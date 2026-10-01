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Manchester City planeja apresentar provas irrefutáveis para reverter o veredicto sobre violações financeiras da Premier League
Manchester City prepara defesa jurídica robusta
O Manchester City formulou uma estratégia para reverter o veredito do painel independente de que disfarçou ilegalmente mais de £ 900 milhões em financiamento para driblar as regras financeiras. Segundo o Daily Mail Sport, o clube argumentará que o governo de Abu Dhabi financiou parcialmente os acordos de patrocínio, e não os proprietários do clube, o Abu Dhabi United Group.
O Manchester City afirma possuir provas irrefutáveis, incluindo extratos bancários e relatos de testemunhas, mostrando que o dinheiro foi transferido de contas do governo para patrocinadores. O clube apresentará essas provas durante seu recurso para provar que os £ 830,69 milhões em questão vieram de fontes legítimas.
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Soriano faz forte desmentido a funcionários
Uma parte central do caso da Premier League se baseou em e-mails hackeados, incluindo uma mensagem de 2013 de Jorge Chumillas para Simon Pearce discutindo como os fundos de patrocínio circulavam. No entanto, o Manchester City segue irredutível ao afirmar que esses e-mails representam suposições falsas de funcionários. Em uma mensagem de vídeo aos funcionários do clube, o diretor-executivo Ferran Soriano negou com veemência as acusações.
Soriano disse: "Todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal do dono foi, de alguma forma e secretamente, colocado no clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso simplesmente não é verdade. Provas irrefutáveis foram fornecidas à comissão da Premier League que mostram que isso não poderia ter acontecido e que não aconteceu. Isso inclui extratos bancários, transferências de dinheiro, testemunhas e tudo o que é necessário para demonstrar categoricamente que o dinheiro não veio do dono."
Etihad considera ação judicial contra a Premier League
As consequências da decisão afetaram fortemente os parceiros comerciais do clube. A principal patrocinadora, Etihad Airways, agora considera entrar com uma ação judicial contra a Premier League. A companhia aérea rejeita categoricamente as conclusões da comissão independente.
A Etihad afirmou que nunca foi envolvida durante o processo legal nem teve direito de resposta para fornecer informações relevantes. Um porta-voz da Etihad alertou que a decisão criou implicações prejudiciais para a companhia aérea e insistiu que a Premier League deve assumir total responsabilidade pelas graves consequências sobre a forma como essas conclusões específicas foram apresentadas.
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O que acontece agora com o Manchester City?
O Manchester City tem até sexta-feira para apresentar oficialmente seu recurso. O clube dependerá fortemente de Lord David Pannick KC para liderar sua defesa jurídica diante de um painel recém-nomeado. Com ambos os lados se preparando para uma longa batalha judicial, o desfecho final pode remodelar drasticamente o futuro do futebol inglês.
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