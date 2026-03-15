Manchester City, Guardiola: “Distraídos durante o aquecimento contra o Arsenal? Não sei, eu estava tomando uma cerveja. Agora vocês podem me criticar pela escalação”

Um episódio curioso ocorreu na coletiva de imprensa que se seguiu ao empate de 1 a 1 entre o Manchester City e o West Ham. Um empate que freou as ambições dos Cityzens de alcançar o Arsenal, que atualmente lidera a classificação da Premier League com 9 pontos de vantagem (embora a equipe de Guardiola tenha um jogo a menos e um confronto direto com os Gunners pela frente).

No pós-jogo, Pep Guardiola respondeu às perguntas dos jornalistas presentes e uma de suas declarações deixou todos boquiabertos. O técnico espanhol foi questionado se seus jogadores, durante o aquecimento, estavam distraídos com o resultado da partida do Arsenal, e o treinador esclareceu a situação da seguinte forma: “Eu estava tomando uma cerveja antes da partida, então não vi os jogadores. Não sei o que eles estavam fazendo. Estavam ocupados com o aquecimento. Obviamente, teria sido melhor se o Arsenal não tivesse vencido, mas essas coisas acontecem”.