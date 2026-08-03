Paul Marriott
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Manchester City mira atacante do Chelsea avaliado em £ 70 milhões enquanto Enzo Maresca prepara incursão sensacional em Stamford Bridge
Maresca mira rosto conhecido para revolução no Etihad
Maresca não está perdendo tempo para moldar seu elenco no Manchester City, e parece que o técnico italiano definiu um reencontro com Neto como alvo. Depois de deixar o Chelsea no início deste ano, Maresca quer levar o ponta de 26 anos para o Etihad Stadium, de acordo com o The Sun.
A movimentação acontece após um período agitado para o treinador italiano, que foi nomeado sucessor de Pep Guardiola em 29 de junho, assinando um contrato de três anos. O City pagou cerca de £ 17 milhões em compensação para tirá-lo dos Blues.
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A batalha pela faísca criativa de Portugal
O City não é o único clube interessado na contratação de Neto. A reportagem afirma que o gigante da Serie A Milan também o identificou como prioridade máxima. Os rossoneri veem o atacante português como o substituto ideal para Rafael Leao, cujo futuro na Itália segue incerto. No entanto, o poderio financeiro do gigante inglês pode facilmente superar o time de Ruben Amorim.
Apesar da intensa especulação, o Chelsea não está sob pressão imediata para se desfazer do atacante. O clube do oeste de Londres considera Neto uma peça vital de seu projeto de longo prazo. Para frear esse interesse crescente, estipulou o preço de £ 70 milhões para o ponta, informando aos interessados que ele não terá permissão para deixar Stamford Bridge por um valor baixo neste verão.
Pressões financeiras podem forçar a mão do Chelsea
Embora o Chelsea esteja publicamente mantendo sua posição, sua situação financeira pode ditar um desfecho diferente. Depois de gastar pesado para contratar Morgan Rogers, do Aston Villa, por £ 117 milhões, o clube precisa equilibrar as contas para cumprir os regulamentos financeiros.
O próprio Neto teria conhecimento do interesse tanto de Manchester quanto de Milão e está mantendo suas opções em aberto. Embora seu agente, Jorge Mendes, tenha sondado o interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o jogador supostamente prefere permanecer na Europa no auge da carreira.
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Investida mais ampla do Chelsea no horizonte
O interesse em Neto pode ser apenas a ponta do iceberg na ofensiva de contratações de Maresca. Relatos indicam que o City também está monitorando Enzo Fernandez e Malo Gusto. Fernandez está sendo considerado como um possível substituto caso Rodri decida se transferir para o Real Madrid, com o Chelsea supostamente exigindo £ 120 milhões pelo meio-campista argentino.
Por enquanto, o foco permanece totalmente em Neto, que atualmente está se recuperando e descansando após sua campanha na Copa do Mundo com Portugal. Maresca vê o ponta como um encaixe ideal, e os dirigentes do clube estão explorando ativamente a viabilidade de um acordo. Se o City conseguir conduzir as negociações complexas com o Chelsea, garantirá um dos jogadores de lado mais explosivos da Premier League.
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