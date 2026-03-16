Manchester City, Liverpool e Arsenal estão “acompanhando de perto” Lewis Hall, avaliado em 70 milhões de libras, enquanto os gigantes da Premier League consideram uma contratação do astro do Newcastle neste verão

Para tirá-lo do St. James' Park, provavelmente será necessária uma quantia astronômica, que pode até quebrar recordes para um lateral. Especialistas do mercado sugerem que qualquer conversa inicial teria que partir de um mínimo absoluto de 65 a 70 milhões de libras, e mesmo isso pode não ser suficiente para convencer a diretoria dos Magpies a entrar na mesa de negociações. Como o contrato atual de Hall o vincula ao clube até o verão de 2029, o Newcastle detém todo o poder de barganha e não enfrenta absolutamente nenhuma pressão para lucrar com a venda. A reputação em rápida ascensão do jogador, combinada com sua versatilidade tática e o fato de ser formado nas categorias de base, só serviu para inflar ainda mais esse preço exorbitante.