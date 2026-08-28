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Manchester City inicia negociações surpreendentes para atravessar a investida de £ 130 milhões do Arsenal pelo atacante do Atlético de Madrid Julian Alvarez
City avalia retorno surpreendente
O Manchester City entrou na corrida frenética para contratar Alvarez, do Atletico Madrid, e pode atrapalhar uma enorme transferência da Premier League. Segundo o Marca, o clube inglês fez contatos iniciais por um retorno por empréstimo sensacional do atacante.
Alvarez deixou Manchester há dois anos em uma transferência de £ 82 milhões para a capital espanhola, mas agora enfrenta um futuro incerto
O Arsenal demonstrou forte interesse e, segundo informações, está disposto a autorizar um acordo de até € 150 milhões (£ 130 milhões) para levar o jogador de 26 anos ao Emirates Stadium.
No entanto, o City agora explora ativamente as próprias opções para garantir a contratação do atacante antes que o prazo de transferências se encerre.
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Impasse em transferência em Madri
A situação em torno de Alvarez se agravou rapidamente nesta semana. O atacante não treinou por três dias consecutivos depois de ser vaiado pelos torcedores do Atletico no último domingo. Embora sua preferência clara seja se transferir para o Barcelona, o clube de Madri segue absolutamente irredutível em não fazer negócio com seus rivais catalães.
Em vez disso, o Atletico abriu a porta para uma venda lucrativa ao Arsenal, que aguarda um sinal positivo do estafe do jogador antes de apresentar uma oferta formal. Levar o atacante de volta à Inglaterra não será simples para nenhum dos clubes, já que ele segue bastante relutante em retornar à Premier League, apesar da crescente pressão para deixar o Estadio Metropolitano.
Escassez no ataque força mudança
O Manchester City foi obrigado a reavaliar suas opções de ataque após as recentes saídas de Omar Marmoush e Savinho, deixando o time de Enzo Maresca com pouco poder de fogo. Trazer Alvarez de volta resolveria essa crise repentina, dado seu histórico comprovado na Inglaterra.
Durante sua passagem anterior, ele marcou 36 gols em 103 partidas e teve papel vital para ajudar o clube a conquistar a Tríplice Coroa em sua primeira temporada. Apesar do encaixe lógico no papel, as negociações ainda não começaram oficialmente entre os dois clubes. O Atlético mantém sua enorme avaliação, o que significa que o City precisa superar sérios obstáculos financeiros e pessoais se quiser concluir um acordo de empréstimo tardio.
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O que vem a seguir?
Alvarez não participará do próximo confronto contra o Sevilla, já que Diego Simeone confirmou que o atacante não viajará com o elenco. O Arsenal segue de prontidão para apresentar sua proposta de € 150 milhões caso o jogador sinalize sua aprovação, enquanto o Manchester City precisa decidir se transformará sua consulta inicial em uma proposta formal de empréstimo antes que o tempo se esgote.
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