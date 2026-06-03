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Manchester City, Manchester United e Chelsea desistiram da disputa pelo promissor jogador russo, enquanto o PSG venceu a corrida pela contratação
Três times da Premier League impedidos de jogar devido a sanções
Os gigantes ingleses se viram em uma situação difícil, apesar de terem acompanhado de perto o atacante do Lokomotiv Moscou. Embora os olheiros de toda a divisão considerem Batrakov um dos melhores jovens talentos do futebol mundial, as atuais sanções do Reino Unido criaram um obstáculo significativo. As regulamentações decorrentes do conflito em curso na Ucrânia significam que não há uma via direta para os clubes da Premier League pagarem taxas de transferência a entidades russas.
Esse obstáculo legal foi recentemente destacado pelo caso de Nikola Vlasic, envolvendo o West Ham, no qual foi decidido que o pagamento de uma taxa pendente era objetivamente impossível sob a legislação britânica. Embora o City e o Chelsea tenham explorado possibilidades por meio de suas redes de clubes parceiros e o United tenha considerado acordos de empréstimo, nenhuma dessas opções ofereceu uma solução viável para contornar as restrições.
O PSG assume a liderança
De acordo com o TEAMtalk, com os clubes ingleses obrigados a assistir à margem, o PSG, campeão da Ligue 1, agiu rapidamente para tirar proveito da situação. Ao contrário de seus homólogos da Premier League, o time parisiense tem permissão para negociar com clubes russos. Isso permitiu que o consultor esportivo Luis Campos liderasse uma campanha agressiva para contratar o jovem jogador, considerado capaz de chegar ao mais alto nível do futebol europeu.
O clube francês já obteve sucesso nesse mercado, tendo contratado o goleiro Matvey Safonov do Krasnodar em 2024. Safonov fez parte do elenco que conquistou a glória da Liga dos Campeões contra o Arsenal, provando que as contratações da liga russa podem render resultados imediatos no mais alto nível. Agora, Batrakov parece destinado a seguir esses passos como a próxima grande contratação russa no Parc des Princes.
O agente confirma que o acordo está 95% fechado
A negociação está chegando à reta final, com o representante do jogador, Dmitry Cheltsov, confirmando que as negociações estão em fase avançada. O agente revelou que as discussões entre os dois clubes têm sido extensas, com o valor da transferência e as expectativas salariais já praticamente acordados. Parece que restam apenas pequenos detalhes antes que o jogador da seleção russa seja apresentado em Paris.
“É hora de afirmar que, com 95% de certeza, Batrakov se juntará ao PSG. Os dirigentes do PSG e do Lokomotiv já mantiveram mais de dez conversas por telefone. Nesta semana, Campos viajará a Moscou para finalizar a transferência. No momento, seria necessário um intervenção divina para impedir essa transação: €25 milhões pela transferência, cerca de €5 a €6 milhões pelo salário”, revelou Cheltsov.
- AFP
A escolha perfeita para Luis Enrique
Os números de Batrakov têm sido notáveis, com 33 gols e 22 assistências em 79 partidas pelo Lokomotiv. Sua versatilidade permite que ele atue com eficácia como meio-campista ofensivo ou em qualquer posição do ataque, tornando-o um alvo ideal para o sistema tático fluido de Luis Enrique. O técnico do PSG prioriza a habilidade técnica e jogadores com grande potencial, qualidades que o jogador de 20 anos possui em abundância.
De fato, o prodígio russo acumulou 17 gols e 13 assistências em apenas 36 partidas durante sua última temporada, reforçando sua prontidão para dar um passo adiante em uma grande liga europeia. Enquanto o PSG se prepara para pagar a taxa de € 25 milhões, os maiores clubes da Inglaterra ficam a refletir sobre o que poderia ter sido, ao verem um dos jovens mais empolgantes do mundo escapar por entre seus dedos.