O Manchester City entrou na corrida frenética para contratar Alvarez, do Atletico Madrid, e pode atrapalhar uma enorme transferência da Premier League. Segundo o Marca, o clube inglês fez contatos iniciais por um retorno por empréstimo sensacional do atacante.

Alvarez deixou Manchester há dois anos em uma transferência de £ 82 milhões para a capital espanhola, mas agora enfrenta um futuro incerto

O Arsenal demonstrou forte interesse e, segundo informações, está disposto a autorizar um acordo de até € 150 milhões (£ 130 milhões) para levar o jogador de 26 anos ao Emirates Stadium.

No entanto, o City agora explora ativamente as próprias opções para garantir a contratação do atacante antes que o prazo de transferências se encerre.