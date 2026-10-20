Além do interesse do clube de Manchester, o rival inglês Chelsea mantém um interesse de longa data no jogador e estava disposto a pagar um valor semelhante no inverno passado.

O Paris Saint-Germain, gigante francês, também procurou informações sobre o adolescente no verão passado por meio de Sebastian Kehl, ex-diretor esportivo do Dortmund, mas nenhuma negociação se concretizou.

Contratado das categorias de base do LA Galaxy em 2024, o atacante já disputou partidas e marcou pela seleção principal dos Estados Unidos, mas continua passando a maior parte do tempo no time reserva ou no banco de reservas.