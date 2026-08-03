O City não é o único clube interessado na contratação de Neto. A reportagem afirma que o gigante da Serie A Milan também o identificou como prioridade máxima. Os rossoneri veem o atacante português como o substituto ideal para Rafael Leao, cujo futuro na Itália segue incerto. No entanto, o poderio financeiro do gigante inglês pode facilmente superar o time de Ruben Amorim.

Apesar da intensa especulação, o Chelsea não está sob pressão imediata para se desfazer do atacante. O clube do oeste de Londres considera Neto uma peça vital de seu projeto de longo prazo. Para frear esse interesse crescente, estipulou o preço de £ 70 milhões para o ponta, informando aos interessados que ele não terá permissão para deixar Stamford Bridge por um valor baixo neste verão.



