O Manchester City, culpado por 114 das 115 violações financeiras contestadas, como anunciado pela Premier League, que depois esclareceu que o clube de Manchester também é culpado da maior parte das acusações relativas à falta de colaboração com a investigação da Liga sobre o caso, agora corre o risco de ter os jogadores adversários contra si, que nestes anos foram rivais do City. Segundo apurou a Sky Sports News, os jogadores rivais e seus representantes entraram em contato com vários advogados para possíveis pedidos de indenização contra o clube, para obter os possíveis bônus perdidos, seja por terem deixado escapar um título ou a classificação para competições europeias.
Manchester City, mais problemas: os jogadores adversários pedem indenização financeira pelos objetivos esportivos e pelos bônus perdidos
OS ACORDOS FICTÍCIOS
O comunicado mostra que, no período analisado, o Manchester City firmou acordos comerciais fictícios com diversos patrocinadores, no âmbito de um sistema de financiamento oculto que previa que as empresas pagassem apenas uma parte dos valores estabelecidos nos contratos de patrocínio. A parte restante era financiada pela Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), empresa proprietária do clube. No âmbito desse sistema, outros acordos fictícios, financiados pela ADUG, foram concluídos para permitir que o clube registrasse despesas operacionais inferiores às efetivamente incorridas, bem como um acordo circular fictício com a Fordham, uma entidade que adquiriu os direitos de imagem dos jogadores do clube, financiado pela ADUG.
Doping administrativo
O objetivo desses expedientes do clube era inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos em mais de 900 milhões de libras durante o período em questão, a fim de aparentar estar em conformidade com as normas financeiras. A consequência disso, como apurado pela Comissão, foi que o clube apresentou balanços falsificados e escondeu a real situação financeira dos auditores e dos órgãos de controle do futebol. A Comissão concluiu que “com sua conduta, o clube claramente pretendia burlar as regras da Premier League”.
OS PEDIDOS DOS JOGADORES ADVERSÁRIOS
Especificamente, na nota da Premier League, lê-se que: “A Comissão independente constatou que, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18: o Manchester City firmou contratos “fictícios” (que distorciam o verdadeiro acordo entre as partes) com diversos parceiros comerciais e também recorreu a acordos “fictícios” com outros, para inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos; o clube apresentou balanços falsificados e ocultou a verdadeira situação financeira aos auditores e aos órgãos de controle do futebol; o Manchester City violou de forma significativa os limites de gastos tanto da Premier League quanto da UEFA; durante a investigação da Premier League, o Manchester City cometeu múltiplas violações de suas obrigações de cooperação e de máxima boa-fé perante a Liga (três das quatro supostas violações foram confirmadas)”. Agora, outros problemas estão a caminho, com as reivindicações financeiras por parte daqueles que competiram com o City nestes anos e viram escapar objetivos esportivos e econômicos por causa do doping administrativo do clube de Manchester.
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