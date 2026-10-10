De acordo com uma reportagem da Bloomberg, o Manchester City iniciou discussões preliminares com a Premier League na tentativa de chegar a um acordo financeiro. Essas conversas confidenciais acabaram fracassando porque o City se recusou a ceder em suas firmes alegações de inocência.

Se um acordo tivesse sido alcançado, o clube provavelmente teria pago uma multa substancial, evitando assim punições esportivas catastróficas, como o rebaixamento ou a perda de seus títulos históricos. É importante destacar que fechar um acordo não teria constituído legalmente uma admissão de irregularidade.

No entanto, o grande volume das acusações significava que qualquer resolução financeira apenas teria simplificado a batalha judicial, em vez de encerrá-la por completo. Um desfecho desse tipo também enfrentaria forte resistência de rivais domésticos ferrenhos, incluindo Arsenal, Liverpool e Manchester United, todos os quais perderam por pouco títulos da liga durante a era de domínio do City.



