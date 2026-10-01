Uma parte central do caso da Premier League se baseou em e-mails hackeados, incluindo uma mensagem de 2013 de Jorge Chumillas para Simon Pearce discutindo como os fundos de patrocínio circulavam. No entanto, o Manchester City segue irredutível ao afirmar que esses e-mails representam suposições falsas de funcionários. Em uma mensagem de vídeo aos funcionários do clube, o diretor-executivo Ferran Soriano negou com veemência as acusações.

Soriano disse: "Todo o caso da Premier League contra nós se baseia em uma única acusação falsa: a de que o dinheiro pessoal do dono foi, de alguma forma e secretamente, colocado no clube por meio de alguns patrocinadores de Abu Dhabi. Isso simplesmente não é verdade. Provas irrefutáveis foram fornecidas à comissão da Premier League que mostram que isso não poderia ter acontecido e que não aconteceu. Isso inclui extratos bancários, transferências de dinheiro, testemunhas e tudo o que é necessário para demonstrar categoricamente que o dinheiro não veio do dono."