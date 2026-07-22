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Pedro Augusto Dias

Manchester City lidera repasse da Fifa por jogadores na Copa do Mundo; PSG aparece em segundo

Copa do Mundo
Manchester City
PSG
Arsenal
Bayern de Munique

Programa de Benefícios para clubes vai distribuir mais de 305 milhões de euros, e equipes que mais cederam atletas às seleções recebem as maiores quantias

O Manchester City será o clube mais bem remunerado pela Fifa no Programa de Benefícios para Clubes da Copa do Mundo de 2026.

Após ceder 19 jogadores às seleções nacionais, a equipe inglesa receberá 3,1 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões), de acordo com informações divulgadas pelo jornal francês L'Équipe.

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  • Marquinhos(C)Getty Images

    O pódio de repasse

    Na segunda colocação aparece o Paris Saint-Germain, que terá direito a 2,49 milhões de euros (aproximadamente R$ 14 milhões). O clube francês contou com 16 atletas convocados para o Mundial e, somado ao valor destinado ao City, os dois gigantes europeus ultrapassam R$ 32 milhões em compensações.

    O Arsenal completa o pódio, também com 16 jogadores presentes na competição, mas receberá 2,4 milhões de euros. Logo atrás está o Bayern de Munique, beneficiado com 2,3 milhões de euros após liberar 18 atletas para a Copa.

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  • Flaco Lopez PalmeirasGetty Images

    Onde os clubes brasileiros aparecem nessa lista?

    As equipes brasileiras também estão entre as beneficiadas pelo Programa de Benefícios para Clubes da Fifa. Antes do início da Copa do Mundo, estimativas apontavam que o Flamengo poderia superar a marca de R$ 10 milhões em compensações, enquanto o Palmeiras tinha potencial para receber cerca de R$ 8 milhões, impulsionados pelo número de atletas convocados para o torneio.

    Além dos dois clubes, Atlético-MG, Grêmio, Internacional, Athletico-PR, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco também terão direito aos repasses. O montante definitivo de cada equipe, no entanto, ainda depende da contabilização oficial da Fifa, que considera o período em que cada jogador permaneceu à disposição de sua seleção e o vínculo com os clubes nas duas temporadas anteriores ao Mundial.

  • O que é o programa da Fifa?

    O Programa de Benefícios para Clubes prevê o pagamento de 4,3 mil euros por dia para cada jogador convocado entre 1º de junho e 19 de julho de 2026. O valor é dividido entre os clubes pelos quais o atleta esteve registrado nas duas temporadas anteriores ao Mundial. Ao todo, a entidade destinará 305,3 milhões de euros às equipes participantes do programa.

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