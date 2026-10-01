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Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Manchester City planeja apresentar provas irrefutáveis para reverter o veredicto sobre violações financeiras da Premier League

Manchester City
Premier League

O Manchester City está se preparando para montar uma defesa jurídica robusta para limpar seu nome após um veredito de culpa bombástico. O clube pretende apresentar o que descreve como provas irrefutáveis para demonstrar que mais de £ 830 milhões em acordos de patrocínio controversos foram financiados legitimamente pelo governo de Abu Dhabi, e não por seu grupo privado de proprietários.

  • Manchester City prepara defesa jurídica robusta

    O Manchester City formulou uma estratégia para reverter o veredito do painel independente de que disfarçou ilegalmente mais de £ 900 milhões em financiamento para driblar as regras financeiras. Segundo o Daily Mail Sport, o clube argumentará que o governo de Abu Dhabi financiou parcialmente os acordos de patrocínio, e não os proprietários do clube, o Abu Dhabi United Group.

    O Manchester City afirma possuir provas irrefutáveis, incluindo extratos bancários e relatos de testemunhas, mostrando que o dinheiro foi transferido de contas do governo para patrocinadores. O clube apresentará essas provas durante seu recurso para provar que os £ 830,69 milhões em questão vieram de fontes legítimas.

  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Soriano faz forte desmentido a funcionários

    Uma parte central do caso da Premier League se baseou em e-mails hackeados, incluindo uma mensagem de 2013 de Jorge Chumillas para Simon Pearce discutindo como os fundos de patrocínio circulavam. No entanto, o Manchester City segue irredutível ao afirmar que esses e-mails representam suposições falsas de funcionários. Em uma mensagem de vídeo aos funcionários do clube, o diretor-executivo Ferran Soriano negou com veemência as acusações.

    Soriano disse: "Todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal do dono foi, de alguma forma e secretamente, colocado no clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso simplesmente não é verdade. Provas irrefutáveis foram fornecidas à comissão da Premier League que mostram que isso não poderia ter acontecido e que não aconteceu. Isso inclui extratos bancários, transferências de dinheiro, testemunhas e tudo o que é necessário para demonstrar categoricamente que o dinheiro não veio do dono."

  • Etihad considera ação judicial contra a Premier League

    As consequências da decisão afetaram fortemente os parceiros comerciais do clube. A principal patrocinadora, Etihad Airways, agora considera entrar com uma ação judicial contra a Premier League. A companhia aérea rejeita categoricamente as conclusões da comissão independente.

    A Etihad afirmou que nunca foi envolvida durante o processo legal nem teve direito de resposta para fornecer informações relevantes. Um porta-voz da Etihad alertou que a decisão criou implicações prejudiciais para a companhia aérea e insistiu que a Premier League deve assumir total responsabilidade pelas graves consequências sobre a forma como essas conclusões específicas foram apresentadas.

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  • General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport

    O que acontece agora com o Manchester City?

    O Manchester City tem até sexta-feira para apresentar oficialmente seu recurso. O clube dependerá fortemente de Lord David Pannick KC para liderar sua defesa jurídica diante de um painel recém-nomeado. Com ambos os lados se preparando para uma longa batalha judicial, o desfecho final pode remodelar drasticamente o futuro do futebol inglês.

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