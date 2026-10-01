Especificamente, na nota da Premier League, lê-se que: “A Comissão independente constatou que, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18: o Manchester City firmou contratos “fictícios” (que distorciam o verdadeiro acordo entre as partes) com diversos parceiros comerciais e também recorreu a acordos “fictícios” com outros, para inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos; o clube apresentou balanços falsificados e ocultou a verdadeira situação financeira aos auditores e aos órgãos de controle do futebol; o Manchester City violou de forma significativa os limites de gastos tanto da Premier League quanto da UEFA; durante a investigação da Premier League, o Manchester City cometeu múltiplas violações de suas obrigações de cooperação e de máxima boa-fé perante a Liga (três das quatro supostas violações foram confirmadas)”. Agora, outros problemas estão a caminho, com as reivindicações financeiras por parte daqueles que competiram com o City nestes anos e viram escapar objetivos esportivos e econômicos por causa do doping administrativo do clube de Manchester.