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Manchester City está pronto para lutar até o fim! - Ferran Soriano promete contestar veredicto da Premier League enquanto o clube enfrenta possível perda de pontos, multa ou expulsão
Soriano faz aviso desafiador aos rivais europeus
O drama de alto risco em torno da suposta má conduta financeira do Manchester City atingiu um novo ponto de ebulição nesta semana, quando o diretor-executivo Soriano adotou uma postura proativa durante um encontro da elite dos principais dirigentes do futebol europeu.
Falando em uma reunião do conselho da European Football Clubs, em Copenhague, de acordo com a Sky Sports, Soriano se dirigiu aos seus pares com uma mensagem de desafio absoluto em relação à investigação em andamento sobre as práticas comerciais do clube. Em vez de recuar diante de reportagens prejudiciais, o CEO do City usou a plataforma para sinalizar que o atual campeão está se preparando para um conflito jurídico prolongado que pode redefinir o cenário da governança do futebol inglês nos próximos anos.
Embora Soriano tenha evitado perguntas públicas da imprensa do lado de fora do local, suas comunicações internas foram descritas como firmes e inflexíveis. Segundo informações, ele destacou o fato de que as acusações contra o clube estão em domínio público há oito anos, sugerindo que uma resolução ainda parece distante. Esse comunicado interno chega em um momento crítico, após relatos generalizados de que um tribunal independente finalmente chegou a um veredito sobre as 115 acusações apresentadas pela Premier League em 2023.
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Khaldoon Al Mubarak reafirma inocência em carta aos torcedores
O tom desafiador adotado por Soriano na Dinamarca reflete a postura pública assumida pelo presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. Em uma comunicação direta aos torcedores do clube, Al Mubarak expressou sua total confiança de que a equipe do Etihad acabaria sendo inocentada de qualquer irregularidade.
Al Mubarak afirmou: "O processo da Premier League ainda tem um longo caminho pela frente, e nossa confiança e determinação em provar a inocência do clube são tão fortes quanto eram quando tudo isso começou. Há muitas coisas que eu gostaria de poder compartilhar com vocês para ajudá-los a entender por que nos sentimos tão confiantes em nossa posição. Mas a rígida confidencialidade do processo legal e nossa determinação em respeitá-la significam que não posso fazer isso neste momento. Até mesmo esta carta passou por várias revisões legais para garantir que esteja em conformidade."
Veredito e recurso iminente
O caso domina as manchetes desde sexta-feira, quando surgiram relatos de que o Manchester City foi considerado culpado da grande maioria das acusações. As violações dizem respeito principalmente a alegações de receitas de patrocínio infladas e falhas em fornecer informações financeiras precisas à Premier League ao longo de várias temporadas.
Embora a Premier League não tenha comentado as conclusões específicas, o Manchester City continua negando qualquer irregularidade e sustenta que tem provas para respaldar sua posição. Como disse um porta-voz do Man City: "O processo da Premier League segue em andamento, com elementos significativos ainda a serem concluídos, e sujeito a confidencialidade rigorosa." O clube também reiterou que sua posição permanece consistente com seu comunicado de fevereiro de 2023 e que respeitou o devido processo ao longo do caso de oito anos.
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Clubes da Premier League buscam clareza jurídica sobre compensação
A situação criou uma ruptura significativa dentro da Premier League, com vários clubes rivais agora explorando suas próprias opções legais. Enquanto o City prepara seu recurso, outros times da divisão estariam buscando aconselhamento jurídico especializado para determinar se têm direito a compensação pelo período em que o City foi considerado em violação das regras financeiras.
O argumento dos rivais se concentra na ideia de que a suposta burla das regras por parte do City lhes deu uma vantagem esportiva injusta, possivelmente custando a outros clubes títulos, classificação para competições europeias e as respectivas premiações em dinheiro e receitas de transmissão.
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