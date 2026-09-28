O drama de alto risco em torno da suposta má conduta financeira do Manchester City atingiu um novo ponto de ebulição nesta semana, quando o diretor-executivo Soriano adotou uma postura proativa durante um encontro da elite dos principais dirigentes do futebol europeu.

Falando em uma reunião do conselho da European Football Clubs, em Copenhague, de acordo com a Sky Sports, Soriano se dirigiu aos seus pares com uma mensagem de desafio absoluto em relação à investigação em andamento sobre as práticas comerciais do clube. Em vez de recuar diante de reportagens prejudiciais, o CEO do City usou a plataforma para sinalizar que o atual campeão está se preparando para um conflito jurídico prolongado que pode redefinir o cenário da governança do futebol inglês nos próximos anos.

Embora Soriano tenha evitado perguntas públicas da imprensa do lado de fora do local, suas comunicações internas foram descritas como firmes e inflexíveis. Segundo informações, ele destacou o fato de que as acusações contra o clube estão em domínio público há oito anos, sugerindo que uma resolução ainda parece distante. Esse comunicado interno chega em um momento crítico, após relatos generalizados de que um tribunal independente finalmente chegou a um veredito sobre as 115 acusações apresentadas pela Premier League em 2023.



