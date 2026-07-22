Manchester City lidera repasse da Fifa por jogadores na Copa do Mundo; PSG aparece em segundo

As equipes brasileiras também estão entre as beneficiadas pelo Programa de Benefícios para Clubes da Fifa. Antes do início da Copa do Mundo, estimativas apontavam que o Flamengo poderia superar a marca de R$ 10 milhões em compensações, enquanto o Palmeiras tinha potencial para receber cerca de R$ 8 milhões, impulsionados pelo número de atletas convocados para o torneio.

Além dos dois clubes, Atlético-MG, Grêmio, Internacional, Athletico-PR, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco também terão direito aos repasses. O montante definitivo de cada equipe, no entanto, ainda depende da contabilização oficial da Fifa, que considera o período em que cada jogador permaneceu à disposição de sua seleção e o vínculo com os clubes nas duas temporadas anteriores ao Mundial.