do Chelsea no Dia de Ano-Novo, antes de assumir no Etihad Stadium em junho. A contratação faria o City bater seu recorde de transferência pela segunda vez neste verão, depois de já ter pago £ 116 milhões por Elliot Anderson, do Nottingham Forest.

A investida agressiva acontece após quatro saídas importantes no meio-campo: Tijjani Reijnders para o Al-Qadsiah (£ 52 milhões), Rodri para o Barcelona (£ 65 milhões), Nico Gonzalez para o Newcastle (£ 52 milhões), e Bernardo Silva para o Real Madrid.