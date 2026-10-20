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Manchester City intensifica investida por Mathis Albert, sensação dos Estados Unidos de 17 anos, enquanto o Dortmund luta para manter o ponta
Clube da Premier League lidera a disputa
Segundo a TEAMtalk, o Manchester City lidera a disputa pela contratação do talentoso ponta-esquerda, apesar dos esforços do clube alemão para mantê-lo. O Manchester City fez uma abordagem formal no verão passado e estava disposto a pagar entre 15 milhões e 20 milhões de euros (16,8 milhões de libras) pela ex-promessa das categorias de base do LA Galaxy. A falta de minutos em campo pela equipe principal nesta temporada levou olheiros de toda a Europa a acompanhar de perto sua situação.
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Gigantes europeus concorrem com pretendentes do Etihad
Além do interesse do clube de Manchester, o rival inglês Chelsea mantém um interesse de longa data no jogador e estava disposto a pagar um valor semelhante no inverno passado.
O Paris Saint-Germain, gigante francês, também procurou informações sobre o adolescente no verão passado por meio de Sebastian Kehl, ex-diretor esportivo do Dortmund, mas nenhuma negociação se concretizou.
Contratado das categorias de base do LA Galaxy em 2024, o atacante já disputou partidas e marcou pela seleção principal dos Estados Unidos, mas continua passando a maior parte do tempo no time reserva ou no banco de reservas.
Clube alemão resiste a sondagens por empréstimo
Apesar da vontade do jogador de atuar regularmente pela equipe principal, o Dortmund recusou todas as propostas, incluindo consultas sobre empréstimo. O técnico Niko Kovac afirmou publicamente que o jovem terá mais minutos em campo à medida que a temporada avançar, enquanto o clube negocia ativamente a renovação de seu contrato, que termina em junho de 2027.
Enquanto isso, as regras da Premier League impedem o Manchester City e o Chelsea de contratá-lo em definitivo antes que ele complete 18 anos, em maio. Além disso, a tentativa do City de contratá-lo depende do resultado de seu recurso após ter sido considerado culpado em 114 das 115 acusações relativas ao fair play financeiro no período de 2009–2018, o que pode resultar na proibição de contratar jogadores.
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Contagem regressiva para o fim do contrato aumenta a pressão no inverno
A determinação do Dortmund de manter seu valioso jogador será cada vez mais posta à prova nos próximos meses se o tempo de jogo dele sob o comando de Kovac não aumentar. A pressão de outros clubes interessados deve crescer antes da janela de transferências de janeiro e também do próximo verão europeu, à medida que seu contrato se aproxima do fim. Por enquanto, o clube da Bundesliga segue concentrado em garantir sua permanência, enquanto os principais clubes da Europa aguardam uma oportunidade para agir.
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