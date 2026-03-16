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Manchester City, Liverpool e Arsenal estão “acompanhando de perto” Lewis Hall, avaliado em 70 milhões de libras, enquanto os gigantes da Premier League consideram uma contratação do astro do Newcastle neste verão
Clubes europeus entram na disputa por Hall
Embora o trio da Premier League seja o centro das atenções no cenário nacional, uma reportagem do CaughtOffside revela que a reputação de Hall também se espalhou por todo o continente. Olheiros do RB Leipzig, do Borussia Dortmund e de vários clubes de ponta da La Liga teriam vindo acompanhando de perto o zagueiro. Esse aumento na atenção vem na sequência de uma atuação de destaque contra o Barcelona na Liga dos Campeões, partida que muitos acreditam ter servido como um ponto de virada na carreira do jogador de 21 anos, elevando-o ao status de elite.
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O Newcastle mantém a posição de que "não está à venda"
Apesar da crescente lista de interessados, a diretoria do Newcastle permanece firme em seu desejo de manter o zagueiro no Nordeste. Eddie Howe considera Hall uma peça fundamental em seu projeto de longo prazo, e a reportagem sugere que o clube o excluiu de qualquer possível transferência, mesmo enquanto busca equilibrar as contas para cumprir as regulamentações financeiras. Os Magpies estariam priorizando a venda de jogadores secundários para levantar fundos, em vez de sacrificar um jogador que consideram um futuro pilar. Para afastar ainda mais o interesse, o Newcastle está preparando um novo contrato com um aumento salarial significativo e um compromisso de longo prazo para o ex-jogador do Chelsea. Uma renovação lucrativa serviria como um sinal claro aos interessados de que negociações simplesmente não estão em pauta.
Um preço recorde?
Para tirá-lo do St. James' Park, provavelmente será necessária uma quantia astronômica, que pode até quebrar recordes para um lateral. Especialistas do mercado sugerem que qualquer conversa inicial teria que partir de um mínimo absoluto de 65 a 70 milhões de libras, e mesmo isso pode não ser suficiente para convencer a diretoria dos Magpies a entrar na mesa de negociações. Como o contrato atual de Hall o vincula ao clube até o verão de 2029, o Newcastle detém todo o poder de barganha e não enfrenta absolutamente nenhuma pressão para lucrar com a venda. A reputação em rápida ascensão do jogador, combinada com sua versatilidade tática e o fato de ser formado nas categorias de base, só serviu para inflar ainda mais esse preço exorbitante.
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A revanche em Yamal está por vir
Embora o futuro de Hall prometa ser uma grande novela de transferências neste verão, seu foco imediato continua sendo a importante viagem do Newcastle ao Spotify Camp Nou. Com a série das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona empatada em 1 a 1, o zagueiro estará ansioso para impressionar nesse grande palco e neutralizar mais uma vez o jovem fenômeno Lamine Yamal.
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