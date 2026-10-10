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Manchester City manteve "conversas secretas de acordo" com a Premier League ANTES do veredito de culpa no caso das 115 acusações
Negociações fracassadas nos bastidores
De acordo com uma reportagem da Bloomberg, o Manchester City iniciou discussões preliminares com a Premier League na tentativa de chegar a um acordo financeiro. Essas conversas confidenciais acabaram fracassando porque o City se recusou a ceder em suas firmes alegações de inocência.
Se um acordo tivesse sido alcançado, o clube provavelmente teria pago uma multa substancial, evitando assim punições esportivas catastróficas, como o rebaixamento ou a perda de seus títulos históricos. É importante destacar que fechar um acordo não teria constituído legalmente uma admissão de irregularidade.
No entanto, o grande volume das acusações significava que qualquer resolução financeira apenas teria simplificado a batalha judicial, em vez de encerrá-la por completo. Um desfecho desse tipo também enfrentaria forte resistência de rivais domésticos ferrenhos, incluindo Arsenal, Liverpool e Manchester United, todos os quais perderam por pouco títulos da liga durante a era de domínio do City.
- Getty Images
Uma fraude de £ 1 bilhão
A dimensão das violações financeiras descobertas pela comissão independente é impressionante. O painel concluiu que o Manchester City operou um sofisticado esquema de quase £ 1 bilhão ao longo de nove temporadas, entre 2009 e 2018. Essa operação foi projetada para contornar sistematicamente os regulamentos de sustentabilidade financeira tanto da Premier League quanto da Uefa por meio de uma série de acordos artificiais.
No centro da decisão estava uma operação de financiamento disfarçada orquestrada pela cúpula do clube. A comissão concluiu que empresas sediadas em Abu Dhabi pagaram apenas uma fração dos valores declarados de patrocínio. Os saldos pendentes foram quitados discretamente pelo Abu Dhabi United Group, a principal holding de propriedade do xeique Mansour.
Por meio desse mecanismo, o clube inflou artificialmente suas receitas comerciais em mais de £ 830 milhões. Também foi constatado que exagerou a receita com direitos de imagem em quase £ 74 milhões, ao mesmo tempo em que ocultou quase £ 17 milhões em passivos contratuais de funcionários.
City mantém a inocência em meio ao recurso
As consequências do veredito foram explosivas, com o diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, classificando a situação como "a mais significativa da história da Premier League". A portas fechadas, a animosidade é igualmente palpável. O diretor-executivo do City, Ferran Soriano, disse aos funcionários do clube que a comissão independente simplesmente comprou uma "teoria da conspiração" impulsionada pela liga.
Apesar das conclusões contundentes, o clube reagiu rapidamente ao apresentar um recurso formal em 1º de outubro de 2026. Em uma declaração pública desafiadora, o City descartou a decisão como "insegura" e gravemente falha.
"A posição firme do clube é que, por vários motivos, o parecer contém erros materiais claros, de direito, princípio e fato", dizia o comunicado oficial. "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League, e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições."
- AFP
Sanções iminentes e guerra judicial
A comissão independente que proferiu o veredito de culpa agora tem a tarefa de determinar a punição do clube. Diante da escala sem precedentes das infrações e do colapso das conversas anteriores por um acordo, o City enfrenta a ameaça muito real de sanções esportivas extremas, que podem incluir enormes deduções de pontos, expulsão da primeira divisão ou a retirada de títulos anteriores.
No entanto, o recurso agressivo do City garante que essa amarga batalha jurídica se arrastará por meses. No curto prazo, a incerteza persistente ameaça desestabilizar o elenco de Enzo Maresca, potencialmente afetando a permanência de jogadores, futuros negócios de transferências e o projeto esportivo mais amplo do clube, enquanto aguarda uma resolução final e vinculante.
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