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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Manchester City, Guardiola: “Distraídos durante o aquecimento contra o Arsenal? Não sei, eu estava tomando uma cerveja. Agora vocês podem me criticar pela escalação”

As declarações do técnico espanhol após a partida.

Um episódio curioso ocorreu na coletiva de imprensa que se seguiu ao empate de 1 a 1 entre o Manchester City e o West Ham. Um empate que freou as ambições dos Cityzens de alcançar o Arsenal, que atualmente lidera a classificação da Premier League com 9 pontos de vantagem (embora a equipe de Guardiola tenha um jogo a menos e um confronto direto com os Gunners pela frente).

No pós-jogo, Pep Guardiola respondeu às perguntas dos jornalistas presentes e uma de suas declarações deixou todos boquiabertos. O técnico espanhol foi questionado se seus jogadores, durante o aquecimento, estavam distraídos com o resultado da partida do Arsenal, e o treinador esclareceu a situação da seguinte forma: “Eu estava tomando uma cerveja antes da partida, então não vi os jogadores. Não sei o que eles estavam fazendo. Estavam ocupados com o aquecimento. Obviamente, teria sido melhor se o Arsenal não tivesse vencido, mas essas coisas acontecem”.

  • "CRITICEM-ME PELA MINHA FORMAÇÃO"

    Posteriormente, Guardiola (que não estava no banco devido à suspensão sofrida na FA Cup) também esclareceu que agora pode ser criticado pelas escolhas de escalação feitas: “Escalação errada. Agora podem me criticar sem piedade, eu mereço. Falta-nos o gol. O futebol é imprevisível. Há jogos em que você controla tudo e, na primeira oportunidade, eles marcam. Criamos muitas chances, mas não concretizamos o suficiente. Este grupo mereceria um monumento pela forma como trabalha, luta até o fim, mas nos falta aquela faísca para fechar os jogos”.

    Por fim, uma reflexão sobre a recuperação: “Está mais complicado, não depende mais só de nós. Mas temos um jogo a menos e eles têm que vir à nossa casa”.

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