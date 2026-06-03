Os gigantes ingleses se viram em uma situação difícil, apesar de terem acompanhado de perto o atacante do Lokomotiv Moscou. Embora os olheiros de toda a divisão considerem Batrakov um dos melhores jovens talentos do futebol mundial, as atuais sanções do Reino Unido criaram um obstáculo significativo. As regulamentações decorrentes do conflito em curso na Ucrânia significam que não há uma via direta para os clubes da Premier League pagarem taxas de transferência a entidades russas.

Esse obstáculo legal foi recentemente destacado pelo caso de Nikola Vlasic, envolvendo o West Ham, no qual foi decidido que o pagamento de uma taxa pendente era objetivamente impossível sob a legislação britânica. Embora o City e o Chelsea tenham explorado possibilidades por meio de suas redes de clubes parceiros e o United tenha considerado acordos de empréstimo, nenhuma dessas opções ofereceu uma solução viável para contornar as restrições.